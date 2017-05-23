В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом

- Приходится объезжать все заправки в поисках сжиженного газа. Он как будто испарился. Я вчера простоял в очереди с семи вечера до двух ночи. Сегодня опять стою в очереди уже два часа и неизвестно, успею заправиться или нет. Некоторые водители засыпают за рулем в ожидании. Все нервничают, а что делать - газа нет, приходится стоять километровые очереди. Когда уже власти решат проблему с голубым топливом? Невыносимо, это уже край нашего терпения, - пожаловался Галымжан, водитель.
В связи с напряженной ситуации с топливом жители области пытаются извлечь выгоду. Объявления предприимчивых автолюбителей: «Продам очередь за газом, спешите!» можно встретить в социальных сетях.
Сотрудник автозаправки «Казмунайгаз» рассказал, что раньше за определенную плату можно было заправиться без очереди.
- Теперь запретили. Нам сказали, кто будет пропускать, того уволим. Теперь только по очереди, - говорит сотрудник автозаправки.
На заправках в Жанаозене и Приозерном автовладельцы составляют списки, в которых каждому автомобилю присваивают порядковый номер.
Завод «КазГПЗ», как рассказали в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области, сократил объем поставок топлива на внутренний рынок на две тысячи тонн в связи с плановыми ремонтными работами. Топливо из Актюбинской области, по данным управления, в Мангистау не прибыло.
Предприниматели, несмотря на отсутствие поставки газа из Актюбинской области, 1 мая подняли цену на топливо на пять тенге.
- Два с половиной часа я простоял, подошла моя очередь. Вышел заправщик и показывает: газа нет. Говорит, завтра приезжайте заправляться. Как так, я стою и люди стоят. Мы прождали свою очередь несколько часов, а сотрудник АГЗС просто закрыл дверь, не заправив даже тех, кто уже заехал на заправку. Неужели нельзя сделать по-людски, заранее людям объявить, чтобы не стояли, - говорит водитель Георгий.
Сотрудники частных АГЗС рассказали, что поставляемого на заправки газа не хватает.
- Сейчас в нашей области газ - это головная боль людей. В этом месяце завод сократил объемы. Нам выделяют газа очень мало. Мы 10 тонн топлива продали, осталось еще 10 тонн, и этот объем уйдет на заправку автомобилей предприятия, которые обслуживаются у нас по талонам, - рассказал сотрудник одной из частных АГЗС Актау.
Көлікке Газ толтыру орнында Таңғы сағат 6:00 және 12:00ге жазылған тізім. @ozen_tartip Бөлісетін Видео Фото болса жіберіңіздер. Эл.пошта " ozentartip@gmail.com " #жанаозен #жаңаөзен #актау #ақтау #маңғыстау #мангистау #жол #пдд #авто #көлік #полиция #тазалық#жпп #дпс #автомобиль #нарушение #жаңалық #озен #өзен #байқа #бұзық #қазақстан #рахат #тенге #теңгеауылы #арай #жұлдыз #акимат #министр #мвдмангистау
Пользователи Instagram и ВКонтакте обсуждают проблему голубого топлива.
- Живем в городе, где рыба должна быть своя, где газа должно быть сполна, где нефть народу в помощь. И все оказалось наоборот. Сами же этот газ добываем и от бедности стоим в очередях, - пишут в социальных сетях жители Актау.
Жаңаөзен 22.05.2017 ҚазМұнайГаз. Газ-ға кезек мыңнан асты. @ozen_tartip Бөлісетін Видео Фото болса жіберіңіздер. Эл.пошта " ozentartip@gmail.com " #жанаозен #жаңаөзен #актау #ақтау #маңғыстау #мангистау #жол #пдд #авто #көлік #полиция #тазалық#жпп #дпс #автомобиль #нарушение #жаңалық #озен #өзен #байқа #бұзық #қазақстан #рахат #тенге #теңгеауылы #арай #жұлдыз #акимат #министр #мвдмангистау
Лиана Рязанцева, Тимур Ниталиев, Станислава Куцай