В Актау водителя оштрафовали за мойку машины в море

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Управление полиции Актау продолжает штрафовать нарушителей правил дорожного движения, которые стали "героями" видеороликов в социальных сетях. Несколько таких фактов были зарегистриваны в выходные дни, включая наказание за мойку колес автомашины в море, сообщает Lada.kz .

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Одним из нарушителей стал водитель Chevrolet Cobalt, который на машине заехал прямо в Каспий, чтобы помыть колеса в районе бывшей базы отдыха «Нұр Плаза». За этот проступок в отношении мужчины были составлены протоколы по статьям 505 (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов) и 597 КоАП РК (Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств). Ему могут грозить сразу два штрафа в размере 20 МРП (78 640 тенге) и 5 МРП (19 660 тенге) соответственно.

В числе привлеченных к ответственности оказался и водитель «Газели». При повороте, он допустил высыпание груза прямо на проезжую часть. К счастью, никто из участников движения не пострадал. Но инцидент попал на видео. В итоге, нарушителю вменили статью 593 КоАП РК - за несоблюдение правил перевозки грузов. Наказание за это предусматривает штраф в размере 5 МРП (19 660 тенге).

А вот водитель минивэна Toyota Alphard устроил в 31 микрорайоне ночное шоу: из его авто раздавались крики и громкая музыка, а сам он и пассажиры, как сообщили в полиции, были не пристегнуты ремнями безопасности. За это мужчина получил сразу два протокола: за нарушение тишины (статья 437 КоАП РК) и отсутствие ремней безопасности (статья 593 КоАП РК).