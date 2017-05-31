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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 16:13

Просмотров: 1391

С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо

Танкер «Аракс», севший на мель в районе мыса Песчаный, по мнению жителя Актау Алексея Оськина, может взорваться в любой момент. Чтобы привлечь к проблеме внимание властей, мужчина написал открытое письмо.

Фото Алексея Оськина
Приводим письмо без изменений:

«Акиму Мангистауской области Ералы Тугжанову, руководителю администрации морских портов Мангистауской области, в управление по ЧС Базарбаеву Куанару, в управление по экологии и всем ответственным за сложившуюся ситуацию лицам.

В ноябре 2016 года в районе мыса Песчаный в точке с координатами 43⁰09,361᾽N 051⁰21,874᾽E сел на мель танкер «Аракс». IMO: 8933227 порт приписки Махачкала. Флаг РФ.

05.01.2017 года, согласно сообщения КазТАГ, морское водолазное судно «Углич» Каспийского филиала ФГБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота» приступило к проведению обследования аварийного танкера «Аракс» и начало работы по подготовке к его снятию с мели.

26.05.2017 во время поездки на отдых в район мыса Песчаный был удивлён тем, что судно стоит брошенное, никем не охраняется, но больше всего затронуло состояние судна.

Я почти 20 лет занимаюсь водолазными работами и достаточно хорошо представляю опасность и угрозу ЧП, и считаю своим долгом как гражданина РК довести до вашего сведения информацию:

Доступ на судно открыт. На правом борту висит штормтрап. Все судовые помещения взломаны. Главные дизеля в машинном отделении наполовину залиты водой с толстой плёнкой нефтепродуктов. Вандалами разбиты все приборы и элементы управления судном. Мародёрами выдрана проводка, разобраны генераторы, бытовая техника и всё, что можно было унести. На очереди крупногабаритные детали, такие как роторы и статоры генераторов и прочие, содержащие цветмет изделия. Но самую большую опасность представляет собой груз танкера. Согласно данных, полученных из открытых источников, на борту находится порядка 550 тонн нефтепродуктов. Все люки нефтяных танков открыты. Стойким запахом пропитаны все помещения судна, что создаёт взрывоопасную атмосферу. На палубе валяются окурки. Люди, приходящие поживиться чем-либо на судно, даже не представляют, какой опасности они подвергают себя, окружающих людей и размеры вреда для экологии этого уникального места. С наступлением жары степень угрозы взрыва и пожара возрастает. Иногда достаточно уронить металлический предмет для того, что бы вызвать искру. Очень надеюсь, что должностные лица успеют отреагировать и предотвратить катастрофу».

Опасения Алексея Оськина вызывает и тот факт, что горожане ездят к танкеру для фотосессий, а также беспрепятственно ходят по судну.

- Ситуация очень серьезная, - говорит Алексей Оськин, - в замкнутых объемах человек может потерять сознание из-за низкой концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе. Я уже молчу про отравление парами нефтепродуктов.

Напомним, российские водолазы пять месяцев назад не обнаружили утечки нефти с танкера «Аракс».



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фото "Аракс"


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Комментарии ( 11 )

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Ậбыρвалг (Посетители) Сегодня, 17:38
Такие люди как Алексей Оськин которым не безразличен наш край, должны работать в экологии.

А где наши экологи? Осин а-у-у-уу!

Ждут когда танкер потечёт?
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 17:25
Цитата: Kito
Виноватым останется Путин crazy

Ну, а кто же ещё? lol Кто во главе вертикали тот и отвечает за всё что внизу по вертикали.
 
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Kito (Посетители) Сегодня, 17:21
БСК22,
Виноватым останется Путин crazy
 
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ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 17:20
По хорошему влепить иск РФ, так как судно принадлежит гражданину РФ, пусть потом сами разбираются. Обычно так и делается, но наши скорей всего не хотят ни какие претензии российской стороне предъявлять, а сами тратится не хотят. Это же большие деньги, так как у нас нет государственных спасательных сил, то что есть это иностранные, наше бы они бы ещё вытащили, а российское за просто так не хотят.
 
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  • Kito
  • serik k
 БСК22 (Посетители) Сегодня, 17:14
И всем глубоко наплевать и Акиму и ЧС-никам. Глубоко фиолетового, что происходит с этим судном. Но вот когда или выльется нефть или оно загориться, то сразу будут искать крайних. И все будут отмазываться, Аким будет валить на ЧС-ников, ЧС-ники на моряков, моряки на погоду и т.д. А крайним будет какой нибудь инспектор , который вообще не при делах.
 
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АДАЙ (Посетители) Сегодня, 17:00
Дайте мне холодильник, потом поджигайте. ))))
 
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  • АДАЙ
 Швейк (Посетители) Сегодня, 16:50
Если бардак нельзя прекратить, надо его возглавить. Махмуд, поджигай! suicide
 
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  • Kito
  • serik k
 Valderrama (Посетители) Сегодня, 16:42
Китайских водолазов надо пригласить, через неделю от танкера ничего не останется. Металлолома много аднака
 
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  • Kito
 патриотка (Посетители) Сегодня, 16:36
жалко корабль.где же его хозяева. если никому было не нужно надо было продать .может кто открыл на нем ресторан
 
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  • Kito
 Ян (Посетители) Сегодня, 16:33
Когда рванёт и будет экологическая беда все вспомнят про эту статью.
 
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