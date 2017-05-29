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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:52

Просмотров: 813

Экологи опровергли версию о массовом отравлении и возможных инфекционных заболеваниях тюленей на Каспии

В пробах, которые экологи взяли после гибели 243 тюленей на Каспии, не обнаружено вредных веществ и инфекционных заболеваний. В институте микробиологии и вирусологии исключили возможность массового отравления ластоногих. Об этом сообщил Туменбай Калжанулы, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области.

Фото Лианы Рязанцевой из архива Lada.kz
Гибель тюленей, как рассказали в территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области, не связана с техногенными воздействиями и массовым отравлением.

- Вирусологи пришли к выводу, что смерть тюленей не вызвана техногенными воздействиями. Не обнаружено биологических составляющих: болезней и инфекций. На исследование взяли внутренние органы животных: печень, почки, легкие и другие ткани, но ни в одной из проб ничего не обнаружено, - отметил Туменбай Калжанулы.

Причиной смерти, по версии института микробиологии и вирусологии, стали браконьерские сети и естественные причины.

- По данным института, тюлени погибли в разное время. В основном, причина смерти - это браконьерские сети, а также старость и другие естественные причины смерти млекопитающих, - отметил Туменбай Калжанулы.

Напомним, ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли.


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Комментарии ( 8 )

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-2
  • Mestnyi
  • Ян
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 19:05
Цитата: Имярек
Что за бред? "экологи" это "Кашаган" все всем ясно. Без ваших "проб" грунта,воды,мочи,

А почему сразу Кашаган? Может это из-за выбросов сероводорода на Тенгизе, или разливе нефти на месторождении Казмунайгаза Западная Прорва? Может это где на месторождение Арман что сразу за Каражанбасом на побережье? А может это вообще у россиян на Филановском труба прохудилась и газ в Каспий выбросило? Трубу кстати на Филановском те же итальянцы тянули что и на Кашагане.. Просто тут гадать нечего, можно вернутся к транспорту на гужевой тяге, свету при лучине и кизяку в качестве топлива для сугрева.. А можно дальше добывать углеводороды и губить природу выбор за вами..
 
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  • Ян
 Я (Посетители) Сегодня, 18:53
ага что и следовало ожидать,сказочники,теперь сетей в море нету и тюлени не дохнут в таком количестве. Я ещё раз повторяюсь и говорю вам неучи не держите народ за быдло! podzatylnik
 
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  • Пантера
  • Mestnyi
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 Тихо (Посетители) Сегодня, 18:43
Mestnyi,
Смеяться над народом их забава. Удивляюсь наглости всех управляющих и рулящих.
Цитата: Имярек
это "Кашаган"

Это *Кашаган*,это долги небожителей и смерть всего живого в акватории.
 
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  • Сергей Владимиров
  • elek
  • Тихо
  • Пантера
  • Mestnyi
  • Ян
 Имярек (Посетители) Сегодня, 17:36
Что за бред? "экологи" это "Кашаган" все всем ясно. Без ваших "проб" грунта,воды,мочи,

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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 Димон (Посетители) Сегодня, 17:17
Ну а что им еще остается говорить,если признают что отравление,нащальника бистро поменяют chih .
Вот есть один выход,на будущее,если хотят чтоб им верили,пусть делятся пробами с зарубежными независимыми экспертными лабораториями.

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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 RRR (Посетители) Сегодня, 17:03
- Суслика видишь?
-Нет
- Вот и я не вижу. А он там есть...
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 16:20
- По данным института, тюлени погибли в разное время. В основном, причина смерти - это браконьерские сети, а также старость и другие естественные причины смерти млекопитающих, - отметил Туменбай Калжанулы.


Это уже не смешно!
Экологи переплюнули даже Актауских ментов, по тупости отмазок...

У вас там что, среди гос.органов конкурс самодеятельности объявлен, на самую тупую отписку, которую народ схавает???
 
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 Сура (Посетители) Сегодня, 16:01
По версии выброса на атз тоже было опровержение а выброс был. Если против естественных причин мы бессильны то браконьерские сети можно убрать или это тоже не выгодно.
 
 

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