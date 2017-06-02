Юных жителей Актау приглашают в кружки по интересам во время летних каникул

Занятия в кружках. Фото из архива Lada.kz
Дети могут посещать занятия в любом дворовом клубе и центре «Школьник», вне зависимости от места своего проживания.
- Нет какой-либо привязанности к адресу: если ребенок, к примеру, живет в четвертом микрорайоне, он может посещать понравившийся ему кружок, который находится в клубе другого микрорайона. Для того, чтобы записаться в кружок, родителям нужно написать заявление на имя руководителя клуба или центра, и предоставить копию свидетельства о рождении ребенка. Для тех, кто хочет заняться танцами и спортом, необходима справка от врача о том, что ребенок здоров. С учетом физических возможностей в дворовых клубах и центре «Школьник» могут заниматься дети с инвалидностью, - рассказала Бибила Борсанова.
Скачать список дворовых клубов с указанием телефонов и проводимых занятий можно .
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- Нет какой-либо привязанности к адресу: если ребенок, к примеру, живет в четвертом микрорайоне, он может посещать понравившийся ему кружок, который находится в клубе другого микрорайона. Для того, чтобы записаться в кружок, родителям нужно написать заявление на имя руководителя клуба или центра, и предоставить копию свидетельства о рождении ребенка. Для тех, кто хочет заняться танцами и спортом, необходима справка от врача о том, что ребенок здоров. С учетом физических возможностей в дворовых клубах и центре «Школьник» могут заниматься дети с инвалидностью, - рассказала Бибила Борсанова.
Скачать список дворовых клубов с указанием телефонов и проводимых занятий можно .
Организованным отдыхом в летние каникулы, как рассказали в Актауском городском отделе образования, планируют охватить 30 тысяч школьников. На эти цели выделено более 60 миллионов тенге. Список детских лагерей можно посмотреть здесь.
Летом в Актау функционируют шесть пляжей и 10 баз отдыха.