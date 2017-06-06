Сейчас на сайте
2282
объявлений
  • Продам Хромпакет за 20 000 тенге
  • Продам Mitsubishi Galant за 600 000 тенге
  • Продам Диски за 50 000 тенге
  • Продам Форсунки за 75 000 тенге
  • Продам Инстументы за 9 000 тенге
  • Продам Пусковой ящик за 20 000 тенге
  • Продам Трубы НКТ за 5 000 тенге
 

 
Вторник, 06 Июня
+26...+22
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 312.84 KZT
  • €1 = 352.38 KZT
  • 1 RUB = 5.53 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 12:05

Просмотров: 403

На ремонт монумента «Вечный огонь» планируют затратить 89 миллионов тенге

Сметная документация на ремонтные работы составлена. Конкурс на реконструкцию обещают объявить позже. Об этом рассказал Берик Изгалиев, руководитель актауского городского отдела жилищно-коммунального хозяйства.

Фото из архива Lada.kz
Сметная стоимость работ составила 89 миллионов тенге.

- Скоро мы объявим конкурс на проведение реконструкции. Облицевать монумент «Вечный огонь» планируем жидким травертином. Черную мраморную плитку планируем заменить, подпорные стены вокруг монумента облицевать гранитом, - сообщил Берик Изгалиев.

Мемориал «Вечный огонь» открыли 9 мая 1985 года. Прочитать об особенностях строительства памятника можно здесь.

Ранее Берик Изгалиев рассказал о планах и проведенных работах по благоустройству и озеленению Актау.


Поделись с другими:
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 7 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Юрий Спассков
 Raiders (Посетители) Сегодня, 12:54
Покажите эту "смету-документацию".***********
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • Юрий Спассков
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 12:52
M_lena,
вот бы смету увидеть!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
ОбывателЬ (Посетители) Сегодня, 12:25
Красивый в Актау Вечный огонь. Не такой как везде со смыслом и национальный колоритом. Он и как юрта и как ладонь укрывающая огонь от местных ветров. То по чему нас уроженцев запада республики узнают по всей стране..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Ну Ну
  • Юрий Спассков
  • кукла
  • Крадун
  • Димон
 tolk (Посетители) Сегодня, 12:18
Ничему история не учит. Убрали облицовку из ракушечника,залепили туалетным кафелем и получили геморой.
А теперь травертином хотят. Не надо выдумывать велосипед. Облицуйте ракушечником и забудете на веки.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • kolu411
  • Крадун
  • RRR
  • Димон
 Швейк (Посетители) Сегодня, 12:16
А нельзя ли проделать этот ремонт за счёт тех, кто ТАКИМ материалом делал ремонт предыдущий? dada
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Крадун
  • djulia
 Слушатель (Посетители) Сегодня, 12:12
из года в год одно и тоже, ремонты, озеленения... это какими ненасытными надо быть, любому понятно что основная огромная сумма идет по карманам иначе бы уже давно жили в густом аккуратном лесу, а туристы приезжали бы смотреть на туалеты и дороги из золота и на самый дорогой и красивый парк в мире, который находится внутри леса городского типа
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +4
  • Слушатель
  • 37090
  • Юрий Спассков
  • strana.kz
 M_lena (Посетители) Сегодня, 12:10
Какую реконструкцию памятника можно сделать практически за 300 000 долларов? Наши власти даже не смущаются об этом заявлять :)
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика