Лед тронулся, но не в Актау: в Жанаозене открыли первый каток

Жители Актау прождали 13 лет, но так и не увидели ледового комплекса в своём городе. Зато сегодня, 24 июля, в Жанаозене торжественно открыли многофункциональный ледовый комплекс ангарного типа, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Фото пресс-службы ведомства

Согласно данным акимата, открывшийся в Жанаозене ледовый комплекс ангарного типа стал первой в Мангистауской области детско-юношеской спортивной школой, специализирующейся на зимних видах спорта.

Строительство нового комплекса началось в 2023 году и полностью было завершено в 2024 году. Проект реализован за счёт средств местного бюджета.

Объект занимает площадь 1100 квадратных метров, из которых 960 кв. м приходится на ледовую арену. Каток рассчитан на одновременное пребывание до 500 человек. В комплексе предусмотрены душевые, раздевалки для мальчиков и девочек, кабинеты для тренеров и медперсонала, а также административные помещения.

На втором этаже комплекса расположен современный тренажёрный зал, предназначенный для воспитанников детско-юношеской спортивной школы. Здесь будут заниматься начинающие группы и юные спортсмены в возрасте 10-18 лет под руководством профессиональных тренеров.

В ближайшее время на базе комплекса начнут функционировать бесплатные спортивные секции по олимпийским дисциплинам — хоккею, шорт-треку, фигурному катанию и керлингу.

В торжественном мероприятии принял участие аким Мангистауской области Нурдаулет Килыбай, который поздравил жителей Жанаозена с этим значимым и долгожданным событием.

Глава государства Касым-Жомарт Токаев всегда придавал особое значение привлечению детей к спорту. Ярким тому подтверждением стало сегодняшнее событие. В новом ледовом комплексе для развития зимних видов спорта специально из Санкт-Петербурга приглашена мастер спорта по фигурному катанию Алена Понкратова, которая заключила договор на постоянные тренировки в этом комплексе. Теперь на родителей, тренеров и спортивные организации возлагается большая ответственность. Уверены, что наши молодые спортсмены вместе с профессиональным тренером покорят новые вершины и добьются ярких побед. Пусть настоящие чемпионы, которые поднимут наш Голубой Флаг, будут воспитанниками именно этого ледового катка, — отметил Нурдаулет Килыбай.

Напомним, жители Актау уже 13 лет ждут строительства ледового дворца. Скандальная история со строительством ледового дворца началась 11 лет назад - в 2012 году. Вложить свои деньги в проект планировали бизнесмены из Словакии. Долгое время местные власти не могли определиться с земельным участком, где должен был располагаться спортивный объект. В итоге решили, что дворец будет строить компания «Н+H TECHNIKA» в 32А микрорайоне.

Одним из факторов, который также негативно сказался на темпе строительства ледового дворца, стал и коррупционный скандал. Заместитель акима Мангистауской области, которым в 2018 году был Серик Амангалиев, стал главным фигурантом уголовного дела. Его признали виновным в получении взятки в размере 115 тысяч евро от инвестора – учредителя чешской компании «H+H Technika» Яна Хован.

Эпопея с Ледовым дворцом после коррупционного скандала продолжилась. Казалось, «лёд тронулся», но мир накрыла волна пандемии.

В итоге проект разморозили только в 2021 году. В прошлом году в подрядной компании рассказывали о сложностях с подведением инженерных коммуникаций.

В октябре 2023 года власти региона сообщили о том, что судятся с чешской компанией «Н+H TECHNIKA», из-за чего проект строительства Ледового дворца был заморожен.

В прошлом году сообщалось, что управление физической культуры и спорта Мангистауской области намерено завершить строительство Ледового дворца до конца 2024 года.