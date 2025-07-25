В Актау с 1 августа повышаются тарифы на воду, отопление и канализацию

Новые тарифы на передачу всех видов воды, теплоэнергии и канализации, утвержденные по заявке ГКП «Каспий жылу, су арнасы», представили в департаменте по регулированию естественных монополий Мангистауской области, передает Lada.kz .

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Новые тарифы будут начисляться с 1 августа 2025 года. Повышение связано с удорожанием электричества.

Так, тарифы на услуги подачи питьевой воды через распределительные сети возросли со 147,19 до 149,18 тенге за 1 м³, технической воды - с 65,92 до 65,96 тенге за 1 м³, горячей воды – со 174,01 до 180,39 тенге за 1 м³, на услугу по передаче и распределению тепловой энергии – с 1208,85 до 1249,89 тенге за 1 Гкал.

Вырос тариф и за водоотведение – с 85,67 до 88,60 тенге за кубометр.