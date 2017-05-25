Сейчас на сайте
2675
объявлений
  • Комплекс отделочных работ:, 1 800 тенге
  • Продам Плиты перекрытия за 46 170 тенге
  • Продам Эффект "Бетон Арт" за 15 000 тенге
  • Бухгалтер
  • Тендерное сопровождение
  • Требуется Водитель
  • Менеджер по рекламе
 

 
Четверг, 25 Мая
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 311.2 KZT
  • €1 = 347.77 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 16:11

Просмотров: 1312

Компания OMS SHIPPING предоставила видео операции по спасению баржи на побережье вблизи Актау

Операция по спасению баржи, выброшенной штормом на мелководье вблизи Актау, завершилась 24 мая. Видео, на кадрах которого запечатлен процесс снятия судна с мели, предоставила Lada.kz компания, которой принадлежит баржа. О деталях операции рассказал Александр Меньшенин, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ТОО «OMS SHIPPING»

Кадр видео
Операция по спасению баржи, которая принадлежит компании OMS SHIPPING, проходила с 12 по 24 мая. Судно вынесло на мелководье в районе мыса Песчаный 26 декабря.

- В декабре 2016 года мы участвовали в строительстве инфраструктуры порта «Курык», буксир тянул баржу с грунтом для отсыпки волнолома со стороны моря. Буксир и баржа попали в шторм, оборудование не выдержало, трос порвался. Баржу вынесло на берег. Мы сразу начали ее спасать. Пригнали свои буксиры, но баржа села на мель так плотно, что просто вытащить её уже было невозможно, - рассказал Александр Меньшенин.

Вариантов спасения баржи, по словам Александра Меньшенина, было несколько. В результате выбрали способ, который никогда не использовали в акватории Каспия, - решили выкатить баржу с мели с помощью подъёмного пневматического комплекса.

- Это прорезиненные цилиндры длиной 18 метров и диаметром 2,7 метра. В нераскрытом виде их высота всего 20 сантиметров. Цилиндры можно подложить под судно и надуть до нужных размеров. Они позволяют поднять и катить баржу по мелководью. Нашли специалистов в России и заказали проект комплекса. Оборудование изготовили в Китае. В мае комплекс доставили в Актау, и мы начали спасательную операцию, которая состояла из четырёх этапов, - сказал Александр Меньшенин.

В операции компании OMS SHIPPING оказали поддержку ТОО «Gatin», водолазная служба Caspian Diving Service и ТОО «Компас Батыс». С 14 по 19 марта баржу разными способами пытались оторвать от грунта.

- 20 мая нам удалось приподнять баржу над уровнем дна, потом мы прицепили к ней буксировочный трос. По цилиндрам, установленным под баржей, докатили ее до нужной глубины. Операция успешно завершилась 24 мая. Стоит отметить наших сотрудников, которые принимали участие в спасении судна. Это Сергей Лубко, Данияр Искендиров, Болат Токпаков, Виталий Голякевич, - говорит Александр Меньшенин.

Для Северного Каспия, считает Александр, такая операция уникальна.

- В казахстанском секторе Каспия нет инфраструктуры для операций подобного типа. Баржа имеет длину 102 метра, ширину - 16,5 метра. Вес – 1000 тонн. Некоторые специалисты советовали признать баржу «погибшей» и разобрать на металлолом. Нас такой вариант не устроил, поэтому мы работали до победного, - рассказал Александр Меньшенин.



Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».

В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.

За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.

В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.

Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 9 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Сура (Посетители) Сегодня, 18:51
Швейк,
albatross,
Вы вопще о чём тут7
Цитата: M_lena
сделали рекламу компании и закупленно

Правильно всё правильно. Баржа денег стоит и рабочие места теперь в почёте.
Цитата: Xoxma80
задарить владельцу снесенного кафе-кораблика? Раз он не нужен хозяину)

Эта баржа не кабаблик брошенный,это баржа хозяйская не надо путать,перс пострадал от жадности и это не лечится забудте.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • albatross
 Швейк (Посетители) Сегодня, 17:46
albatross,
Дружище, он к центру баржи бежал, да и в этот момент баржу не за трос тянули, а в корму бульдозером толкали. А бежал он скорее всего для того, чтобы глянуть как себя резинки ведут. А так - ты прав, оборвавшийся трос почикает подвернувшуюся тушку не хуже катаны dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
albatross (Посетители) Сегодня, 17:29
потом мы прицепили к ней буксировочный трос.

А чё за тип там побежал к барже (1:21сек.)? Он думает,что без него не справится буксир и бульдозер? Или он не знает,что когда от натяжения рвётся трос,он может разорвать человека в клочья
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Швейк (Посетители) Сегодня, 17:19
M_lena,
Они и до этого понтоны вытаскивали. Водолазы у них - жесть! Железные мужики!! applause
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
M_lena (Посетители) Сегодня, 16:30
На спасении своего же судна, которое село на мель по их же вине, сделали рекламу компании и закупленному новому оборудованию :)Теперь могут рубить капусту на спасательных операциях :)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 16:27
Я посмотрела видео.Может технический сбой был? щас есть.
Может этот корабель в кач-ве компенсации задарить владельцу снесенного кафе-кораблика? Раз он не нужен хозяину)
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Ян (Посетители) Сегодня, 16:25
Цитата: Швейк
Видео тю-тю. Не доступно

Всё нормально кажет тока так.
Цитата: Raiders
где видео?

Есть видео . У меня такой домкрат в машине,на метр поднимает в любой грязи и песке.Air Jack называется.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Raiders (Посетители) Сегодня, 13:10
Лажа какая-то,где видео?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Raiders
 Швейк (Посетители) Сегодня, 13:06
Видео тю-тю. Не доступно burumburum
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление

Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика