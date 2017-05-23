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ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 16:57

Просмотров: 1745

В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом

Газовый коллапс в Мангистау продолжается. Водители утверждают: на автогазозаправочных станциях (АГЗС) «Казмунайгаз» многочасовые очереди, на частных заправках газа нет. Очередь за голубым топливом предприимчивые автомобилисты продают и покупают. Пользователи социальных сетей активно обсуждают ситуацию.

Очередь на заправку. Фото автора
Сегодня, 23 мая, журналисты побывали на нескольких городских АГЗС. Водители просят городские власти разрешить ситуацию с реализацией топлива.

- Приходится объезжать все заправки в поисках сжиженного газа. Он как будто испарился. Я вчера простоял в очереди с семи вечера до двух ночи. Сегодня опять стою в очереди уже два часа и неизвестно, успею заправиться или нет. Некоторые водители засыпают за рулем в ожидании. Все нервничают, а что делать - газа нет, приходится стоять километровые очереди. Когда уже власти решат проблему с голубым топливом? Невыносимо, это уже край нашего терпения, - пожаловался Галымжан, водитель.

В связи с напряженной ситуации с топливом жители области пытаются извлечь выгоду. Объявления предприимчивых автолюбителей: «Продам очередь за газом, спешите!» можно встретить в социальных сетях.

В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом


Сотрудник автозаправки «Казмунайгаз» рассказал, что раньше за определенную плату можно было заправиться без очереди.

- Теперь запретили. Нам сказали, кто будет пропускать, того уволим. Теперь только по очереди, - говорит сотрудник автозаправки.

На заправках в Жанаозене и Приозерном автовладельцы составляют списки, в которых каждому автомобилю присваивают порядковый номер.

В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом


Завод «КазГПЗ», как рассказали в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области, сократил объем поставок топлива на внутренний рынок на две тысячи тонн в связи с плановыми ремонтными работами. Топливо из Актюбинской области, по данным управления, в Мангистау не прибыло.

Предприниматели, несмотря на отсутствие поставки газа из Актюбинской области, 1 мая подняли цену на топливо на пять тенге.



- Два с половиной часа я простоял, подошла моя очередь. Вышел заправщик и показывает: газа нет. Говорит, завтра приезжайте заправляться. Как так, я стою и люди стоят. Мы прождали свою очередь несколько часов, а сотрудник АГЗС просто закрыл дверь, не заправив даже тех, кто уже заехал на заправку. Неужели нельзя сделать по-людски, заранее людям объявить, чтобы не стояли, - говорит водитель Георгий.

Сотрудники частных АГЗС рассказали, что поставляемого на заправки газа не хватает.

- Сейчас в нашей области газ - это головная боль людей. В этом месяце завод сократил объемы. Нам выделяют газа очень мало. Мы 10 тонн топлива продали, осталось еще 10 тонн, и этот объем уйдет на заправку автомобилей предприятия, которые обслуживаются у нас по талонам, - рассказал сотрудник одной из частных АГЗС Актау.



Пользователи Instagram и ВКонтакте обсуждают проблему голубого топлива.

- Живем в городе, где рыба должна быть своя, где газа должно быть сполна, где нефть народу в помощь. И все оказалось наоборот. Сами же этот газ добываем и от бедности стоим в очередях, - пишут в социальных сетях жители Актау.

В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом


В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом


В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом


В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом


В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом


В социальных сетях жителям Мангистау предлагают купить место в очереди за газом




Лиана Рязанцева, Тимур Ниталиев, Станислава Куцай


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Комментарии ( 11 )

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Краснов (Посетители) Сегодня, 18:45
Сотрудник автозаправки «Казмунайгаз» рассказал, что раньше за определенную плату можно было заправиться без очереди.

- Теперь запретили. Нам сказали, кто будет пропускать, того уволим.

Расскажи это своим коллегам с АГЗС что за Магаш-Наном. Может они просто не в курсе. К слову, вчера внеочередниками там была оккупирована целая колонка! И явно не за бесплатно они туда пролазили! Беспредел да и только!
 
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Ян (Посетители) Сегодня, 18:44
Смешно такое читать lol я 120 км еду на газе,120 на бензине,а вы лишенцы в очереди стоите и ноете. Газ скоро будет,а бензин есть всегда,вот я и пользуюсь двойным пробегом и бюджетно и полезно.
 
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  • robinzonaktau
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 18:24
Ладно простые работники стоят,водители газелей,но Уважаемые Типо мажорики на прадиках,крузаках и фуджиках вам не стыдно там стоять?Или вам жалко позаправлять месяц машину бензином?)Вы покупаете такие дорогие машины свыше 10млн тенгеи ставите газ ослабевая машину,а потом стоите в очередях по 2-4ч.?Я понимаю что ситуацию не изменит,но все равно)Смешно когда есть деньги на покупку дорого авто,но нету денег на содержание таких махин...
 
-1
  • мунайши73
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  • robinzonaktau
 Bass66 (Посетители) Сегодня, 18:22
Не понимаю истерии с газом! Весь Казахстан до не давнего времени, кроме нас ездил только на бензине. При том что доходы на севере и востоке значительно ниже чем у нас. Люди у нас вообще забыли про бензин, готовы стоять в очереди по несколько часов за газом.
Не верю ни одному таксисту, что у нас в городе невыгодно таксовать на бензине, я сам водитель и считать умею. а каком основании люди требуют газ? Кто сказал, что вообще он должен быть?! Бензин есть! Заправляйтесь на здоровье!
Пы.Сы. Минусовать можете до потери пульса!
 
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  • Aktauskii
 Барабашка (Посетители) Сегодня, 18:18
Журналист не вкурсе,что КазГпз перешел на летний режим с 21мая по 23 мая,а до этого никакого ремонта не было,повторяю вам уже какой раз!
 
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Mars123 (Посетители) Сегодня, 17:59
И все это из за того что на газу джипы ездят)))))
По крайней мере аким так думает
 
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Крадун (Посетители) Сегодня, 17:46
Не фига даже Хрипатый интервью дал!Походу реально напряг!
 
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Модератор 4 (Модератор+редактор) Сегодня, 17:32
Уважаемые пользователи!
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  • Слушатель
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strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:29
Слушатель,
с каким освобождением?
 
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Слушатель (Посетители) Сегодня, 17:22
Поздравляю Эрика Давидыча который на видео с освобождением, постарел)
 
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