Компания OMS SHIPPING предоставила видео операции по спасению баржи на побережье вблизи Актау

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Операция по спасению баржи, которая принадлежит компании OMS SHIPPING, проходила с 12 по 24 мая. Судно вынесло на мелководье в районе мыса Песчаный 26 декабря.
- В декабре 2016 года мы участвовали в строительстве инфраструктуры порта «Курык», буксир тянул баржу с грунтом для отсыпки волнолома со стороны моря. Буксир и баржа попали в шторм, оборудование не выдержало, трос порвался. Баржу вынесло на берег. Мы сразу начали ее спасать. Пригнали свои буксиры, но баржа села на мель так плотно, что просто вытащить её уже было невозможно, - рассказал Александр Меньшенин.
Вариантов спасения баржи, по словам Александра Меньшенина, было несколько. В результате выбрали способ, который никогда не использовали в акватории Каспия, - решили выкатить баржу с мели с помощью подъёмного пневматического комплекса.
- Это прорезиненные цилиндры длиной 18 метров и диаметром 2,7 метра. В нераскрытом виде их высота всего 20 сантиметров. Цилиндры можно подложить под судно и надуть до нужных размеров. Они позволяют поднять и катить баржу по мелководью. Нашли специалистов в России и заказали проект комплекса. Оборудование изготовили в Китае. В мае комплекс доставили в Актау, и мы начали спасательную операцию, которая состояла из четырёх этапов, - сказал Александр Меньшенин.
В операции компании OMS SHIPPING оказали поддержку ТОО «Gatin», водолазная служба Caspian Diving Service и ТОО «Компас Батыс». С 14 по 19 марта баржу разными способами пытались оторвать от грунта.
- 20 мая нам удалось приподнять баржу над уровнем дна, потом мы прицепили к ней буксировочный трос. По цилиндрам, установленным под баржей, докатили ее до нужной глубины. Операция успешно завершилась 24 мая. Стоит отметить наших сотрудников, которые принимали участие в спасении судна. Это Сергей Лубко, Данияр Искендиров, Болат Токпаков, Виталий Голякевич, - говорит Александр Меньшенин.
Для Северного Каспия, считает Александр, такая операция уникальна.
- В казахстанском секторе Каспия нет инфраструктуры для операций подобного типа. Баржа имеет длину 102 метра, ширину - 16,5 метра. Вес – 1000 тонн. Некоторые специалисты советовали признать баржу «погибшей» и разобрать на металлолом. Нас такой вариант не устроил, поэтому мы работали до победного, - рассказал Александр Меньшенин.
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.
- В декабре 2016 года мы участвовали в строительстве инфраструктуры порта «Курык», буксир тянул баржу с грунтом для отсыпки волнолома со стороны моря. Буксир и баржа попали в шторм, оборудование не выдержало, трос порвался. Баржу вынесло на берег. Мы сразу начали ее спасать. Пригнали свои буксиры, но баржа села на мель так плотно, что просто вытащить её уже было невозможно, - рассказал Александр Меньшенин.
Вариантов спасения баржи, по словам Александра Меньшенина, было несколько. В результате выбрали способ, который никогда не использовали в акватории Каспия, - решили выкатить баржу с мели с помощью подъёмного пневматического комплекса.
- Это прорезиненные цилиндры длиной 18 метров и диаметром 2,7 метра. В нераскрытом виде их высота всего 20 сантиметров. Цилиндры можно подложить под судно и надуть до нужных размеров. Они позволяют поднять и катить баржу по мелководью. Нашли специалистов в России и заказали проект комплекса. Оборудование изготовили в Китае. В мае комплекс доставили в Актау, и мы начали спасательную операцию, которая состояла из четырёх этапов, - сказал Александр Меньшенин.
В операции компании OMS SHIPPING оказали поддержку ТОО «Gatin», водолазная служба Caspian Diving Service и ТОО «Компас Батыс». С 14 по 19 марта баржу разными способами пытались оторвать от грунта.
- 20 мая нам удалось приподнять баржу над уровнем дна, потом мы прицепили к ней буксировочный трос. По цилиндрам, установленным под баржей, докатили ее до нужной глубины. Операция успешно завершилась 24 мая. Стоит отметить наших сотрудников, которые принимали участие в спасении судна. Это Сергей Лубко, Данияр Искендиров, Болат Токпаков, Виталий Голякевич, - говорит Александр Меньшенин.
Для Северного Каспия, считает Александр, такая операция уникальна.
- В казахстанском секторе Каспия нет инфраструктуры для операций подобного типа. Баржа имеет длину 102 метра, ширину - 16,5 метра. Вес – 1000 тонн. Некоторые специалисты советовали признать баржу «погибшей» и разобрать на металлолом. Нас такой вариант не устроил, поэтому мы работали до победного, - рассказал Александр Меньшенин.
Напомним, в ноябре 2016 года на побережье Мангистау сел на мель бункеровочный танкер «Аракс».
В управлении пограничной службы КНБ РК рассказали, что танкер должен снять с мели судовладелец.
За попытку бегства с судна в отношении члена экипажа возбуждено административное дело.
В декабре прошлого года судовладелец игнорировал извещение о необходимости снять танкер с мели.
Севший на мель на побережье Мангистау корабль собирались выставить на продажу.