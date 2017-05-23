Ералы Тугжанов поручил КНБ и прокуратуре провести проверку сложившейся ситуации с газом в Мангистау

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Общественно важный вопрос, по словам главы региона, не должен остаться без рассмотрения.
- Сотрудникам Комитета национальной безопасности и прокуратуры необходимо подключиться к вопросу касаемо газа. В течение двух-трех дней детально разобраться. Поручаю проверить ситуацию вокруг газа, выяснить все вопросы. Надо разработать правила, механизм по реализации топлива. Вопрос, который вызывает резонанс в общественно-политическом обществе, не останется вне рассмотрения, - сказал Ералы Тугжанов.
Видео с выступлением акима опубликовано в социальной сети Facebook.
Напомним, ситуация на газовых заправках Актау по-прежнему остается напряженной. Автовладельцы жалуются, что каждый день им приходится простаивать часами в очереди за газом.
В социальных сетях предлагают купить место в очереди за газом.
- Сотрудникам Комитета национальной безопасности и прокуратуры необходимо подключиться к вопросу касаемо газа. В течение двух-трех дней детально разобраться. Поручаю проверить ситуацию вокруг газа, выяснить все вопросы. Надо разработать правила, механизм по реализации топлива. Вопрос, который вызывает резонанс в общественно-политическом обществе, не останется вне рассмотрения, - сказал Ералы Тугжанов.
Видео с выступлением акима опубликовано в социальной сети Facebook.
Напомним, ситуация на газовых заправках Актау по-прежнему остается напряженной. Автовладельцы жалуются, что каждый день им приходится простаивать часами в очереди за газом.
В социальных сетях предлагают купить место в очереди за газом.