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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 18:05

Просмотров: 2525

Венера Мустапаева: Первые 600 тонн актюбинского сжиженного газа 25 мая прибудут в Мангистау

Состав с 600 тоннами актюбинского сжиженного газа уже в пути, 25 мая он прибудет на станцию «Мангистау». С 25 мая завод «КазГПЗ» начнет работать на полную мощность. Ни одного факта незаконного вывоза сжиженного газа за пределы области не выявлено. Об этом сообщила Венера Мустапаева, руководитель управления предпринимательства и торговли Мангистауской области.

Венера Мустапаева. Фото автора
Состав с газом прибудет на станцию «Мангистау» завтра, 25 мая, в 10 утра. В пятницу, 26 мая, в девять часов утра начнется отгрузка актюбинского газа предпринимателям, занимающимся розничной реализацией газа, говорит Венера Мустапаева.

Газовый коллапс в регионе связан с закрытием завода «КазГПЗ» на ремонт, рассказала руководитель управления предпринимательства и торговли. Завод сократил выдачу газа. Вместо привычных 600 тонн голубого топлива ежедневно на АГЗС отправляли всего 200 тонн. Недостающий объем газа должны были завозить из Актобе. Но в связи с отсутствием газосетевой организации на территории Мангистау топливо из Актобе не привезли в регион вовремя.

- Проблема заключалась в том, что в Мангистау нет газораспределительной станции, которая имеет аккредитованную лицензию. Сейчас вопрос решен. Министерство определило нам станцию на территории Актобе. Первые 18 вагонов с 600 тоннами актюбинского газа, который в Мангистауской области ждали с начала месяца, прибудут завтра, - говорит Венера Мустапаева.

Местные власти обещают, что к концу недели проблема километровых очередей на АГСЗ исчезнет. Газоперерабатывающий завод, который с 1 мая был на ремонте, 25 мая снова выйдет на полную мощность.

- С завтрашнего дня завод «КазГПЗ» начнет работать в полную силу - 450 тонн в сутки, ремонт у них закончился. А 26 мая дополнительно пойдет актюбинский газ. 600 тонн актюбинского газа мы растянем на четыре дня, потом будет следующая партия, - рассказала Венера Мустапаева.

Обещают в акимате и строго контролировать реализацию газа, чтобы его не вывозили за пределы региона.

- Ни один случай вывоза газа за пределы региона не подтвердился. Две или три машины были остановлены, но лабораторные исследования доказали, что это не сжиженный газ, а широкая фракция углеводородов. Аким области дал конкретное поручение прослеживать всю цепочку. Это касается и газа с «КазГПЗ», и актюбинского газа, - сказала Венера Мустапаева.

В управлении предпринимательства и торговли отметили, что на каждой АГЗС устанавливают камеры видеонаблюдения для контроля над реализацией топлива. Планируют создать и общественный контроль, в состав которого войдут около 30 молодых людей из партии «Жас Отан». Молодые люди будут мониторить все газовые заправки.

Напомним, что на газовых заправках Мангистауской области ситуация остается напряженной. В километровых очередях люди простаивают часами. Несколько конфликтов между автомобилистами даже приходилось решать с помощью полиции.


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Комментарии ( 16 )

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  • Бендэр
 Pontilimo1980 (Посетители) Сегодня, 22:33
Я тож не понял зачем Актюбинский если уже наш с будет.

Не ДОВЕРЯЙ- проститутке, наркоману и менту
 
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  • Pontilimo1980
  • Papirosso
  • botden
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 22:22
Состав с 600 тоннами актюбинского сжиженного газа уже в пути, 25 мая он прибудет на станцию «Мангистау». С 25 мая завод «КазГПЗ» начнет работать на полную мощность... question

Что то я не уловлю правильной мысли в - этом маразме..ЗА!?, чем надо было везти газ из Актюбинска, когда в тот же день КАЗ ГПЗ начинает работать.. look ..

Вообще то понятно:..Будут месяца два продавать Узеньский газ по завышенной цене, как будто Актюбинский.... popa ..ИИии так цена и останется..

Цитата: Orion
Сталина на вас нет.

Верно!...Коммерческий бес предел.. kill

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
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  • mer
  • Papirosso
  • Pontilimo1980
  • botden
 Краснов (Посетители) Сегодня, 21:32
Венера Мустапаева

Этот испуганный взгляд, просто умора lol
Чует кошка, чью сметану слизала. А если по существу, то наказать их всех надо за саботаж и пособничество! Желательно, на КОЛ посадить!
 
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  • Бендэр
  • Papirosso
  • Pontilimo1980
  • botden
 Orion (Посетители) Сегодня, 21:03
Может все таки сначала подготавливать почву, а потом уже останавливать завод на ремонт. Вечно у нас через одно место. Завтра завод начинает работать и завтра же привезут газ из Актобе. Не стыдно вам, господа чиновники. Всех уволить к чертовой матери. Сталина на вас нет.
 
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  • FANTOM
  • mer
  • Papirosso
  • Pontilimo1980
  • botden
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:56
Цитата: FANTOM
В ремонт "КазГПЗ" не верю!!!

Я тут в другом месте писал. Газ есть везде по дороге на Атырау,информация правдивая.но по 60 тенге,думаю дело не в заводе,дело в комерсах ненасытных,дело в нашей мафии с которой не хватает духу разобраться местным силовикам.
 
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  • Барабашка
  • Ян
  • Papirosso
  • Pontilimo1980
 FANTOM (Посетители) Сегодня, 20:19
Единичным случаем наверное простительно ввоз грязного вонючего газа с Актюбинска, но не напостоянку!!! И вообще не понятно, газ же в Актюбинске вроде как дороже нашего, они что там продают его ниже себестоимости по доброте душевной? Или наши покупают там по дороже и нам по доброте душевной продают дешевле?
В ремонт "КазГПЗ" не верю!!! crazy
 
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  • Барабашка
  • Papirosso
 Ян (Посетители) Сегодня, 20:12
Цитата: Барабашка
И еще,не заливайте актюбинский газ,угробите авто!!!

Спасибо бумбарашка.на бензине поезжу,газа ещё на 350 км таксисты выберут с автобусниками и водовозниками,а мы потом уже на нашем родимом. lol
 
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  • Ян
  • НЕТ
  • mustain
  • Pontilimo1980
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 20:08
Я уже который раз пишу,ремонта в КазГпз не было,был просто переход на летний режим работы с 21-23 мая,почему они все врут!!! И еще,не заливайте актюбинский газ,угробите авто!!!
 
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Алёна Логинова (Главные редакторы) Сегодня, 20:02
Seregasheva74, отгрузка реализаторам будет 26 мая, в пятницу. Просим прощения за ошибку

шеф-редактор газеты
 
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  • Ян
  • Papirosso
 мунайши73 (Посетители) Сегодня, 19:49
Венера Мустапаева:
-первые 600 тонн газа вышли из Актюбинска
-за ними три состава с камнем ракушечником
-и «Mein Gott» , целый состав с нормальными чиновниками!
 
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