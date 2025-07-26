В Актау награждены многодетные матери

Аким Актау Абилкаир Байпаков вручил государственные награды многодетным матерям в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, передает Lada.kz со ссылкой на центр общественных коммуникаций области.

фото ЦОК Мангистауской области

На торжественной церемонии восемь матерей были награждены орденом «Алтын алқа» («Золотая подвеска»), а девятнадцать — орденом «Күміс алқа» («Серебряная подвеска»). Абилкаир Байпаков поздравил женщин с высокой наградой и выразил им искренние пожелания.



«Пусть ваши дети растут здоровыми и счастливыми, а их будущее будет светлым и успешным. Среди них пусть будут те, кто станет гордостью нации — патриоты, выдающиеся спортсмены, творческие личности, инженеры, педагоги и врачи. Вы закладываете основу будущего страны и вносите огромный вклад в её развитие», — сказал аким Актау.

Справочно:

Подвеской «Алтын алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие семь и более детей. Подвеской «Күміс алқа» награждаются матери, родившие и воспитавшие шесть детей.