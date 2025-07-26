В Актау онкохирурги с учёной степенью будут бесплатно принимать пациентов каждую неделю

Мангистауский областной онкологический диспансер запускает новый формат приёма граждан. Теперь каждый понедельник в медучреждении жителей будут консультировать доктора медицинских наук и опытные онкохирурги — Балтабай Тайлаков и Нурлан Балтабеков, передает Lada.kz.

фото областного онкологического диспансера

Как сообщили в диспансере, приём будет проходить еженедельно по понедельникам с 15:00 до 17:30 в кабинете №200. Записаться на консультацию можно по телефону +7 771 308 42 99, либо обратившись в регистратуру лично.

Главная цель инициативы — сделать квалифицированную медицинскую помощь более доступной. Жителям региона не нужно выезжать в столицу или крупные города: необходимую консультацию теперь можно получить на месте и совершенно бесплатно, вне зависимости от наличия ОСМС (обязательного медицинского страхования).

«Все желающие, кто неравнодушен к своему здоровью, могут обратиться за профессиональной помощью. Приём будет вестись сразу двумя специалистами, а при необходимости пациент получит направление к профильным врачам», — отметили в диспансере.

Приём проходит на базе Мангистауского онкодиспансера по адресу: г. Актау, 1А микрорайон, здание 3.