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31.07.2025, 09:19

Не надели жилет - потеряли жизнь! Спасатели усилили контроль за сдачей SUP-досок в Актау

Общество 0 1 005 Сергей Кораблев

Спасатели совместно с волонтерами провели инструктаж и разъяснительную работу среди арендаторов SUP-бордов, сообщает Lada.kz.

Кадр видео
Кадр видео

В ДЧС региона обращатились к жителям с призывом соблюдать правила безопасности в разгар купального сезона. Спасатели напоминают: главная причина трагедий на воде - игнорирование элементарных мер предосторожности, в частности, отказ от использования спасательных жилетов.

Отдых на воде должен быть не только приятным, но и безопасным. Особенно важно надевать спасательный жилет при катании на лодках, катамаранах, SUP-досках, а также при заплывах на дальние расстояния, – обратились в ведомстве.

К слову, вчера, 30 июля, спасатели совместно с волонтерами провели рейд на городском пляже в 4А микрорайоне. Они раздали информационные листовки и напомнили о необходимости соблюдения правил безопасности. Работникам пунктов проката было строго указано: каждый пользователь SUP-борда обязан надевать спасательный жилет перед выходом в море. Несмотря на то что некоторые отдыхающие, особенно местные жители, пренебрегают этим требованием, ссылаясь на опыт или знание акватории, ношение жилета остается обязательным для всех без исключения.

Напомним, сильный ветер унес пятерых человек на 2,5 километра от берега в районе яхт-клуба «Бриз» 23 июля.

Ранее недалеко от Актау сотрудники ДЧС спасли 10 человек, которых сильным ветром унесло в открытое море на сапбордах.

В свою очередь Lada.kz подробно рассказывала о том, кто отвечает за безопасность при катании на сапбордах.

 

 

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Комментарии

1 комментарий(ев)
Космос
Космос
Жилет обязателен и это правильно. Но, людей уносит в море не потому, что без жилета, а отжимным ветром. В течении суток у нас ветер у моря меняется, причем очень четко. Прижимной не страшно - выдавай катайся, отжимной причина ЧП на воде. Одно не понятно, почему прокатчиками никто не управляет в плане безопасности на воде? Почему ДЧС не вводит им запрет на выдачу досок при отжимном ветре??? Флагами на вышке, смсками можно управлять этой ситуацией. Это мировая практика. Почему у нас нет?
31.07.2025, 09:07
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