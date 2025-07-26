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26.07.2025, 14:04

Жители Актау возмущены поведением отдыхающих на пляже

Общество 0 3 274 Наталья Вронская

В редакцию Lada.kz поступила очередная жалоба на бескультурие отдыхающих от жителей Актау. Они были в ужасе от санитарного состояния пляжа рядом с базой отдыха «Солнышко».

Фото: стоп-кадр из видео
Фото: стоп-кадр из видео

Этот участок пляжа пользуется спросом у населения неспроста: песочный берег и пляж «как на Мальдивах», никаких заборов и платных услуг. Однако, отсутствие «хозяина» территории имеет свои минусы. Тут нет контейнеров, а собственный мусор после отдыха оказывается насколько «неподъемным», что большинство отдыхающих предпочитает оставлять пакеты и бутылки прямо на берегу. 

«Эти люди требуют бесплатного входа к морю, но при этом ведут себя подобным образом. Посмотрите, каждые два метра мусор. Ну как такое возможно? Что за массовое безобразие. Мы вчера приехали с семьей отдыхать и в течение часа убирали территорию, чтобы хоть как-то можно было насладиться пейзажами. Это очень печальное зрелище», - рассказал редакции автор видео.

Это не первая жалоба от неравнодушных горожан в этом году. На прошлой неделе люди были недовольны санитарным состояние Солдатского пляжа. По поручению акима города на выходных силами коммунальщиков оттуда было вывезено 15 тонн мусора.

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Комментарии

3 комментарий(ев)
Банкир
Банкир
Отдыхающие, это тоже жители Актау. Согласен с Имярек. Мы за собой увозим абсолютно весь мусор.
26.07.2025, 15:14
Raiders
Raiders
Быдлоооо...
26.07.2025, 15:09
Имярек
Имярек
Статью надо назвать: Жители Актау, возмущаться поведением жителей Актау и области на пляже
26.07.2025, 10:54
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