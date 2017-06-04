Сейчас на сайте
2353
объявлений
  • Чип-тюнинг, 10 000 тенге
  • Продам Диски за 90 000 тенге
  • Продам Mercedes-Benz Sprinter 308 за 8 000 000 тенге
  • Пассажирские перевозки
  • Сантехнические услуги
  • Продам Эффект мокрого шелка за 2 000 тенге
  • Продам Жидкий травертин в наличии за 1 600 тенге
 

 
Воскресенье, 04 Июня
+22...+20
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 313.17 KZT
  • €1 = 351.28 KZT
  • 1 RUB = 5.52 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Лиана Рязанцева

Опубликовано: Сегодня, 10:48

Просмотров: 579

Руководитель отдела ЖКХ рассказал о планах по благоустройству и озеленению Актау

В планы по благоустройству входит замена пешеходных дорожек и поливочного трубопровода, внедрение системы капельного орошения и завершение реконструкции фонтана у торгового центра «Достык». Работы по озеленению Актау продолжаются. Об этом рассказал Берик Изгалиев, руководитель отдела ЖКХ Актау.

Фото автора
Пешеходные тротуары. Замена поливочного трубопровода. Капельное орошение.

Руководитель отдела ЖКХ рассказал о планах по благоустройству и озеленению Актау


Покрытие тротуаров, как рассказал Берик Изгалиев, меняют в 6, 14 и 13 микрорайонах Актау. В планах - ремонт тротуара вокруг 1А микрорайона. На ремонт дорожек в четырех микрорайонах выделили 80 миллионов тенге. Объявлен конкурс на ремонт пешеходных дорожек вдоль 5, 7 и 9 микрорайонов.

План мероприятий по благоустройству Актау, как рассказал Берик Изгалиев, разработан на восемь лет.

- Осуществление планов зависит от финансирования, - отметил руководитель отдела ЖКХ.

Руководитель отдела ЖКХ рассказал о планах по благоустройству и озеленению Актау


Пластиковый поливочный трубопровод, как рассказал Берик Изгалиев, провели по периметру Ботанического сада, в сквере Победы и Захарова (между 4 и 5 микрорайонами), от жилого комплекса Green Park до 33 микрорайона.

- Готовят траншеи для установки трубопровода от центра адаптации оралманов до СпецЦОНа. В этом году мы подсчитали стоимость установки системы капельного орошения в шести зонах: в скверах Захарова и Победы, на площади Ынтымак, у памятника Тобаниязу, в сквере у областной мечети и в 12 микрорайоне, вдоль двух автодорог - от Green Park до СпецЦОНа и дороги в аэропорт, - рассказал Берик Изгалиев.

Монтаж системы капельного орошения, по словам руководителя управления ЖКХ, обойдется в 716 миллионов тенге.

- Хочу отметить, что это дорогостоящее удовольствие, требующее немалых затрат. Бюджетную заявку в областной акимат мы уже отправили. Капельное орошение в городе применяют на кольцевом участке дороги между 9, 14 и 11 микрорайонами, у ЗАГСа и акимата области в 14 микрорайоне, - рассказал Берик Изгалиев.

Цветы


Руководитель отдела ЖКХ рассказал о планах по благоустройству и озеленению Актау


Руководитель отдела ЖКХ рассказал о планах по благоустройству и озеленению Актау


В этом году, как рассказал руководитель управления ЖКХ, на благоустройство и озеленение Актау выделили 957 миллионов тенге.

Работники ТОО «Кала жолдары» высадили 159 тысяч 200 цветов разных сортов. Разноцветные однолетние петунии, тагетес и сальвия высажены в вазонах вдоль центральных улиц Актау и на кольцевом участке дороги между 9, 14 и 11 микрорайонами. Вдоль дорог установлены 70 вазонов с цветами. Об этом рассказал Сергей Бермухамедов, директор ТОО «Кала жолдары».

Руководитель отдела ЖКХ рассказал о планах по благоустройству и озеленению Актау


Саженцы деревьев и кустарники

Руководитель отдела ЖКХ рассказал о планах по благоустройству и озеленению Актау


По периметру Актау, как рассказал Сергей Бермухамедов, посеян газон и посажено 16 тысяч 500 деревьев, 30 тысяч кустарников бирючины и восемь тысяч кустов роз.

