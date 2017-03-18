Пресс-служба ДВД Мангистау: Подозреваемый в наезде на девочку водитель автоцистерны задержан

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Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).
- В ходе расследования был проведен осмотр места происшествия с использованием фото-, видеосъемки, составлена схема ДТП. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведен обход территории с целью установления средств видеофиксации. Видеокамера, направленная на место совершения наезда, в момент преступления не работала. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК 18 марта, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, восьмилетняя девочка погибла под колёсами автоцистерны в Мангистау 15 марта.
Отец погибшей под колесами автоцистерны девочки заявил, что недоволен работой полиции.
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- В ходе расследования был проведен осмотр места происшествия с использованием фото-, видеосъемки, составлена схема ДТП. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведен обход территории с целью установления средств видеофиксации. Видеокамера, направленная на место совершения наезда, в момент преступления не работала. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК 18 марта, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.
Напомним, восьмилетняя девочка погибла под колёсами автоцистерны в Мангистау 15 марта.
Отец погибшей под колесами автоцистерны девочки заявил, что недоволен работой полиции.
[