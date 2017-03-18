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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:34

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Пресс-служба ДВД Мангистау: Подозреваемый в наезде на девочку водитель автоцистерны задержан

Факт наезда на восьмилетнюю девочку со смертельным исходом в Мангистау зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований ДВД Мангистауской области. Подозреваемый задержан. Об этом сообщила пресс-служба ДВД Мангистауской области.[

media=https://www.youtube.com/watch?v=0OeUS4wGckg&feature=youtu.be]

Кадр видео
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 345 УК РК (Нарушение лицом, управляющим автомобилем, троллейбусом, трамваем либо другим механическим транспортным средством, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

- В ходе расследования был проведен осмотр места происшествия с использованием фото-, видеосъемки, составлена схема ДТП. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проведен обход территории с целью установления средств видеофиксации. Видеокамера, направленная на место совершения наезда, в момент преступления не работала. Подозреваемый задержан в порядке статьи 128 УПК РК 18 марта, - сообщили в пресс-службе ДВД Мангистауской области.

Напомним, восьмилетняя девочка погибла под колёсами автоцистерны в Мангистау 15 марта.

Отец погибшей под колесами автоцистерны девочки заявил, что недоволен работой полиции.

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Комментарии ( 1 )

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  • Юрий Спассков
  • Fargo
 albatross (Посетители) Сегодня, 18:47
Видеокамера, направленная на место совершения наезда, в момент преступления не работала.

Почему не уточнили срок и причину неисправности? Работает ли она сейчас и кто устранил неисправность?
Лично я не верю пресс-службе,постоянно выгораживают своих! Отец девочки уже всем нам разъяснил,что ему ответил следователь по поводу камеры,мол,"тебе надо-ты и неси доказательства,а нам некогда!"
Уверен,если бы я стоял там и пил пиво с горла--меня бы точно хапнули по этой "нерабочей камере"
 
 

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