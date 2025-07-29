В Актау продолжается обновление автобусных остановок

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В областном центре продолжают установку новых автобусных остановок. Однако жители отмечают, что новые конструкции появились и там, где их не ожидали, передает Lada.kz .

Новая остановка. Фото: акимат Актау

В Актау на 85% завершились работы по монтажу новых остановочных комплексов. Ранее сообщалось, что планируется установка 100 новых автобусных остановок. Сообщалось, что 79 будут возведены с нуля, а 21 - обновлены.

«Параллельно с установкой новых павильонов выполняются работы по монтажу системы освещения, благоустройству прилегающих территорий и созданию комфортных условий для пассажиров. Проект нацелен на улучшение архитектурного облика города, обновление транспортной инфраструктуры и повышение уровня безопасности для жителей», - сообщил Азамат Койчибаев, специалист отдела пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау.

Тем временем, не все обновления пришлись по душе жителям города. Горожане отмечают, что сносу подверглись остановки, которые не являлись ветхими или некомфортными.

Например, снесли просторную остановку на центральной автодороге в пятом микрорайоне (напротив Народного банка). Здесь было несколько скамеек и широкий «грибок» для защиты от солнца. Все это снесли, и теперь на этом месте маленький стеклянный комплекс, который не вмещает всех ожидающих общественный транспорт. А их много, по центральной автодороге проходят все городские маршруты и транспорт производственных предприятий. Люди вынуждены стоять на солнце, или ожидать на тротуаре.

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