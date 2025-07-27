Еще одну из центральных дорог перекроют в Актау

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Движение временно ограничат между 5 и 7 микрорайонами, сообщает Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акима Актау.

Фото: istockphoto.com

По данным пресс-службы городского акимата, в связи с проведением среднего ремонта дорожного покрытия будет временно перекрыта автомобильная дорога между 5 и 7 микрорайонами.

Движение автотранспорта временно ограничат.

Проведение ремонтных работ на этом участке запланировано на период с 27 по 29 июля.

Представители отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог просят жителей и гостей города с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, в связи с проведением работ по обновлению магистральных инженерных сетей в Актау временно будет перекрыта дорога между микрорайонами 6А и 8А

Также в Актау ведутся работы по среднему ремонту дорог между 6 и 8 микрорайонами.