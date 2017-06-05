На побережье Актау обнаружили мертвого тюленя

Скриншот видео
Очевидец обнаружил мертвого тюленя вчера, 4 июня.
- Дохлый тюлень прямо в городе. Никто его не убирает... Ну и где санэпидемстанция, экологи? Видимо, придут только тогда, когда вонять начнет, - прокомментировал автор видеозаписи.
Тушка млекопитающего, как сообщили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, начала разлагаться. Причину смерти животного установить невозможно.
- Для того, чтобы провести анализ, необходима свежая ткань. Этот тюлень умер давно, - сообщили в ведомстве.
Смерть млекопитающего, как предположили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, была естественной.
Убирать мертвых животных, как рассказал Бауыржан Амирбеков, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области, должны коммунальные службы. Телефон ТОО «Кала жолдары»: 60-01-55.
Напомним, экологи опровергли версию о массовом отравлении и возможных инфекционных заболеваниях тюленей на Каспии.
В пробах, которые экологи взяли после гибели 243 тюленей на Каспии, не обнаружено вредных веществ и инфекционных заболеваний. В институте микробиологии и вирусологии исключили возможность техногенного воздействия на ластоногих. Об этом сообщил Туменбай Калжанулы, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области.
Ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли.
- Дохлый тюлень прямо в городе. Никто его не убирает... Ну и где санэпидемстанция, экологи? Видимо, придут только тогда, когда вонять начнет, - прокомментировал автор видеозаписи.
Тушка млекопитающего, как сообщили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, начала разлагаться. Причину смерти животного установить невозможно.
- Для того, чтобы провести анализ, необходима свежая ткань. Этот тюлень умер давно, - сообщили в ведомстве.
Смерть млекопитающего, как предположили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, была естественной.
Убирать мертвых животных, как рассказал Бауыржан Амирбеков, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области, должны коммунальные службы. Телефон ТОО «Кала жолдары»: 60-01-55.
Напомним, экологи опровергли версию о массовом отравлении и возможных инфекционных заболеваниях тюленей на Каспии.
В пробах, которые экологи взяли после гибели 243 тюленей на Каспии, не обнаружено вредных веществ и инфекционных заболеваний. В институте микробиологии и вирусологии исключили возможность техногенного воздействия на ластоногих. Об этом сообщил Туменбай Калжанулы, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области.
Ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли.