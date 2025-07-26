В Актау на несколько дней перекроют дорогу между 8 и 6 микрорайонами

Из-за проведения среднего ремонта дороги движение транспорта между 8 и 6 микрорайонами Актау будет временно приостановлено, передает Lada.kz по информации пресс-службы акимата города.

фото пресс-службы акимата Актау

Проведение ремонтных работ на этом участке дороги запланировано с 26 по 28 июля.

Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау просит жителей и гостей города отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Напомним, ранее сообщалось, что с 27 июля по 1 августа будет перекрыт участок дороги между 6А и 8А микрорайонами.