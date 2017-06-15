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ЛАДА.kz » Общество

Гульмира Садырова

Опубликовано: Сегодня, 14:07

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За пять месяцев 2017 года в Мангистау зарегистрировали 182 больных туберкулезом

В аналогичном периоде 2016 года на диспансерный учет по заболеванию взяли 191 жителя области. Об этом рассказал Куат Титанов, директор областного противотуберкулезного диспансера.

Здание областного противотуберкулезного диспансера. Фото автора
Наименьший показатель заболеваемости туберкулезом, как рассказал Куат Титанов, зарегистрирован в Мангистауском районе — восемь человек.

- Показатель смертности снизился на 7,7%. Среди умерших — больные, страдающие хронической мультирезистентной формой туберкулеза, состоящие на диспансерном учете. В то же время наблюдается снижение заболеваемости этой формой, - отметил Куат Титанов.

Рост заболеваемости медики зарегистрировали в Актау — с 52 вновь выявленных больных в 2016 году до 59 человек в 2017 году. С 24 до 31 возросло количество заболевших детей. В основном это жители Актау, Жанаозена и Бейнеуского района.

В Мангистауской области зарегистрировано 700 больных туберкулезом. В областной противотуберкулезный диспансер госпитализированы 115 пациентов. В жанаозенскую туберкулезную больницу — 60 человек. Остальные больные получают лечение амбулаторно.

- В сентябре ожидается поставка нового лекарственного препарата для лечения больных с широким лекарственно-устойчивым туберкулезом. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство собственной лаборатории, - рассказал Куат Титанов.

Диагностику туберкулеза и амбулаторное лечение пациентов с закрытой формой проводят в городских поликлиниках. О признаках заболевания и мерах профилактики рассказали фтизиатры Актауской городской поликлиники №2.

Что такое мультирезистентный туберкулез?

Мультирезистентный туберкулез характеризуется повышенной устойчивостью микобактерий к основным лекарственным препаратам. При такой патологии риск неэффективного лечения и последующего летального исхода довольно высок. Терапия мультирезистентного туберкулеза намного сложнее по сравнению с обычным недугом. Пациентам с таким заболеванием приходится принимать лекарственные препараты в течение длительного времени, и иногда этот период достигает нескольких лет.


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Комментарии ( 1 )

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НЕТ (Посетители) Сегодня, 14:33
Уберите по дальше от города туберкулезные клиники. Тубики стоят с балконов харкают, а рядом инфекционка- там и взрослые и дети лежат в стационаре, а так же очень много народу приходят навещают больных.Там совсем рядом лаборатория, в которую ходят люди сдавать анализы. Палочка Коха там витает в воздухе. Посмотрите, как снизится заболеваемость туберкулезом.
 
 

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