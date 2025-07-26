В новой больнице Мунайлинского района родился первый ребёнок

Жительница села Баскудук Мунайлинского района, 21-летняя Жулдыз Куанышова, родила своего первенца в новой районной больнице, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций области.

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Центральная районная больница, которая недавно открылась, рассчитана на 150 коек. Акушеры-гинекологи и неонатологи оказали профессиональную помощь женщине, обеспечив безопасные и успешные роды.

"Роды прошли естественным путём и находились под полным медицинским контролем. Состояние матери и ребёнка хорошее", - сообщили врачи.

Новая больница направлена на предоставление качественных медицинских услуг и создание комфортных условий для жителей района.