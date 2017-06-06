На ремонт монумента «Вечный огонь» планируют затратить 89 миллионов тенге

Фото из архива Lada.kz
Сметная стоимость работ составила 89 миллионов тенге.
- Скоро мы объявим конкурс на проведение реконструкции. Облицевать монумент «Вечный огонь» планируем жидким травертином. Черную мраморную плитку планируем заменить, подпорные стены вокруг монумента облицевать гранитом, - сообщил Берик Изгалиев.
Мемориал «Вечный огонь» открыли 9 мая 1985 года. Прочитать об особенностях строительства памятника можно здесь.
Ранее Берик Изгалиев рассказал о планах и проведенных работах по благоустройству и озеленению Актау.
- Скоро мы объявим конкурс на проведение реконструкции. Облицевать монумент «Вечный огонь» планируем жидким травертином. Черную мраморную плитку планируем заменить, подпорные стены вокруг монумента облицевать гранитом, - сообщил Берик Изгалиев.
Мемориал «Вечный огонь» открыли 9 мая 1985 года. Прочитать об особенностях строительства памятника можно здесь.
Ранее Берик Изгалиев рассказал о планах и проведенных работах по благоустройству и озеленению Актау.