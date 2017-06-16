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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 14:13

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Причиной смерти 300 тюленей на Каспии назвали сети и ледоколы

Механические повреждения стали основной причиной смерти млекопитающих. Версию болезни и отравления животных в Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан (МСХ РК) опровергли. Об этом на брифинге в Астане сообщил Марлен Айнабеков, исполняющий обязанности председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира МСХ РК.

Фото из архива Lada.kz
В комитете лесного хозяйства и животного мира выяснили причины смерти 300 тюленей, которых около двух месяцев назад выбросило на побережье Форт-Шевченко.

- После схода льда мы зафиксировали более 300 случаев гибели тюленей, начиная от взрослых особей и кончая маленькими. Мы сделали анализ и пришли к выводу: в основном причиной смерти тюленей стали механические повреждения. Никаких экологических причин. Животные попадают в сеть и гибнут при таянии льда. Естественный падеж, который в самой природе предусмотрен. Это не комитет придумал, есть такое понятие «естественный замор». И есть такие моменты, когда много тюленей попадает в так называемые «китайские сети» и погибает, - отметил Марлен Айнабеков.

Вероятность токсичного отравления и болезни животных в комитете опровергли.

Напомним, ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли. Затем экологи опровергли версию о массовом отравлении и возможных инфекционных заболеваниях тюленей на Каспии.


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Комментарии ( 2 )

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Тихо (Посетители) Сегодня, 14:36
Цитата: nadiuna
.как говорил Станиславский: "...не верю..."..

Статью не читал и не собираюсь,но вполне солидарен или согласен с Станиславским.
 
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  • Тихо
 nadiuna (Посетители) Сегодня, 14:33
...как говорил Станиславский: "...не верю..."... если сравнивать море хотя бы лет 20 назад и теперешнее-это небо и земля...если бы смерть тюленей была естественной- они бы так вымирали регулярно.. а то как запустили очередной нефтепромысел-так опять наблюдается падеж тюленей и рыбы...
 
 

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