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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:51

Просмотров: 671

Ералы Тугжанов выразил недовольство подготовкой лагерей отдыха к приему детей

Руководителю управления образования Мангистауской области поручили привести лагеря отдыха в надлежащий вид в трехдневный срок. Вопросы организации детского отдыха обсудили на встрече с Ералы Тугжановым, акимом Мангистауской области.

Фото из архива Lada.kz
Пришкольные лагеря в Мангистау, как рассказала Зейнеп Тастемирова, руководитель областного управления образования, начнут работу 15 июня.

- Из 77 лагерей отдыха в области 64 лагеря открыты, а остальные 13 - это пришкольные лагеря, которые откроются 15 июня. Это связано с тем, что в школах только 10 июня завершились выпускные экзамены, - сообщила Зейнеп Тастемирова.

Аким области Ералы Тугжанов выразил недовольство тем, что лагеря детского отдыха не готовы к приему детей.

- Особенно много нареканий вызвала организация летнего досуга детей и условия проживания в лагере «Балдаурен». Прибрежные зоны лагерей не готовы. При входе на территорию бассейна висят замки. Руководство лагерей мотивирует это тем, что якобы вода холодная. Но если дети не имеют возможности искупаться ни в море, ни в бассейне, то зачем они едут отдыхать в эти лагеря? - сказал аким области.

Глава региона поручил Зейнеп Тастемировой в течение трех дней привести детские лагеря в надлежащий вид и пересмотреть программу отдыха детей.

Ранее в Актауском городском отделе образования рассказали, что в детских лагерях смогут отдохнуть 90% школьников. В Актау летом работают 19 дворовых клубов и центр «Школьник».

Скачать [107 Kb] (cкачиваний: 24) список дворовых клубов.


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Комментарии ( 1 )

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Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 16:48
Iйә. Теңiӡге шомылмасаң, жаӡғы демалыс, демалыс болмай кетедi ...
 
 

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