В Актау ремонтируют трассу: что запланировано сделать?

В Актау ведутся работы по среднему ремонту дорог между 6-м и 8-м микрорайонами, передает Lada.kz по информации пресс-службы акимата города.

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В настоящее время планируется замена одного слоя асфальтобетонного покрытия на трассе № 12 и обустройство парковок на обочине.ю, передает пресс-служба главы Актау.

В данных работах задействовано 12 единиц техники и 15 специалистов дорожных служб и подрядной организации.

Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города просит жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.