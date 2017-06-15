За пять месяцев 2017 года в Мангистау зарегистрировали 182 больных туберкулезом

Здание областного противотуберкулезного диспансера. Фото автора
Наименьший показатель заболеваемости туберкулезом, как рассказал Куат Титанов, зарегистрирован в Мангистауском районе — восемь человек.
- Показатель смертности снизился на 7,7%. Среди умерших — больные, страдающие хронической мультирезистентной формой туберкулеза, состоящие на диспансерном учете. В то же время наблюдается снижение заболеваемости этой формой, - отметил Куат Титанов.
Рост заболеваемости медики зарегистрировали в Актау — с 52 вновь выявленных больных в 2016 году до 59 человек в 2017 году. С 24 до 31 возросло количество заболевших детей. В основном это жители Актау, Жанаозена и Бейнеуского района.
В Мангистауской области зарегистрировано 700 больных туберкулезом. В областной противотуберкулезный диспансер госпитализированы 115 пациентов. В жанаозенскую туберкулезную больницу — 60 человек. Остальные больные получают лечение амбулаторно.
- В сентябре ожидается поставка нового лекарственного препарата для лечения больных с широким лекарственно-устойчивым туберкулезом. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство собственной лаборатории, - рассказал Куат Титанов.
Диагностику туберкулеза и амбулаторное лечение пациентов с закрытой формой проводят в городских поликлиниках. О признаках заболевания и мерах профилактики рассказали фтизиатры Актауской городской поликлиники №2.
Что такое мультирезистентный туберкулез?
Мультирезистентный туберкулез характеризуется повышенной устойчивостью микобактерий к основным лекарственным препаратам. При такой патологии риск неэффективного лечения и последующего летального исхода довольно высок. Терапия мультирезистентного туберкулеза намного сложнее по сравнению с обычным недугом. Пациентам с таким заболеванием приходится принимать лекарственные препараты в течение длительного времени, и иногда этот период достигает нескольких лет.
- Показатель смертности снизился на 7,7%. Среди умерших — больные, страдающие хронической мультирезистентной формой туберкулеза, состоящие на диспансерном учете. В то же время наблюдается снижение заболеваемости этой формой, - отметил Куат Титанов.
Рост заболеваемости медики зарегистрировали в Актау — с 52 вновь выявленных больных в 2016 году до 59 человек в 2017 году. С 24 до 31 возросло количество заболевших детей. В основном это жители Актау, Жанаозена и Бейнеуского района.
В Мангистауской области зарегистрировано 700 больных туберкулезом. В областной противотуберкулезный диспансер госпитализированы 115 пациентов. В жанаозенскую туберкулезную больницу — 60 человек. Остальные больные получают лечение амбулаторно.
- В сентябре ожидается поставка нового лекарственного препарата для лечения больных с широким лекарственно-устойчивым туберкулезом. Разрабатывается проектно-сметная документация на строительство собственной лаборатории, - рассказал Куат Титанов.
Диагностику туберкулеза и амбулаторное лечение пациентов с закрытой формой проводят в городских поликлиниках. О признаках заболевания и мерах профилактики рассказали фтизиатры Актауской городской поликлиники №2.
Что такое мультирезистентный туберкулез?
Мультирезистентный туберкулез характеризуется повышенной устойчивостью микобактерий к основным лекарственным препаратам. При такой патологии риск неэффективного лечения и последующего летального исхода довольно высок. Терапия мультирезистентного туберкулеза намного сложнее по сравнению с обычным недугом. Пациентам с таким заболеванием приходится принимать лекарственные препараты в течение длительного времени, и иногда этот период достигает нескольких лет.