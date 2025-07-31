Когда закончат ремонт автодороги Форт-Шевченко - Таушык в Мангистау

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В акимате Бейнеуского района отчитались о начавшихся ремонтных работах на регионально значимой автодороге Форт-Шевченко – Таушык, сообщает Lada.kz .

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В настоящее время на этом направлении активно ведется укладка асфальта на участках с 55-го по 70-й километр и с 70-го по 85-й километр.

Согласно плану, работы на участке с 55-го по 85-й километр завершатся до конца третьего квартала 2025 года.

Эта дорога имеет большое значение для местных жителей. Она соединяет Форт-Шевченко, Таушык и соседние села. Поэтому ремонт должен быть выполнен качественно и в установленные сроки. Качество строительно-монтажных работ находится под контролем Национального центра качества и службы технического надзора. Кроме того, в качестве продолжения проекта рассматривается дополнительный участок с 85-го по 90-й километр, ремонт на котором начнется в августе-сентябре, - сообщил руководитель областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бейнеубек Абилов.

Представители ведомства заявили, что проводимые работы выполняются с соблюдением всех требований безопасности.