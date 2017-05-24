Конфликт между водителями произошел на заправке «Казмунайгаз» в Актау

Фото очевидцев
На одной из АГЗС «Казмунайгаз» сегодня, 24 мая, произошел конфликт между водителями, стоящими в очереди за газом, и теми, кого обслуживают по талонам. Очевидцы рассказали: на заправку приезжал наряд полиции, чтобы успокоить людей.
- Мы стоим в очереди с четырех утра, а работники «Казмунайгаза» прямо перед нашим носом пропускают водителей, у которых есть талоны. А нам что делать? Мы уже простояли более пяти часов, - говорят водители.
Сотрудник автозаправки «Казмунайгаз» говорят: АГЗС обслуживает исключительно водителей автотранспорта юридических лиц и только по талонам.
- С утра всех предупредили, чтобы они не стояли в очереди, так как обслуживаем только по талонам. Газ есть и на других заправках «Казмунайгаз». Но люди не понимают этого, стоят и требуют их заправить. Сейчас конфликт решен, и мы обслужим всех, газа хватит, - говорят сотрудники автозаправки.
Сегодня, 24 мая, ситуация с газом в Мангистауской области по-прежнему остается напряженной. Чтобы заправить машину голубым топливом, водители простаивают часами на АГЗС. Арсен Даулетов, вайнер из Актау, снял видео про очереди за газом.
В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области пообещали рассказать о причинах дефицита газа и путях решения проблемы позже.
Напомним, что аким Мангистауской области Ералы Тугжанов поручил КНБ и прокуратуре выяснить, почему в регионе не хватает газа.
Очередь за голубым топливом предприимчивые автомобилисты продают и покупают. Пользователи социальных сетей активно обсуждают ситуацию.
- Мы стоим в очереди с четырех утра, а работники «Казмунайгаза» прямо перед нашим носом пропускают водителей, у которых есть талоны. А нам что делать? Мы уже простояли более пяти часов, - говорят водители.
Сотрудник автозаправки «Казмунайгаз» говорят: АГЗС обслуживает исключительно водителей автотранспорта юридических лиц и только по талонам.
- С утра всех предупредили, чтобы они не стояли в очереди, так как обслуживаем только по талонам. Газ есть и на других заправках «Казмунайгаз». Но люди не понимают этого, стоят и требуют их заправить. Сейчас конфликт решен, и мы обслужим всех, газа хватит, - говорят сотрудники автозаправки.
Сегодня, 24 мая, ситуация с газом в Мангистауской области по-прежнему остается напряженной. Чтобы заправить машину голубым топливом, водители простаивают часами на АГЗС. Арсен Даулетов, вайнер из Актау, снял видео про очереди за газом.
В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области пообещали рассказать о причинах дефицита газа и путях решения проблемы позже.
Напомним, что аким Мангистауской области Ералы Тугжанов поручил КНБ и прокуратуре выяснить, почему в регионе не хватает газа.
Очередь за голубым топливом предприимчивые автомобилисты продают и покупают. Пользователи социальных сетей активно обсуждают ситуацию.