Жители Актау возмущены поведением отдыхающих на пляже

В редакцию Lada.kz поступила очередная жалоба на бескультурие отдыхающих от жителей Актау. Они были в ужасе от санитарного состояния пляжа рядом с базой отдыха «Солнышко».

Фото: стоп-кадр из видео

Этот участок пляжа пользуется спросом у населения неспроста: песочный берег и пляж «как на Мальдивах», никаких заборов и платных услуг. Однако, отсутствие «хозяина» территории имеет свои минусы. Тут нет контейнеров, а собственный мусор после отдыха оказывается насколько «неподъемным», что большинство отдыхающих предпочитает оставлять пакеты и бутылки прямо на берегу.

«Эти люди требуют бесплатного входа к морю, но при этом ведут себя подобным образом. Посмотрите, каждые два метра мусор. Ну как такое возможно? Что за массовое безобразие. Мы вчера приехали с семьей отдыхать и в течение часа убирали территорию, чтобы хоть как-то можно было насладиться пейзажами. Это очень печальное зрелище», - рассказал редакции автор видео.

Это не первая жалоба от неравнодушных горожан в этом году. На прошлой неделе люди были недовольны санитарным состояние Солдатского пляжа. По поручению акима города на выходных силами коммунальщиков оттуда было вывезено 15 тонн мусора.