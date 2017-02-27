Асем Конысбай: Рейс Актау - Москва авиакомпании «Аэрофлот» вылетел после устранения неполадок

Аэропорт Актау. Фото из архива Lada.kz
Прибывшие в Актау из Москвы техники устранили неполадки, которые произошли на борту самолета компании «Аэрофлот». Об этом рассказала представитель авиакомпании Асем Конысбай.
В январе текущего года вылет самолета Sukhoi Superjet компании «Аэрофлот» до Москвы дважды переносили из-за технических проблем.
Представитель компании сообщила, что речь идет о разных бортах.
- Информация о том, что не работал двигатель, взята из предыдущих неудачных полетов, но сегодня дело не в двигателе. Как дословно сказал экипаж - сбой показала вентиляционная система. Это не один и тот же борт, техники смогут подтвердить, что бортовые номера разные, - отметила Асем Конысбай.
По словам представителей авиакомпании, жизням пассажиров ничего не угрожало.
- Экипаж сделал аварийную посадку на всякий случай. Пилот принял такое решение, - отметила Асем Конысбай.
Пассажиры рейса Актау - Москва выразили недовольство отсутствием информации об их рейсе и пожаловались на то, что из-за задержки рейса вынуждены были опоздать на работу и заплатить деньги за новые билеты.
- Мы должны были улететь с субботы на воскресенье. В 5:30 сели в самолет, пролетели полчаса, а затем нам командир самолета сказал, что мы возвращаемся. Мы прилетели обратно в аэропорт, нам сказали, что пока нет никакой информации. Мы сидели около часа в аэропорту, пока не узнали, что рейс отменяется до часу ночи следующего дня. При этом нам ничего не объяснили: ни почему мы вернулись, ни что случилось. У меня был второй рейс, тоже «Аэрофлот», на который я в итоге не успела. А в понедельник мне нужно на работу, при этом билет так и не поменяли, а за новый мне пришлось снова платить, - отметила Элина Хайбулина.
Напомним, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс US-1955, вылетевший 26 февраля по направлению Актау - Москва, совершил посадку в аэропорту Актау через 20 минут после взлета. Директор аэропорта Ергазы Жолдасов сообщил, что причиной стала неисправность вентиляционной системы, которую показал бортовой компьютер. На борту находились 82 пассажира и экипаж.
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- Борт вылетел вовремя 26 февраля, но минут через 20 после взлета развернулся обратно. Нам сказали, что произошли технические неполадки. Для их устранения техники вылетели из Москвы и прибыли в Актау ближайшим рейсом. Неполадки устранены и пассажиры смогли вылететь в Москву, - сообщила Асем Конысбай.
В январе текущего года вылет самолета Sukhoi Superjet компании «Аэрофлот» до Москвы дважды переносили из-за технических проблем.
Представитель компании сообщила, что речь идет о разных бортах.
- Информация о том, что не работал двигатель, взята из предыдущих неудачных полетов, но сегодня дело не в двигателе. Как дословно сказал экипаж - сбой показала вентиляционная система. Это не один и тот же борт, техники смогут подтвердить, что бортовые номера разные, - отметила Асем Конысбай.
По словам представителей авиакомпании, жизням пассажиров ничего не угрожало.
- Экипаж сделал аварийную посадку на всякий случай. Пилот принял такое решение, - отметила Асем Конысбай.
Пассажиры рейса Актау - Москва выразили недовольство отсутствием информации об их рейсе и пожаловались на то, что из-за задержки рейса вынуждены были опоздать на работу и заплатить деньги за новые билеты.
- Мы должны были улететь с субботы на воскресенье. В 5:30 сели в самолет, пролетели полчаса, а затем нам командир самолета сказал, что мы возвращаемся. Мы прилетели обратно в аэропорт, нам сказали, что пока нет никакой информации. Мы сидели около часа в аэропорту, пока не узнали, что рейс отменяется до часу ночи следующего дня. При этом нам ничего не объяснили: ни почему мы вернулись, ни что случилось. У меня был второй рейс, тоже «Аэрофлот», на который я в итоге не успела. А в понедельник мне нужно на работу, при этом билет так и не поменяли, а за новый мне пришлось снова платить, - отметила Элина Хайбулина.
Напомним, самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс US-1955, вылетевший 26 февраля по направлению Актау - Москва, совершил посадку в аэропорту Актау через 20 минут после взлета. Директор аэропорта Ергазы Жолдасов сообщил, что причиной стала неисправность вентиляционной системы, которую показал бортовой компьютер. На борту находились 82 пассажира и экипаж.
Видео Рашида Исмагилова и пользователей сайта