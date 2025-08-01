В Актау временно перекроют одну из центральных дорог

Ддвижение транспорта между 5 и 7 микрорайонами Актау будет временно приостановлено, передает Lada.kz по информации пресс-службы акимата города.
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог сообщает, что в рамках среднего ремонта с укладкой нового асфальтового покрытия движение автотранспорта между 5 и 7 микрорайонами города Актау будет временно приостановлено.
Работы планируется провести в период с 1 по 3 августа.
Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актау обращается к жителям и гостям с просьбой отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Напомним, ранее сообщалось, что с 27 июля по 1 августа будет перекрыт участок дороги между 6А и 8А микрорайонами.
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