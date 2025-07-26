Начистоту: сколько правонарушений выявили правоохранители в борьбе за чистоту с жителями Актау?

В областном центре Мангистауской области с 16 июля реализуется проект «Таза Актау» («Чистый Актау»). За десять дней в городе выявлено свыше 9 тысяч правонарушений, передает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Актау.

фото ЦОК Мангистауской области

Для контроля за обеспечением чистоты и предотвращением загрязнения общественных мест, к акции был привлечён весь личный состав управления полиции Актау.

«Согласно статье 434-2 Кодекса об административных правонарушениях (загрязнение мест общего пользования) было зафиксировано 2667 нарушений. По статье 505 (нарушение правил благоустройства, повреждение инфраструктурных объектов, уничтожение или повреждение зелёных насаждений) выявлено 6569 правонарушений», — сообщил заместитель начальника управления местной полицейской службы Нурлан Рахаев.

Во время проверок полицейские смотрят и за санитарным состоянием, а также чистотой прилегающих территорий и соблюдением экологических норм на объектах предпринимательства. В частности, за 10 дней были проведены семь объектов бизнеса. По результатам инспекций с руководителями учреждений проведены разъяснительные беседы, а также вынесены официальные предупреждения о необходимости устранения нарушений в соответствии с нормами Административного кодекса.

На данный момент всем субъектам предпринимательства поручено в установленный срок устранить выявленные нарушения.

Работы в рамках акции "чистоты" продолжаются и в районах области. Так, в селе Куланды Каракиянского района ликвидированы несанкционированные свалки.

По результатам спутникового мониторинга, проведённого национальной компанией «Ғарыш сапары», в селе Куланды были выявлены три точки несанкционированного размещения мусора. По данным фактам были организованы работы по очистке территорий.

В рамках мероприятия были задействованы: 2 самосвала, погрузчик и 7 рабочих. В общей сложности было вывезено 130 кубических метра бытовых и строительных отходов на специализированный полигон. В результате указанные территории были полностью очищены и приведены в порядок.