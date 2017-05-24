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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 14:18

Просмотров: 4991

Конфликт между водителями произошел на заправке «Казмунайгаз» в Актау

В очереди на одной из автогазозаправочных станций (АГЗС), принадлежащей компании «Казмунайгаз», произошел конфликт между водителями. Сотрудникам АГЗС пришлось вызвать полицию. Проблема дефицита голубого топлива в Мангистау не решена до сих пор. Арсен Даулетов, вайнер из Актау, снял юмористическое видео про очереди за газом.

Фото очевидцев
На одной из АГЗС «Казмунайгаз» сегодня, 24 мая, произошел конфликт между водителями, стоящими в очереди за газом, и теми, кого обслуживают по талонам. Очевидцы рассказали: на заправку приезжал наряд полиции, чтобы успокоить людей.



- Мы стоим в очереди с четырех утра, а работники «Казмунайгаза» прямо перед нашим носом пропускают водителей, у которых есть талоны. А нам что делать? Мы уже простояли более пяти часов, - говорят водители.

Конфликт между водителями произошел на заправке «Казмунайгаз» в Актау


Сотрудник автозаправки «Казмунайгаз» говорят: АГЗС обслуживает исключительно водителей автотранспорта юридических лиц и только по талонам.

- С утра всех предупредили, чтобы они не стояли в очереди, так как обслуживаем только по талонам. Газ есть и на других заправках «Казмунайгаз». Но люди не понимают этого, стоят и требуют их заправить. Сейчас конфликт решен, и мы обслужим всех, газа хватит, - говорят сотрудники автозаправки.

Конфликт между водителями произошел на заправке «Казмунайгаз» в Актау


Сегодня, 24 мая, ситуация с газом в Мангистауской области по-прежнему остается напряженной. Чтобы заправить машину голубым топливом, водители простаивают часами на АГЗС. Арсен Даулетов, вайнер из Актау, снял видео про очереди за газом.



В управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области пообещали рассказать о причинах дефицита газа и путях решения проблемы позже.

Напомним, что аким Мангистауской области Ералы Тугжанов поручил КНБ и прокуратуре выяснить, почему в регионе не хватает газа.

Очередь за голубым топливом предприимчивые автомобилисты продают и покупают. Пользователи социальных сетей активно обсуждают ситуацию.


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Комментарии ( 13 )

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  • petrovich
 hart475 (Посетители) Сегодня, 17:37
Мухамеджанова надо срочно сюда...
 
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GrimsLock (Посетители) Сегодня, 17:26
С чего смеюсь, посмотрел указ акима разобраться с газом, убили слова "Почему у нас одна компания занимается реализацией газа", потом про Тенгизшевроил, американская компания которая решает добывать газ или нет, шикарно просто шикарно, мы сами видимо не можем добывать газ в своей стране, надо что бы нам кто-то разрешал его добывать.

А вайнер не смешной.
 
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  • xerox
  • mustain
  • Краснов
 bake-aktau (Посетители) Сегодня, 16:56
Тут острый вопрос в регионе, а Лада своего несмешного "вайнера" продвигает... huh
 
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Aisa (Посетители) Сегодня, 16:39
В регионе неправильное и нечестное распределении газа. Например почти половину газа завод выделяет "КазмунайГаз" остальное частникам.Поэтому очередь. 50% газа "КМГ" отдать на частные заправки.Тогда думаю очереди не будет.
 
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  • Papirosso
 шевченко (Посетители) Сегодня, 15:20
Так разжигается социальная рознь. Кого винить? Кому большие сроки и лишение гражданства? Недовольным? У нас, сами знаете, так суды решают.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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Тихо (Посетители) Сегодня, 15:18
Цитата: Лесник
Все процессы управляемы

Травят или начали травить. За процессом люди стоят такую бузу с сугв замутить простаку не под силу.
 
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Himi (Посетители) Сегодня, 15:15
видео улёт. dance остаётся только СМЕЯТЬСЯ!
 
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  • Kito
  • Ян
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  • Краснов
 Лесник (Посетители) Сегодня, 15:01
Все процессы управляемы. И этот- не исключение. Искра пошла..
 
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  • Ололошка
 Artur007 (Посетители) Сегодня, 14:54
Мне жалко охранников и заправщиков,они работая за маленькую зарплату щяс стока критики,матов и агрессии на свой счет ловят!
 
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  • Лесник
  • Nur Bex
  • Papirosso
 Швейк (Посетители) Сегодня, 14:40
А на Мангышлаке атас,
Кто-то перекрыл авто-газ!
А без газа как же нам барашек возить?
Будем газопровод сверлить! (с) boyan crazy
 
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