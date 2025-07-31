Школы Актау проверяют на готовность к учебному году

Қазақ тіліне аудару

Заместитель акима Актау Бекзат Жусип проверил готовность ряда образовательных учреждений к новому учебному году, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Кадр из видео

В настоящее время в Актау функционируют 64 школы: 33 из них — государственные, 30 — частные, одна — вечерняя. Однако, часть зданий была построена более полувека назад, и их материально-техническая база значительно устарела, что требует проведения капитального ремонта, сообщают в городской администрации. По словам заместителя акима, обеспечение безопасных и комфортных условий для обучения делает решение данной проблемы особенно актуальным.

Одной из острых проблем остаётся обучение в три смены — в таком режиме функционируют пять городских школ. В рамках национального проекта «Келешек мектептер» в текущем году в Актау планируется открытие трёх новых школ, что, как говорят в администрации города, позволит частично разгрузить существующие учреждения и улучшить ситуацию.

Радует, что, несмотря на все трудности, по итогам 2023–2024 учебного года качество образования выросло на 5,1 %. Количество обладателей нагрудного знака «Алтын белгі» увеличилось вдвое. Желаем нашим ученикам дальнейших успехов", — отметил Бекзат Жусип.

На сегодняшний день в школах города обучаются около 70 тысяч учеников. Образовательный процесс обеспечивают 5 295 педагогов. Как сообщил заместитель акима, в русскоязычных школах наблюдается нехватка учителей географии, биологии, математики и ряда других дисциплин. В этой связи планируется создание условий, способствующих привлечению специалистов по данным предметам.

Напомним, ранее обрушение крыши в актовом зале в селе Курык Мангистауской области попало на видео.