С целью привлечь внимание к судьбе севшего на мель танкера «Аракс» житель Актау написал открытое письмо

Фото Алексея Оськина
Приводим письмо без изменений:
«Акиму Мангистауской области Ералы Тугжанову, руководителю администрации морских портов Мангистауской области, в управление по ЧС Базарбаеву Куанару, в управление по экологии и всем ответственным за сложившуюся ситуацию лицам.
В ноябре 2016 года в районе мыса Песчаный в точке с координатами 43⁰09,361᾽N 051⁰21,874᾽E сел на мель танкер «Аракс». IMO: 8933227 порт приписки Махачкала. Флаг РФ.
05.01.2017 года, согласно сообщения КазТАГ, морское водолазное судно «Углич» Каспийского филиала ФГБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота» приступило к проведению обследования аварийного танкера «Аракс» и начало работы по подготовке к его снятию с мели.
26.05.2017 во время поездки на отдых в район мыса Песчаный был удивлён тем, что судно стоит брошенное, никем не охраняется, но больше всего затронуло состояние судна.
Я почти 20 лет занимаюсь водолазными работами и достаточно хорошо представляю опасность и угрозу ЧП, и считаю своим долгом как гражданина РК довести до вашего сведения информацию:
Доступ на судно открыт. На правом борту висит штормтрап. Все судовые помещения взломаны. Главные дизеля в машинном отделении наполовину залиты водой с толстой плёнкой нефтепродуктов. Вандалами разбиты все приборы и элементы управления судном. Мародёрами выдрана проводка, разобраны генераторы, бытовая техника и всё, что можно было унести. На очереди крупногабаритные детали, такие как роторы и статоры генераторов и прочие, содержащие цветмет изделия. Но самую большую опасность представляет собой груз танкера. Согласно данных, полученных из открытых источников, на борту находится порядка 550 тонн нефтепродуктов. Все люки нефтяных танков открыты. Стойким запахом пропитаны все помещения судна, что создаёт взрывоопасную атмосферу. На палубе валяются окурки. Люди, приходящие поживиться чем-либо на судно, даже не представляют, какой опасности они подвергают себя, окружающих людей и размеры вреда для экологии этого уникального места. С наступлением жары степень угрозы взрыва и пожара возрастает. Иногда достаточно уронить металлический предмет для того, что бы вызвать искру. Очень надеюсь, что должностные лица успеют отреагировать и предотвратить катастрофу».
Опасения Алексея Оськина вызывает и тот факт, что горожане ездят к танкеру для фотосессий, а также беспрепятственно ходят по судну.
- Ситуация очень серьезная, - говорит Алексей Оськин, - в замкнутых объемах человек может потерять сознание из-за низкой концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе. Я уже молчу про отравление парами нефтепродуктов.
Напомним, российские водолазы пять месяцев назад не обнаружили утечки нефти с танкера «Аракс».
«Акиму Мангистауской области Ералы Тугжанову, руководителю администрации морских портов Мангистауской области, в управление по ЧС Базарбаеву Куанару, в управление по экологии и всем ответственным за сложившуюся ситуацию лицам.
В ноябре 2016 года в районе мыса Песчаный в точке с координатами 43⁰09,361᾽N 051⁰21,874᾽E сел на мель танкер «Аракс». IMO: 8933227 порт приписки Махачкала. Флаг РФ.
05.01.2017 года, согласно сообщения КазТАГ, морское водолазное судно «Углич» Каспийского филиала ФГБУ «Морская спасательная служба Росморречфлота» приступило к проведению обследования аварийного танкера «Аракс» и начало работы по подготовке к его снятию с мели.
26.05.2017 во время поездки на отдых в район мыса Песчаный был удивлён тем, что судно стоит брошенное, никем не охраняется, но больше всего затронуло состояние судна.
Я почти 20 лет занимаюсь водолазными работами и достаточно хорошо представляю опасность и угрозу ЧП, и считаю своим долгом как гражданина РК довести до вашего сведения информацию:
Доступ на судно открыт. На правом борту висит штормтрап. Все судовые помещения взломаны. Главные дизеля в машинном отделении наполовину залиты водой с толстой плёнкой нефтепродуктов. Вандалами разбиты все приборы и элементы управления судном. Мародёрами выдрана проводка, разобраны генераторы, бытовая техника и всё, что можно было унести. На очереди крупногабаритные детали, такие как роторы и статоры генераторов и прочие, содержащие цветмет изделия. Но самую большую опасность представляет собой груз танкера. Согласно данных, полученных из открытых источников, на борту находится порядка 550 тонн нефтепродуктов. Все люки нефтяных танков открыты. Стойким запахом пропитаны все помещения судна, что создаёт взрывоопасную атмосферу. На палубе валяются окурки. Люди, приходящие поживиться чем-либо на судно, даже не представляют, какой опасности они подвергают себя, окружающих людей и размеры вреда для экологии этого уникального места. С наступлением жары степень угрозы взрыва и пожара возрастает. Иногда достаточно уронить металлический предмет для того, что бы вызвать искру. Очень надеюсь, что должностные лица успеют отреагировать и предотвратить катастрофу».
Опасения Алексея Оськина вызывает и тот факт, что горожане ездят к танкеру для фотосессий, а также беспрепятственно ходят по судну.
- Ситуация очень серьезная, - говорит Алексей Оськин, - в замкнутых объемах человек может потерять сознание из-за низкой концентрации кислорода во вдыхаемом воздухе. Я уже молчу про отравление парами нефтепродуктов.
Напомним, российские водолазы пять месяцев назад не обнаружили утечки нефти с танкера «Аракс».