В ДЧС Мангистау назвали самые опасные на побережье региона места для купания

Манарбек Муханбетов. Фото автора
Наиболее опасными для купания, как сказал Манарбек Муханбетов, считаются водоканал «Шора», участок на 43 км трассы Актау - Форт-Шевченко и большая часть побережья в черте Актау.
- Начиная от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в седьмом микрорайоне Актау, купаться запрещено. В прибрежной зоне 4 микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено. Дальше уже начинаются пляжи. Акиматы городов и районов установили восемь запрещающих знаков и 13 билбордов с предупреждениями, - сказал Манарбек Муханбетов.
Помощью утопающим и предупреждением ЧС на воде в Мангистау, по словам Манарбека Муханбетова, занимаются четыре оперативно-спасательных подразделения: в Актау, Форт-Шевченко, в селе Курык и на базе отдых Кендерли. Общая численность личного состава - 56 человек. Подразделения укомплектованы водолазным и спасательным оборудованием.
- Еще 18 спасателей и 22 медработника работают на платных пляжах, в детских лагерях и на базах отдыха, - сказал заместитель начальника ДЧС региона.
С начала года, как отметил Манарбек Муханбетов, в Каспии вблизи побережья Мангистау утонули два рыбака. В 2016 году в море погибли шесть человек, двое из которых дети.
- Если человек почувствовал, что тонет, он должен подать убедительные сигналы бедствия. Например, закричать. Почему убедительные? Бывает, что люди разыгрывают друг друга, и их сигналы являются ложными. Если рядом нет спасателей, а вы видите, что человеку необходима помощь – нужно постараться её предоставить. Нужно знать, что делать для оказания первой медицинской помощи. В прошлом году на городских пляжах наши сотрудники обучали, как оказать первую помощь утопающим. Летом эти мероприятия продолжатся, - сказал Манарбек Муханбетов.
Напомним, в Актау официально открыли купальный сезон 25 мая.
- Начиная от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в седьмом микрорайоне Актау, купаться запрещено. В прибрежной зоне 4 микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено. Дальше уже начинаются пляжи. Акиматы городов и районов установили восемь запрещающих знаков и 13 билбордов с предупреждениями, - сказал Манарбек Муханбетов.
Помощью утопающим и предупреждением ЧС на воде в Мангистау, по словам Манарбека Муханбетова, занимаются четыре оперативно-спасательных подразделения: в Актау, Форт-Шевченко, в селе Курык и на базе отдых Кендерли. Общая численность личного состава - 56 человек. Подразделения укомплектованы водолазным и спасательным оборудованием.
- Еще 18 спасателей и 22 медработника работают на платных пляжах, в детских лагерях и на базах отдыха, - сказал заместитель начальника ДЧС региона.
С начала года, как отметил Манарбек Муханбетов, в Каспии вблизи побережья Мангистау утонули два рыбака. В 2016 году в море погибли шесть человек, двое из которых дети.
- Если человек почувствовал, что тонет, он должен подать убедительные сигналы бедствия. Например, закричать. Почему убедительные? Бывает, что люди разыгрывают друг друга, и их сигналы являются ложными. Если рядом нет спасателей, а вы видите, что человеку необходима помощь – нужно постараться её предоставить. Нужно знать, что делать для оказания первой медицинской помощи. В прошлом году на городских пляжах наши сотрудники обучали, как оказать первую помощь утопающим. Летом эти мероприятия продолжатся, - сказал Манарбек Муханбетов.
Напомним, в Актау официально открыли купальный сезон 25 мая.