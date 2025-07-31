18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
546.36
630.44
6.7
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
31.07.2025, 11:02

Школы Актау проверяют на готовность к учебному году

Общество 0 1 243 Наталья Вронская

Заместитель акима Актау Бекзат Жусип проверил готовность ряда образовательных учреждений к новому учебному году, передаёт Lada.kz со ссылкой на пресс-службу акимата.

Кадр из видео
Кадр из видео

В настоящее время в Актау функционируют 64 школы: 33 из них — государственные, 30 — частные, одна — вечерняя. Однако, часть зданий была построена более полувека назад, и их материально-техническая база значительно устарела, что требует проведения капитального ремонта, сообщают в городской администрации. По словам заместителя акима, обеспечение безопасных и комфортных условий для обучения делает решение данной проблемы особенно актуальным.

Одной из острых проблем остаётся обучение в три смены — в таком режиме функционируют пять городских школ. В рамках национального проекта «Келешек мектептер» в текущем году в Актау планируется открытие трёх новых школ, что, как говорят в администрации города, позволит частично разгрузить существующие учреждения и улучшить ситуацию.

Радует, что, несмотря на все трудности, по итогам 2023–2024 учебного года качество образования выросло на 5,1 %. Количество обладателей нагрудного знака «Алтын белгі» увеличилось вдвое. Желаем нашим ученикам дальнейших успехов", — отметил Бекзат Жусип.

На сегодняшний день в школах города обучаются около 70 тысяч учеников. Образовательный процесс обеспечивают 5 295 педагогов. Как сообщил заместитель акима, в русскоязычных школах наблюдается нехватка учителей географии, биологии, математики и ряда других дисциплин. В этой связи планируется создание условий, способствующих привлечению специалистов по данным предметам.

Напомним, ранее обрушение крыши в актовом зале в селе Курык Мангистауской области попало на видео. 

0
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Не выдержал и трёх месяцев: россиянин рассказал, почему сбежал из КазахстанаНовости Казахстана
17.07.2025, 09:13 0
Казахстанцам откроют доступ к полной сумме пенсионных накопленийНовости Казахстана
21.07.2025, 09:41 0
Арал возвращается к жизни: суша отступает, рыба возвращаетсяНовости Казахстана
14.07.2025, 19:21 0
Можно ли есть сайгака? Исследование раскрыло неожиданные фактыНовости Казахстана
01.07.2025, 07:47 0
Рынок жилья остался без покупателей: казахстанцы массово приостанавливают сделкиНовости Казахстана
09.07.2025, 17:35 0

Последние комментарии

< >
Дорогу перекроют в центре Актау
Argallo → 3 дня ну да)) Между 2 и 6 мкр сколько меняли? Полгода дорога была закрыта.
«Я подумал, это Мальдивы»: стоматолог из Махачкалы восхитился чистотой моря в Актау
Ingul → Он трезвый был?
«И это еще не самое страшное»: генерал Гурулев объяснил, кто в ответе за русские аэродромы
Aqtau_2023 → Почему этот бывший генерал раньше то молчал, до атаки или когда сам пагоны носил. Так то после пожара, мы все горазды покричать.
В Казахстане объявят амнистию к 30-летию Конституции: кого освободят
Aqtau_2023 → Ждём а свободу Масимова. А то наверное уже загорел на Мальдивах.
«Мой сын не говорит и стал пугаться звуков»: в Актау родители жалуются на воспитателя детсада
Галина63 → Это конечно упущение родителей, нужно сразу же было принимать меры, как только первый раз заподозрили неладное. Теперь трудно будет что-либо доказать. А, эту с позволения сказать "воспитательницу" не…