Экологи опровергли версию о массовом отравлении и возможных инфекционных заболеваниях тюленей на Каспии

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Гибель тюленей, как рассказали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области, не связана с техногенными воздействиями и массовым отравлением.
- Вирусологи пришли к выводу, что смерть тюленей не вызвана техногенными воздействиями. Не обнаружено биологических составляющих: болезней и инфекций. На исследование взяли внутренние органы животных: печень, почки, легкие и другие ткани, но ни в одной из проб ничего не обнаружено, - отметил Туменбай Калжанулы.
Причиной смерти, по версии института микробиологии и вирусологии, стали браконьерские сети и естественные причины.
- По данным института, тюлени погибли в разное время. В основном, причина смерти - это браконьерские сети, а также старость и другие естественные причины смерти млекопитающих, - отметил Туменбай Калжанулы.
Напомним, ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли.
- Вирусологи пришли к выводу, что смерть тюленей не вызвана техногенными воздействиями. Не обнаружено биологических составляющих: болезней и инфекций. На исследование взяли внутренние органы животных: печень, почки, легкие и другие ткани, но ни в одной из проб ничего не обнаружено, - отметил Туменбай Калжанулы.
Причиной смерти, по версии института микробиологии и вирусологии, стали браконьерские сети и естественные причины.
- По данным института, тюлени погибли в разное время. В основном, причина смерти - это браконьерские сети, а также старость и другие естественные причины смерти млекопитающих, - отметил Туменбай Калжанулы.
Напомним, ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли.