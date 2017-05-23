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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:58

Просмотров: 344

Ералы Тугжанов поручил КНБ и прокуратуре провести проверку сложившейся ситуации с газом в Мангистау

Сложившаяся в регионе ситуация с газом, по словам акима Мангистауской области, требует проверки со стороны Комитета национальной безопасности (КНБ), прокуратуры и финансовой полиции.

Фото by ortcomkz
Общественно важный вопрос, по словам главы региона, не должен остаться без рассмотрения.

- Сотрудникам Комитета национальной безопасности и прокуратуры необходимо подключиться к вопросу касаемо газа. В течение двух-трех дней детально разобраться. Поручаю проверить ситуацию вокруг газа, выяснить все вопросы. Надо разработать правила, механизм по реализации топлива. Вопрос, который вызывает резонанс в общественно-политическом обществе, не останется вне рассмотрения, - сказал Ералы Тугжанов.

Видео с выступлением акима опубликовано в социальной сети Facebook.



Напомним, ситуация на газовых заправках Актау по-прежнему остается напряженной. Автовладельцы жалуются, что каждый день им приходится простаивать часами в очереди за газом.

В социальных сетях предлагают купить место в очереди за газом.


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Комментарии ( 6 )

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  • mer
 Ян (Посетители) Сегодня, 18:41
Поручил и хорошо. Явный саботаж и сговор,пора уже этих контреволлюционеров проверить и к ногтю жаль,что не к стенке.Саботируют власть ставят её в стойло и кто.кучка зарвавшихся комерсов. Лишать лицензии за саботаж и создание напряжённой ситуации в обществе.
 
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Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 18:30
Что мешало чиновникам начать бурение газовых скважин и строительство мини УПГ еще несколько лет назад? Давно пора этих монополистов как КазГПЗ, МАЭК, Казахтелеком и пр. разбавить организациями конкурентами. Хотя о чем я, это же Казахстан.
 
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babnik (Посетители) Сегодня, 18:30
Алике хотел поднять цену на ровне с другими городами, Ереке наоборот хочет добиться снижения, если это так, то Алға Ереке, жібер аттың басың! Хотя бы помечтаем ))
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 18:26
шевченко, все из-за того, что нет выборности акимов. Плохо работаешь, граждане тебя не выберут в следующий раз, хорошо-оставят chih ...

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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mer (Посетители) Сегодня, 18:07
Да ладно лапшу вешать,там как раз без КНБешной крыши нечего бы не провернули с газом.И крыша эта сидит не у нас в области.
 
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  • Димон
 шевченко (Посетители) Сегодня, 18:03
Без поручений никто шевелиться не хочет?

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
 

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