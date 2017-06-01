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ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 10:40

Просмотров: 547

В ДЧС Мангистау назвали самые опасные на побережье региона места для купания

Самые опасные для купания места назвали мангистауские спасатели. Предотвращением ЧС на воде в области занимаются четыре специализированных подразделения. На платных пляжах, в детских лагерях и на базах отдыха работают собственные спасатели. Об этом на брифинге рассказал Манарбек Муханбетов, заместитель начальника департамента по чрезвычайным ситуациям Мангистауской области.

Манарбек Муханбетов. Фото автора
Наиболее опасными для купания, как сказал Манарбек Муханбетов, считаются водоканал «Шора», участок на 43 км трассы Актау - Форт-Шевченко и большая часть побережья в черте Актау.

- Начиная от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в седьмом микрорайоне Актау, купаться запрещено. В прибрежной зоне 4 микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено. Дальше уже начинаются пляжи. Акиматы городов и районов установили восемь запрещающих знаков и 13 билбордов с предупреждениями, - сказал Манарбек Муханбетов.

Помощью утопающим и предупреждением ЧС на воде в Мангистау, по словам Манарбека Муханбетова, занимаются четыре оперативно-спасательных подразделения: в Актау, Форт-Шевченко, в селе Курык и на базе отдых Кендерли. Общая численность личного состава - 56 человек. Подразделения укомплектованы водолазным и спасательным оборудованием.

- Еще 18 спасателей и 22 медработника работают на платных пляжах, в детских лагерях и на базах отдыха, - сказал заместитель начальника ДЧС региона.

С начала года, как отметил Манарбек Муханбетов, в Каспии вблизи побережья Мангистау утонули два рыбака. В 2016 году в море погибли шесть человек, двое из которых дети.

- Если человек почувствовал, что тонет, он должен подать убедительные сигналы бедствия. Например, закричать. Почему убедительные? Бывает, что люди разыгрывают друг друга, и их сигналы являются ложными. Если рядом нет спасателей, а вы видите, что человеку необходима помощь – нужно постараться её предоставить. Нужно знать, что делать для оказания первой медицинской помощи. В прошлом году на городских пляжах наши сотрудники обучали, как оказать первую помощь утопающим. Летом эти мероприятия продолжатся, - сказал Манарбек Муханбетов.

Напомним, в Актау официально открыли купальный сезон 25 мая.


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Комментарии ( 5 )

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Foxy-Hell (Посетители) Сегодня, 11:34
всю жизнь купались на скалах и ничего, не утопли.. согласна с Лесником - учить нужно плавать, и не лезть в воду подшофе, тогда, возможно, и помощь оказывать не придётся
 
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  • Foxy-Hell
  • albatross
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:30
Думаю, опасным побережье стало не от того, что море стало злее в отношении купальщиков. Тут играет роль содержание самих отдыхающих. Учите не первой помощи, а плаванию. Оказание первой помощи в нас заложено с малых лет чего не могу сказать о ныншних поколениях, умеющих вполне профессионально забивать одного при помощи ножей и камней.
В общем, глупое руководство может решать проблемы только путем запретов, но проблема остается, а запреты легко нарушаются.
Я плаваю где хочу. И ложу я на ваши запреты свой резьбовой болт.
А утопающим только один совет- уважайте море.
 
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Димон (Посетители) Сегодня, 11:27
Давайте уточним один момент. Если тут купаться запрещено
Начиная от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в седьмом микрорайоне Актау, купаться запрещено. В прибрежной зоне 4 микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено.
, то можно ли там жарить шашлык ?!

Каждый народ имеет то правительство(и окЕматы), которое он заслуживает. Это означает, chih что власть мерзка на столько, на сколько Мы позволяем ей быть таковой…
 
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 albatross (Посетители) Сегодня, 11:12
На пляже "Алина", как рассказал администратор, спасательной вышки, медпункта и спасателей здесь нет.

Хотелось бы спросить у Манарбека Муханбетова: Спасателей нет,вышки нет--кто дал тогда добро на открытие пляжа? (его уже и пляжем назвать нельзя) Кто из ваших подписывал разрешение?
 
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 YakudzaVkedax (Посетители) Сегодня, 11:07
Начиная от кафе «Айдын» в 15 микрорайоне до пляжа «Алина» в седьмом микрорайоне Актау, купаться запрещено. В прибрежной зоне 4 микрорайона, где много скал, и до яхт-клуба включительно купание также запрещено.

Вы там все с какого дуба рухнули? bazar
 
 

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