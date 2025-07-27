На село в Мангистау обрушился ливень: под контроль взяты железнодорожные пути

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После проливного дождя в районе села Шетпе были размыты отдельные участки автомобильной дороги. На видео попал и сход ливневой воды в районе железнодорожных путей. В пресс-службе «Қазақстан темір жолы» (КТЖ) прокомментировали ситуацию, передает Lada.kz .

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Как сообщают специалисты железнодорожной отрасли, несмотря на сход ливневых вод в непосредственной близости к путям, железная дорога, проходящая вдоль села, не пострадала. Угрозы размыва - нет.

Ситуация находится под постоянным контролем. В районе организовано круглосуточное дежурство путевых бригад и спецтехники. Установлены временные ограждения и сигналы предупреждения, осуществляется регулярный обход проблемных участков. Пассажирские и грузовые поезда следуют по расписанию - задержек нет, - заявили в КТЖ.

В КТЖ заверили, что безопасность движения обеспечена в полном объеме.

Напомним, пользователи Сети делятся видео, на которых запечатлено, как в селе Шетпе подтопило дороги и дворы частных домов, а машины и люди вязнут в грязи.