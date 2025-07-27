Жаркий фестиваль в Актау: врачи Скорой оказали помощь двум детям

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В пресс-службе Мангистауской областной Станции скорой и неотложной медицинской помощи прокомментировали инцидент, произошедший в филармонии имени Мурата Оскинбаева, сообщает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Вызов на станцию, как сообщили в медорганизации, поступил по факту ухудшения самочувствия двух 12-летних танцовщиц в 11:49. Медики прибыли через 20 минут и в 12:09 оказали детям первую помощь на месте.

Госпитализация в больницу юным участницам фестиваля не потребовалась.

Причиной ухудшения состояния стало переутомление и духота в помещении, сообщили в Скорой.

Напомним, инцидент произошел сегодня, 27 июля, на сцене филармонии имени Мурата Оскинбаева, где проходил международный конкурс искусства «AKTAU-MUSIC-FEST». Праздник обернулся настоящим испытанием для участников и зрителей.