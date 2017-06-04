Руководитель отдела ЖКХ рассказал о планах по благоустройству и озеленению Актау

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Пешеходные тротуары. Замена поливочного трубопровода. Капельное орошение.
Покрытие тротуаров, как рассказал Берик Изгалиев, меняют в 6, 14 и 13 микрорайонах Актау. В планах - ремонт тротуара вокруг 1А микрорайона. На ремонт дорожек в четырех микрорайонах выделили 80 миллионов тенге. Объявлен конкурс на ремонт пешеходных дорожек вдоль 5, 7 и 9 микрорайонов.
План мероприятий по благоустройству Актау, как рассказал Берик Изгалиев, разработан на восемь лет.
- Осуществление планов зависит от финансирования, - отметил руководитель отдела ЖКХ.
Пластиковый поливочный трубопровод, как рассказал Берик Изгалиев, провели по периметру Ботанического сада, в сквере Победы и Захарова (между 4 и 5 микрорайонами), от жилого комплекса Green Park до 33 микрорайона.
- Готовят траншеи для установки трубопровода от центра адаптации оралманов до СпецЦОНа. В этом году мы подсчитали стоимость установки системы капельного орошения в шести зонах: в скверах Захарова и Победы, на площади Ынтымак, у памятника Тобаниязу, в сквере у областной мечети и в 12 микрорайоне, вдоль двух автодорог - от Green Park до СпецЦОНа и дороги в аэропорт, - рассказал Берик Изгалиев.
Монтаж системы капельного орошения, по словам руководителя управления ЖКХ, обойдется в 716 миллионов тенге.
- Хочу отметить, что это дорогостоящее удовольствие, требующее немалых затрат. Бюджетную заявку в областной акимат мы уже отправили. Капельное орошение в городе применяют на кольцевом участке дороги между 9, 14 и 11 микрорайонами, у ЗАГСа и акимата области в 14 микрорайоне, - рассказал Берик Изгалиев.
Цветы
В этом году, как рассказал руководитель управления ЖКХ, на благоустройство и озеленение Актау выделили 957 миллионов тенге.
Работники ТОО «Кала жолдары» высадили 159 тысяч 200 цветов разных сортов. Разноцветные однолетние петунии, тагетес и сальвия высажены в вазонах вдоль центральных улиц Актау и на кольцевом участке дороги между 9, 14 и 11 микрорайонами. Вдоль дорог установлены 70 вазонов с цветами. Об этом рассказал Сергей Бермухамедов, директор ТОО «Кала жолдары».
Саженцы деревьев и кустарники
По периметру Актау, как рассказал Сергей Бермухамедов, посеян газон и посажено 16 тысяч 500 деревьев, 30 тысяч кустарников бирючины и восемь тысяч кустов роз.
Тысячу елей городу подарил предприниматель. Часть зеленых красавиц украсили парк «Акбота», часть — скверы и обочины дорог. Саженцы яблонь, слив, черешни, айвы и вишни в парке «Акбота» высадили актауские бизнесмены.
Химическая обработка
С 1 по 7 микрорайоны Актау, как рассказал Сергей Бермухамедов, произвели обработку зеленых насаждений от насекомых. Работают две бригады. Зеленые насаждения опрыскивают препаратами «Актара» и «Карате». На химическую обработку деревьев, по словам директора ТОО «Кала жолдары» затратили 21 миллион тенге.
Урны, стационарные и биотуалеты
ТОО «Кала жолдары» установили на тротуарах вдоль центральных улиц и в скверах города 700 антивандальных пластиковых урн.
- В Актау установили три общественных и девять биотуалетов. Объекты находятся на содержании у ТОО «Кала жолдары». Вход бесплатный. Два туалета в парке «Актбота» работают до 18:00. На набережной - до полуночи, - рассказал Берик Изгалиев.
Фонтаны
В мае заработали фонтаны у мечети в 26 микрорайоне Актау и «Каравелла» на площади «Астана».
- Фонтан у мечети был в заброшенном состоянии. Территорию у фонтана благоустроили, используя местный ракушечник. Строительство новых фонтанов требует больших затрат. Поэтому в этом году отреставрировали существующие. Фонтан у торгового центра «Достык» заработает, как только руководство торгового центра установит новый насос. Отдел городского строительства разработал проект нового фонтана. Теперь ждем выделения средств на его реализацию, - говорит Берик Изгалиев.
О планах по установке фонтанного комплекса на площади «Ынтымак» в актауском городском отделе строительства рассказали в 2015 году.
Обратиться в ТОО «Кала жолдары» можно по телефону: 60-01-55.