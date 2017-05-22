Водители Актау пожаловались на многочасовые очереди за газом

На одной из заправок. Фото Рашида Исмагилова
Сегодня, 22 мая, водители рассказали об очередях и отсутствии газа на автогазозаправочных станциях (АГЗС) Актау и в пригороде.
- Стою сегодня в очереди на заправке уже четвертый час. Пять минут назад объявили, что газ кончился. На частных АГЗС вообще газа нет. Приходится с утра занимать очередь на автозаправках «Казмунайгаз», - рассказал Серик, житель Актау.
Водители, работающие на маршруте Актау - Жанаозен, пожаловались, что в очереди им приходится ожидать по пять часов.
- У нас такое положение, что нам приходится проводить в очереди по пять часов. На автовокзале людям приходится ждать часами маршрутки. А ведь мы занимаемся развозом людей в Жанаозен - это по два с половиной часа за рулем туда и обратно. Времени отдохнуть и пообедать у нас нет. В Жанаозене с газом ситуация плохая, там газа вообще нет, - жалуются водители.
Напомним, с 1 мая на АГЗС Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов цену на сжиженный газ подняли на пять тенге. Увеличение цены связано с ввозом топлива из Актюбинской области.
Завод «КазГПЗ», как рассказали в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области, в мае сократил объем поставок на внутренний рынок на две тысячи тонны в связи с плановыми ремонтными работами.
График отгрузки топлива на АГЗС области можно посмотреть здесь.
- Стою сегодня в очереди на заправке уже четвертый час. Пять минут назад объявили, что газ кончился. На частных АГЗС вообще газа нет. Приходится с утра занимать очередь на автозаправках «Казмунайгаз», - рассказал Серик, житель Актау.
Водители, работающие на маршруте Актау - Жанаозен, пожаловались, что в очереди им приходится ожидать по пять часов.
- У нас такое положение, что нам приходится проводить в очереди по пять часов. На автовокзале людям приходится ждать часами маршрутки. А ведь мы занимаемся развозом людей в Жанаозен - это по два с половиной часа за рулем туда и обратно. Времени отдохнуть и пообедать у нас нет. В Жанаозене с газом ситуация плохая, там газа вообще нет, - жалуются водители.
Напомним, с 1 мая на АГЗС Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов цену на сжиженный газ подняли на пять тенге. Увеличение цены связано с ввозом топлива из Актюбинской области.
Завод «КазГПЗ», как рассказали в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области, в мае сократил объем поставок на внутренний рынок на две тысячи тонны в связи с плановыми ремонтными работами.
График отгрузки топлива на АГЗС области можно посмотреть здесь.