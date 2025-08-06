Куда жаловаться на работу врачей в Мангистау

Қазақ тіліне аудару

О том, сколько жителей региона застрахованы в системе ОСМС и какие медицинские услуги пользуются спросом, рассказал директор областного филиала Фонда социального медицинского страхования Нурлан Кыдырбаев, передает Lada.kz .

Нурлан Кыдырбаев. Фото: ЦОК МО

В Мангистауской области в рамках обязательного социального медицинского страхования оказывают услуги 83 медицинские организации, 58 из которых - частные.

В системе ОСМС застраховано 85,8% населения.

«Высоким спросом пользуются консультативно-диагностические услуги, включая дорогостоящие виды диагностики, консультации узких специалистов, а также лабораторные исследования. Растет и количество стоматологических услуг. За 5 месяцев оказано 156 тысяч стоматологических услуг. Ежедневно за счет ОСМС проводятся высокотехнологичные операции. Растет спрос и на услуги медицинской реабилитации», - проинформировал Нурлан Кыдырбаев в ходе брифинга в ЦОКе.

С начала года в Мангистауский областной филиал Фонда социального медицинского страхования поступило 1959 обращений, в том числе 450 жалоб.

В Мангистауской области при каждой поликлинике функционирует служба поддержки пациентов, которая решает различные вопросы, касающиеся качества обслуживания населения.

В случае бездействия службы поддержки пациентов жители области могут подать жалобу через мобильное приложение «Qoldau 24/7», официальный сайт msqory.kz, @SaqtandyrýBot в Telegram и колл-центр 1414.