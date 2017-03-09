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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 17:38

Просмотров: 1733

МИД РК: Родственники погибших в Москве жителей Актау за помощью не обращались

Родственники жителей Мангистауской области, погибших в Москве, не обращались с официальным заявлением в министерство иностранных дел (МИД) Республики Казахстан. Об этом сообщил Ануар Жайнаков, руководитель пресс-службы МИД РК.

фото сайта mfa.gov.kz
Родственники погибших в Москве парней, по словам Ануара Жайнакова, не обращались за помощью в МИД РК с официальным заявлением.

- По предварительной информации, которой я обладаю на данный момент, обращений от родственников погибших в оказании помощи в посольство Казахстана в России не поступало. В то же время МИД РК и наше дипломатическое представительство в Москве готовы оказать всю необходимую помощь, консульско-правовое содействие родственникам погибших сразу после поступления обращения. Это объясняется необходимостью согласования всех нюансов, которые требуют участия родственников. Мы рекомендуем им связаться с нашим консульским отделом посольства Казахстана в России и получить необходимую помощь, - говорит руководитель пресс-службы МИД РК.

Напомним, двоих жителей Мангистауской области обнаружили мёртвыми в Москве.

Руслан Баркалов, отец одного из погибших жителей Мангистау, рассказал, почему молодые люди поехали в столицу России.


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Комментарии ( 5 )

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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 18:32
Сейчас посол в России Тас, он наведет там порядок. А так сам сталкивался с бездействием нашего консула в Астрахани, когда российский ОМОН мурыжил среди ночи студентов из Казахстана в универской общаге.
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 18:02
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В этой статье тоже открестились.Совпадение??Скорее закономерность!
 
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Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 17:57
Я думаю что людей просто осведомили,о том что родственники не собирают деньги. На таких случаях очень ловко играют мошенники. Как бы предупреждение,чтобы не повелись.
 
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  • Крадун
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  • tolk
  • Маривана
 trump (Посетители) Сегодня, 17:43
Звиздят, как дышат. А дышат они часто..
 
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 Усатый (Посетители) Сегодня, 17:41
Ну естественно..., а то они скажут:"Обращались, но мы не захотели им помочь" angry
 
 

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