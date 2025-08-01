Редакция Lada.kz оценила ситуацию на газовых автозаправках Актау

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Сегодня, 1 августа, корреспондент Lada.kz проехал по автогазозаправочным станциям (АГЗС) Актау, чтобы оценить ситуацию с наличием сжиженного газа.

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По результатам мониторинга, на большинстве заправок топливо имеется в свободной продаже. Очереди есть, но не большие, обслуживание проходит в штатном режиме.

Некоторые станции отмечают незначительное увеличение потока автомобилей, однако это не влияет на скорость обслуживания.

От автора: таким образом, на сегодняшний день перебоев с поставками газа в городе не наблюдается.

Напомним, ранее в социальных сетях появились сообщения об очередях за сжиженным газом в Актау. Местный блогер обвинил владельцев автогазовых заправок в создании искусственного дефицита. В управлении предпринимательства и торговли региона прокоменнтировали сложившуюся ситуацию.