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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:23

Просмотров: 2097

Асем Конысбай: Рейс Актау - Москва авиакомпании «Аэрофлот» вылетел после устранения неполадок

Задержанный из-за технических неполадок рейс авиакомпании «Аэрофлот» вылетел в Москву сегодня, 27 февраля, в 04:30. Ситуацию прокомментировали представители авиакомпании и пассажиры.

Аэропорт Актау. Фото из архива Lada.kz
Прибывшие в Актау из Москвы техники устранили неполадки, которые произошли на борту самолета компании «Аэрофлот». Об этом рассказала представитель авиакомпании Асем Конысбай.

Асем Конысбай: Рейс Актау - Москва авиакомпании «Аэрофлот» вылетел после устранения неполадок


- Борт вылетел вовремя 26 февраля, но минут через 20 после взлета развернулся обратно. Нам сказали, что произошли технические неполадки. Для их устранения техники вылетели из Москвы и прибыли в Актау ближайшим рейсом. Неполадки устранены и пассажиры смогли вылететь в Москву, - сообщила Асем Конысбай.


В январе текущего года вылет самолета Sukhoi Superjet компании «Аэрофлот» до Москвы дважды переносили из-за технических проблем.

Представитель компании сообщила, что речь идет о разных бортах.

- Информация о том, что не работал двигатель, взята из предыдущих неудачных полетов, но сегодня дело не в двигателе. Как дословно сказал экипаж - сбой показала вентиляционная система. Это не один и тот же борт, техники смогут подтвердить, что бортовые номера разные, - отметила Асем Конысбай.

По словам представителей авиакомпании, жизням пассажиров ничего не угрожало.

- Экипаж сделал аварийную посадку на всякий случай. Пилот принял такое решение, - отметила Асем Конысбай.

Пассажиры рейса Актау - Москва выразили недовольство отсутствием информации об их рейсе и пожаловались на то, что из-за задержки рейса вынуждены были опоздать на работу и заплатить деньги за новые билеты.

- Мы должны были улететь с субботы на воскресенье. В 5:30 сели в самолет, пролетели полчаса, а затем нам командир самолета сказал, что мы возвращаемся. Мы прилетели обратно в аэропорт, нам сказали, что пока нет никакой информации. Мы сидели около часа в аэропорту, пока не узнали, что рейс отменяется до часу ночи следующего дня. При этом нам ничего не объяснили: ни почему мы вернулись, ни что случилось. У меня был второй рейс, тоже «Аэрофлот», на который я в итоге не успела. А в понедельник мне нужно на работу, при этом билет так и не поменяли, а за новый мне пришлось снова платить, - отметила Элина Хайбулина.



Напомним, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс US-1955, вылетевший 26 февраля по направлению Актау - Москва, совершил посадку в аэропорту Актау через 20 минут после взлета. Директор аэропорта Ергазы Жолдасов сообщил, что причиной стала неисправность вентиляционной системы, которую показал бортовой компьютер. На борту находились 82 пассажира и экипаж.

Видео Рашида Исмагилова и пользователей сайта


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Комментарии ( 2 )

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  • nadiuna
 RRR (Посетители) Сегодня, 13:14
Гонит Элина Хайбулина! Или Ее разводят! Если стыковочный рейс этой же компании, то обязаны посадить без никакой доплаты! Это их косяк! Не будет аэрофлот так позориться!Пусть подаёт жалобу!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • RRR
  • nadiuna
 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 13:06
А вы не удивляйтесь,уважаемые гости,у нас везде так,куда не обратись. Везде зомби сидят или ходят.
 
 

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