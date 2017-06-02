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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 11:53

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Юных жителей Актау приглашают в кружки по интересам во время летних каникул

Летом в Актау будут работать 19 дворовых клубов и центр «Школьник». Дети смогут посетить музыкальные, этнографические кружки, спортивные секции, изучить английский язык, обучиться азам прикладного искусства. Кружки работают для детей бесплатно. Об этом рассказала Бибила Борсанова, заместитель директора городского центра «Школьник».

Занятия в кружках. Фото из архива Lada.kz
Дети могут посещать занятия в любом дворовом клубе и центре «Школьник», вне зависимости от места своего проживания.

- Нет какой-либо привязанности к адресу: если ребенок, к примеру, живет в четвертом микрорайоне, он может посещать понравившийся ему кружок, который находится в клубе другого микрорайона. Для того, чтобы записаться в кружок, родителям нужно написать заявление на имя руководителя клуба или центра, и предоставить копию свидетельства о рождении ребенка. Для тех, кто хочет заняться танцами и спортом, необходима справка от врача о том, что ребенок здоров. С учетом физических возможностей в дворовых клубах и центре «Школьник» могут заниматься дети с инвалидностью, - рассказала Бибила Борсанова.

Скачать список дворовых клубов с указанием телефонов и проводимых занятий можно здесь [107 Kb] (cкачиваний: 286).

Организованным отдыхом в летние каникулы, как рассказали в Актауском городском отделе образования, планируют охватить 30 тысяч школьников. На эти цели выделено более 60 миллионов тенге. Список детских лагерей можно посмотреть здесь.

Летом в Актау функционируют шесть пляжей и 10 баз отдыха.


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