Тысячу елей городу подарил предприниматель. Часть зеленых красавиц украсили парк «Акбота», часть — скверы и обочины дорог. Саженцы яблонь, слив, черешни, айвы и вишни в парке «Акбота» высадили актауские бизнесмены.

Химическая обработка


Руководитель отдела ЖКХ рассказал о планах по благоустройству и озеленению Актау


С 1 по 7 микрорайоны Актау, как рассказал Сергей Бермухамедов, произвели обработку зеленых насаждений от насекомых. Работают две бригады. Зеленые насаждения опрыскивают препаратами «Актара» и «Карате». На химическую обработку деревьев, по словам директора ТОО «Кала жолдары» затратили 21 миллион тенге.

Урны, стационарные и биотуалеты


Руководитель отдела ЖКХ рассказал о планах по благоустройству и озеленению Актау


ТОО «Кала жолдары» установили на тротуарах вдоль центральных улиц и в скверах города 700 антивандальных пластиковых урн.

- В Актау установили три общественных и девять биотуалетов. Объекты находятся на содержании у ТОО «Кала жолдары». Вход бесплатный. Два туалета в парке «Актбота» работают до 18:00. На набережной - до полуночи, - рассказал Берик Изгалиев.

Фонтаны


В мае заработали фонтаны у мечети в 26 микрорайоне Актау и «Каравелла» на площади «Астана».

- Фонтан у мечети был в заброшенном состоянии. Территорию у фонтана благоустроили, используя местный ракушечник. Строительство новых фонтанов требует больших затрат. Поэтому в этом году отреставрировали существующие. Фонтан у торгового центра «Достык» заработает, как только руководство торгового центра установит новый насос. Отдел городского строительства разработал проект нового фонтана. Теперь ждем выделения средств на его реализацию, - говорит Берик Изгалиев.

О планах по установке фонтанного комплекса на площади «Ынтымак» в актауском городском отделе строительства рассказали в 2015 году.

Обратиться в ТОО «Кала жолдары» можно по телефону: 60-01-55.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 


Новости по теме:

Комментарии ( 8 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Rubin (Посетители) Сегодня, 13:27
Спасибо акиму города господину Трумову, видно настоящий аким из акимов
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Tana (Посетители) Сегодня, 12:54
Все прекрасно и хорошо они говорят о центре города. А что делается внутри микрорайонов? По какому графику идет полив по микрорайонам? Один вопрос. Почему до сих пор не обнародован график полива по микрорайонам и домам? Звоню им по этому вопросу, они отвечают что график полива на июнь ещё у экономистов. Так звонила три дня подряд и до сих пор графика нет. Спросить про полив не у кого. Сама поливаю возле своего подъезда, ношу воду ведрами из дома.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
мунайши73 (Посетители) Сегодня, 12:48
У колхозников, которые укладывают асфальт, нет спецодежды.И разве перед укладкой не надо проливать битумом?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 12:34
Қала жақсы жағдайда. Қоқыс жәшiктерi жетпейдi дегендерге, қанағат жоқ дегiм келедi
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Tana
 Крадун (Посетители) Сегодня, 12:12
Поют красиво!!Как всегда!Время покажет!Очень надеюсь что я ошибаюсь и мне прийдётся взять свои слова обратно!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Нелли Ершова
 ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 11:57
700 антивандальных пластиковых урн.
Наши вандалы супер-вандалы. Нам нужны урны из специального стального сплава. Да и то думаю нужны будут видеокамеры у каждой поставить..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Tana
  • Kito
 Нелли Ершова (Посетители) Сегодня, 11:49
Берик Изгалиев, если бы вы раньше так работали, наш бы Актау, утопал в зелени и цветах! Спасибо областному акиму, хоть он вас расшевелил, заставил поднять пятые точки и раскошелиться на поливочную систему, а то придумали полив осуществлять машинами, какие это затраты? А часть машин ещё и возили воду на сторону, зарабатывая на этом себе в карман! Сейчас приятно пройти по городу, сажают, убирают. поливают, подметают, город ожил!!! На побережье 5-го мкр. туалет перевернули. лежит на боку! Надо вдоль побережья поставить урны, чтобы отдыхающие бросали мусор не под ноги, а в урны! Продолжайте работать в таком же темпе, желаю успехов!!!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Нелли Ершова
 firebolt (Посетители) Сегодня, 11:19
И всё равно по крайней мере в нижних мкр я наблюдаю большое количество засохших деревьев, съеденных короедом. Очень печально. Эти жуки так весь город без зелени оставят.
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика