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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 15:19

Просмотров: 962

На побережье Актау обнаружили мертвого тюленя

Тушку обнаружили на побережье в 15 микрорайоне Актау. Установить причины смерти млекопитающего, как сообщили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, невозможно.

Скриншот видео
Очевидец обнаружил мертвого тюленя вчера, 4 июня.

- Дохлый тюлень прямо в городе. Никто его не убирает... Ну и где санэпидемстанция, экологи? Видимо, придут только тогда, когда вонять начнет, - прокомментировал автор видеозаписи.



Тушка млекопитающего, как сообщили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, начала разлагаться. Причину смерти животного установить невозможно.

- Для того, чтобы провести анализ, необходима свежая ткань. Этот тюлень умер давно, - сообщили в ведомстве.

Смерть млекопитающего, как предположили в Мангистауской территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, была естественной.

Убирать мертвых животных, как рассказал Бауыржан Амирбеков, заместитель руководителя департамента экологии Мангистауской области, должны коммунальные службы. Телефон ТОО «Кала жолдары»: 60-01-55.

Напомним, экологи опровергли версию о массовом отравлении и возможных инфекционных заболеваниях тюленей на Каспии.

В пробах, которые экологи взяли после гибели 243 тюленей на Каспии, не обнаружено вредных веществ и инфекционных заболеваний. В институте микробиологии и вирусологии исключили возможность техногенного воздействия на ластоногих. Об этом сообщил Туменбай Калжанулы, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира Мангистауской области.

Ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли.


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