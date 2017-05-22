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ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 17:36

Просмотров: 1967

Водители Актау пожаловались на многочасовые очереди за газом

Ситуация на газовых заправках Актау по-прежнему остается напряженной. Автовладельцы жалуются, что каждый день им приходится простаивать часами в очереди за газом.

На одной из заправок. Фото Рашида Исмагилова
Сегодня, 22 мая, водители рассказали об очередях и отсутствии газа на автогазозаправочных станциях (АГЗС) Актау и в пригороде.

Водители Актау пожаловались на многочасовые очереди за газом


- Стою сегодня в очереди на заправке уже четвертый час. Пять минут назад объявили, что газ кончился. На частных АГЗС вообще газа нет. Приходится с утра занимать очередь на автозаправках «Казмунайгаз», - рассказал Серик, житель Актау.



Водители, работающие на маршруте Актау - Жанаозен, пожаловались, что в очереди им приходится ожидать по пять часов.

Водители Актау пожаловались на многочасовые очереди за газом


- У нас такое положение, что нам приходится проводить в очереди по пять часов. На автовокзале людям приходится ждать часами маршрутки. А ведь мы занимаемся развозом людей в Жанаозен - это по два с половиной часа за рулем туда и обратно. Времени отдохнуть и пообедать у нас нет. В Жанаозене с газом ситуация плохая, там газа вообще нет, - жалуются водители.



Напомним, с 1 мая на АГЗС Актау, Мунайлинского и Тупкараганского районов цену на сжиженный газ подняли на пять тенге. Увеличение цены связано с ввозом топлива из Актюбинской области.

Завод «КазГПЗ», как рассказали в управлении предпринимательства и торговли Мангистауской области, в мае сократил объем поставок на внутренний рынок на две тысячи тонны в связи с плановыми ремонтными работами.

График отгрузки топлива на АГЗС области можно посмотреть здесь.


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Очереди за газом


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Комментарии ( 12 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
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mer (Посетители) Сегодня, 20:48
Не верьте не одному заявлению властей по поводу отсутствия газа,это ложь чистой воды,газ уходит из области,всё крышуется,по этому всё гладко,плевали они на нас,если можно взять газ по 27 и продать по 100,желающие будут стоять в очередь 10 км.Прогнило всё и все вокруг,может даже ваши соседи и друзья в этой теме))),а некоторые за столом на тоях сидят с ними в обнимку. burumburum
 
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Ирон (Посетители) Сегодня, 20:39
Прочел тут коменты половина винит ждипы. Вообще странное дело у нас с газом. Я тоже любитель на газу ездить. Но стараюсь экономить.не надо ждипы винить или ругать упрекать газ общий. Давайте мирно злиться на чиновников. Это они виной всему. Товарища Сталина на них нет. Царские времена наступают. Скоро и море отберут. И все Актау станет ненужным некому. А газ пусть кто нибудь уже нажраться деньгами. Отмазываться насчет ремонта. Давно уже новый ГПЗ бомбанули. Денег то хватает. Было бы лучше и красивее
 
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  • Ирон
 БСК22 (Посетители) Сегодня, 19:40
djulia, какое вам дело кто и зачем покупает внедорожник и устанавливает в нем газ? Мы живём в свободной стране. Это, что противоречит законам РК?
 
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  • Ну Ну
  • синдбад
 Oga_ST (Посетители) Сегодня, 19:14
шевченко,
Вот вам ссылка на стоимость м3 газа не только в Казахстане My Webpage и только потом будем рассуждать про свободное плавание цен.Свободный рынок подразумевает здоровую конкуренцию.Но сговор частников,акимата и Каз ГПЗ на лицо и о какой свободной торговле можно говорить?Это как наш Президент хочет поднять коммуналку на уровне цен в Европе))))Так и наши газовики поднимут цену на газ как в Швеции))
П.С. Если кто-то может составить петицию с жалобой на акима,акимат,руководство Узеньского ГПЗ на имя президента,с радостью подпишусь.По другому эти люди не понимают.
 
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  • mer
  • синдбад
 fitter (Посетители) Сегодня, 19:01
18 мая ехал с Атырау, в районе Бейнеу видел состав проходил штук 60 новеньких газовых вагонов, вот и кончился газ в Мангистау stena
 
-1
  • LVVAUSH8991
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • fitter
  • RRR
 djulia (Посетители) Сегодня, 18:32
Смешно наблюдать, когда на заправках стоят крузаки, лексусы с обьемом более 3 литров.. Вопрос да на фига ж тогда покупаете такую прожорливую хрень? Чтобы на газу экономить? Он скоро будет не дешевле бензина это точно.
 
-6
  • fitter
  • Kuba Zhanibekov 308
  • markus
  • mer
  • LVVAUSH8991
  • синдбад
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  • Ậбыρвалг
 шевченко (Посетители) Сегодня, 18:27
Хорош "жаловаться". Привыкли к халяве с газом. Ему цена рыночная 100 тенге. Скажите спасибо, что государство держит такую минимальную цену. Перебои? - молча в тряпочку терпите. А то надоест читать такие статьи чиновникам, и в "свободное плавание"...И не будет перебоев.

Водку перед баней нельзя, а в баню после водки можно!!
 
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RRR (Посетители) Сегодня, 18:05
Достал уже этот газ!
 
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Марафонец (Посетители) Сегодня, 17:57
Когда Руководство заводи и/или обл Акимата решит эту проблему..... Завоевало это наплевательское отношение к гражданам.... Сами **** на казенных крузаках катаются, бензином заправляются, проблем не зная....
 
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  • adbaki
  • Юрий Спассков
  • Bakenych
  • синдбад
 GrimsLock (Посетители) Сегодня, 17:56
Да не частные надо проверять, а те кто отгружают, неужели эту схему за несколько лет все забывают, газ есть везде, просто его никто не хочет продавать за 35 тенге, ждут повышения. Как только поднимут официальную цену сразу все буду продавать, все же закупились по старой цене. А антимонопольному комитету пора проверять, что за плановые капитальные ремонты проводят на КазГПЗ, это позор нашей области, уже не знают как из людей последние деньги тянуть. Но поскольку мы это кушаем, будем кушать и дальше как только цену на газ поднимут, сразу будет газ везде, в прошлый раз тоже самое писал, народ видимо не читает, ему всё равно.

Можете минусовать, мне всё равно)
 
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