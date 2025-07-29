В нескольких микрорайонах Актау ночью отключат электроэнергию

Ремонтные работы станут причиной отключения от питания электроэнергией в семи микрорайонах областного центра, передает Lada.kz.
Как сообщили в ГКП «АУЭС», с 02:00 до 05:00 часов 30 июля будет произведено частичное отключение электроэнергии в 15,16,17,18,19,19а и 33 микрорайонах.
«Работы будут проведены на других подстанциях, то есть, адреса, где вчера были отключения, не попадают под текущее ограничение», - отметили в ГКП «АУЭС».
Напомним, накануне в этих же микрорайонах уже отключали электричество.
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