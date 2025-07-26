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26.07.2025, 15:08

В Актау награждены многодетные матери

Общество 0 1 610 Наталья Вронская

Аким Актау Абилкаир Байпаков вручил государственные награды многодетным матерям в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций области.

фото ЦОК Мангистауской области
фото ЦОК Мангистауской области

На торжественной церемонии восемь матерей были награждены орденом «Алтын алқа» («Золотая подвеска»), а девятнадцать — орденом «Күміс алқа» («Серебряная подвеска»). Абилкаир Байпаков поздравил женщин с высокой наградой и выразил им искренние пожелания.


«Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми, а их будущее будет светлым и успешным. Среди них пусть будут те, кто станет гордостью нации — патриоты, выдающиеся спортсмены, творческие личности, инженеры, педагоги и врачи. Вы закладываете основу будущего страны и вносите огромный вклад в её развитие», — сказал аким Актау. 

Справочно:
Подвеской «Алтын алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие семь и более детей. Подвеской «Күміс алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие шесть детей.

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