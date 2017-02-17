В Актау выявлены четыре факта участия несовершеннолетних в игре «Синий Кит»

Воспитанники детской деревни нарисовали на снегу "Синего Кита"
Проводится досудебное расследование по всем установленным случаям.
- Прокуратура проверяет интернет-сайты на наличие в них информации, прямо или косвенно пропагандирующей суицидальное настроение среди несовершеннолетних и молодежи. Органами прокуратуры на постоянной основе ведется мониторинг интернет-пространства, направленный на выявление данных групп. Обнаруженные активные группы социальной сети «ВКонтакте» и ссылки на противоправные ресурсы направляются в Министерство информации и коммуникации Республики Казахстан для блокировки, - сообщили в прокуратуре Актау.
В учреждениях образования города, по словам прокурора, проводятся профилактические мероприятия, в том числе индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их законными представителями.
- В Детской деревне семейного типа Мангистауской области ежедневно ответственным инспектором и психологами проводится работа по установлению детей, состоящих в указанных группах, с оказанием им необходимой психологической помощи, - отметил Марат Тойжан.
Напомним, на территории Детской деревни воспитанники на футбольном поле изобразили большого кита. Пользователь Lada.kz предположил, что это могло стать одним из 50 заданий, которые «кураторы» дают участникам игры.
Ранее в Актау выполняющий задание игры «Синий Кит» семиклассник порезал руку. Мальчик нанес себе более 70 порезов и рассказал, что сделал это ради интереса. Доводить дело до конца, по его словам, школьник не планировал. Последним этапом игры является самоубийство.
Фото пользователя Армана
- Прокуратура проверяет интернет-сайты на наличие в них информации, прямо или косвенно пропагандирующей суицидальное настроение среди несовершеннолетних и молодежи. Органами прокуратуры на постоянной основе ведется мониторинг интернет-пространства, направленный на выявление данных групп. Обнаруженные активные группы социальной сети «ВКонтакте» и ссылки на противоправные ресурсы направляются в Министерство информации и коммуникации Республики Казахстан для блокировки, - сообщили в прокуратуре Актау.
В учреждениях образования города, по словам прокурора, проводятся профилактические мероприятия, в том числе индивидуальные беседы с несовершеннолетними и их законными представителями.
- В Детской деревне семейного типа Мангистауской области ежедневно ответственным инспектором и психологами проводится работа по установлению детей, состоящих в указанных группах, с оказанием им необходимой психологической помощи, - отметил Марат Тойжан.
Напомним, на территории Детской деревни воспитанники на футбольном поле изобразили большого кита. Пользователь Lada.kz предположил, что это могло стать одним из 50 заданий, которые «кураторы» дают участникам игры.
Ранее в Актау выполняющий задание игры «Синий Кит» семиклассник порезал руку. Мальчик нанес себе более 70 порезов и рассказал, что сделал это ради интереса. Доводить дело до конца, по его словам, школьник не планировал. Последним этапом игры является самоубийство.
Фото пользователя Армана