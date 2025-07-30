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30.07.2025, 17:43

Иностранцам разрешат работать на судах под флагом Казахстана: утверждены новые правила

Общество 0 1 145 Сергей Кораблев

Министерство транспорта РК внесло изменения в приказы, регулирующие деятельность капитанов морских портов и порядок приема иностранцев и лиц без гражданства в экипажи судов, следующих под Государственным флагом Казахстана, сообщает Lada.kz.

Фото сгенерировано при помощи ИИ
Фото сгенерировано при помощи ИИ

Согласно новым правилам, иностранцы смогут трудоустраиваться на казахстанские морские и речные суда при соблюдении ряда условий. В частности, потребуются: наличие профессионального международного диплома, медицинской справки, подтверждение квалификации, наличие оформленных документов (виз и так далее, и морское удостоверение). Но приоритет будет отдаваться казахстанским специалистам - прием иностранцев возможен лишь при отсутствии подходящих кандидатов на внутреннем рынке труда.

Иностранцам по-прежнему запрещено занимать ключевые командные должности на речных судах - такие как капитан, старший механик и радиоспециалист.

Согласно изменениям, капитаны морских портов теперь наделены дополнительными полномочиями: они обязаны осуществлять контроль и надзор за соблюдением условий привлечения иностранных специалистов на казахстанские суда. Этот пункт добавлен в Положение о капитане морского порта.

 Соответствующий приказ №230 был подписан министром 24 июля 2025 года и вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.




 

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