Венера Мустапаева: Первые 600 тонн актюбинского сжиженного газа 25 мая прибудут в Мангистау

Венера Мустапаева. Фото автора
Состав с газом прибудет на станцию «Мангистау» завтра, 25 мая, в 10 утра. В пятницу, 26 мая, в девять часов утра начнется отгрузка актюбинского газа предпринимателям, занимающимся розничной реализацией газа, говорит Венера Мустапаева.
Газовый коллапс в регионе связан с закрытием завода «КазГПЗ» на ремонт, рассказала руководитель управления предпринимательства и торговли. Завод сократил выдачу газа. Вместо привычных 600 тонн голубого топлива ежедневно на АГЗС отправляли всего 200 тонн. Недостающий объем газа должны были завозить из Актобе. Но в связи с отсутствием газосетевой организации на территории Мангистау топливо из Актобе не привезли в регион вовремя.
- Проблема заключалась в том, что в Мангистау нет газораспределительной станции, которая имеет аккредитованную лицензию. Сейчас вопрос решен. Министерство определило нам станцию на территории Актобе. Первые 18 вагонов с 600 тоннами актюбинского газа, который в Мангистауской области ждали с начала месяца, прибудут завтра, - говорит Венера Мустапаева.
Местные власти обещают, что к концу недели проблема километровых очередей на АГСЗ исчезнет. Газоперерабатывающий завод, который с 1 мая был на ремонте, 25 мая снова выйдет на полную мощность.
- С завтрашнего дня завод «КазГПЗ» начнет работать в полную силу - 450 тонн в сутки, ремонт у них закончился. А 26 мая дополнительно пойдет актюбинский газ. 600 тонн актюбинского газа мы растянем на четыре дня, потом будет следующая партия, - рассказала Венера Мустапаева.
Обещают в акимате и строго контролировать реализацию газа, чтобы его не вывозили за пределы региона.
- Ни один случай вывоза газа за пределы региона не подтвердился. Две или три машины были остановлены, но лабораторные исследования доказали, что это не сжиженный газ, а широкая фракция углеводородов. Аким области дал конкретное поручение прослеживать всю цепочку. Это касается и газа с «КазГПЗ», и актюбинского газа, - сказала Венера Мустапаева.
В управлении предпринимательства и торговли отметили, что на каждой АГЗС устанавливают камеры видеонаблюдения для контроля над реализацией топлива. Планируют создать и общественный контроль, в состав которого войдут около 30 молодых людей из партии «Жас Отан». Молодые люди будут мониторить все газовые заправки.
Напомним, что на газовых заправках Мангистауской области ситуация остается напряженной. В километровых очередях люди простаивают часами. Несколько конфликтов между автомобилистами даже приходилось решать с помощью полиции.
Газовый коллапс в регионе связан с закрытием завода «КазГПЗ» на ремонт, рассказала руководитель управления предпринимательства и торговли. Завод сократил выдачу газа. Вместо привычных 600 тонн голубого топлива ежедневно на АГЗС отправляли всего 200 тонн. Недостающий объем газа должны были завозить из Актобе. Но в связи с отсутствием газосетевой организации на территории Мангистау топливо из Актобе не привезли в регион вовремя.
- Проблема заключалась в том, что в Мангистау нет газораспределительной станции, которая имеет аккредитованную лицензию. Сейчас вопрос решен. Министерство определило нам станцию на территории Актобе. Первые 18 вагонов с 600 тоннами актюбинского газа, который в Мангистауской области ждали с начала месяца, прибудут завтра, - говорит Венера Мустапаева.
Местные власти обещают, что к концу недели проблема километровых очередей на АГСЗ исчезнет. Газоперерабатывающий завод, который с 1 мая был на ремонте, 25 мая снова выйдет на полную мощность.
- С завтрашнего дня завод «КазГПЗ» начнет работать в полную силу - 450 тонн в сутки, ремонт у них закончился. А 26 мая дополнительно пойдет актюбинский газ. 600 тонн актюбинского газа мы растянем на четыре дня, потом будет следующая партия, - рассказала Венера Мустапаева.
Обещают в акимате и строго контролировать реализацию газа, чтобы его не вывозили за пределы региона.
- Ни один случай вывоза газа за пределы региона не подтвердился. Две или три машины были остановлены, но лабораторные исследования доказали, что это не сжиженный газ, а широкая фракция углеводородов. Аким области дал конкретное поручение прослеживать всю цепочку. Это касается и газа с «КазГПЗ», и актюбинского газа, - сказала Венера Мустапаева.
В управлении предпринимательства и торговли отметили, что на каждой АГЗС устанавливают камеры видеонаблюдения для контроля над реализацией топлива. Планируют создать и общественный контроль, в состав которого войдут около 30 молодых людей из партии «Жас Отан». Молодые люди будут мониторить все газовые заправки.
Напомним, что на газовых заправках Мангистауской области ситуация остается напряженной. В километровых очередях люди простаивают часами. Несколько конфликтов между автомобилистами даже приходилось решать с помощью полиции.