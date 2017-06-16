Причиной смерти 300 тюленей на Каспии назвали сети и ледоколы

Фото из архива Lada.kz
В комитете лесного хозяйства и животного мира выяснили причины смерти 300 тюленей, которых около двух месяцев назад выбросило на побережье Форт-Шевченко.
- После схода льда мы зафиксировали более 300 случаев гибели тюленей, начиная от взрослых особей и кончая маленькими. Мы сделали анализ и пришли к выводу: в основном причиной смерти тюленей стали механические повреждения. Никаких экологических причин. Животные попадают в сеть и гибнут при таянии льда. Естественный падеж, который в самой природе предусмотрен. Это не комитет придумал, есть такое понятие «естественный замор». И есть такие моменты, когда много тюленей попадает в так называемые «китайские сети» и погибает, - отметил Марлен Айнабеков.
Вероятность токсичного отравления и болезни животных в комитете опровергли.
Напомним, ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли. Затем экологи опровергли версию о массовом отравлении и возможных инфекционных заболеваниях тюленей на Каспии.
- После схода льда мы зафиксировали более 300 случаев гибели тюленей, начиная от взрослых особей и кончая маленькими. Мы сделали анализ и пришли к выводу: в основном причиной смерти тюленей стали механические повреждения. Никаких экологических причин. Животные попадают в сеть и гибнут при таянии льда. Естественный падеж, который в самой природе предусмотрен. Это не комитет придумал, есть такое понятие «естественный замор». И есть такие моменты, когда много тюленей попадает в так называемые «китайские сети» и погибает, - отметил Марлен Айнабеков.
Вероятность токсичного отравления и болезни животных в комитете опровергли.
Напомним, ранее специалисты института микробиологии и вирусологии комитета науки МОН РК прибыли в Форт-Шевченко и отметили, что установить причину гибели тюленей невозможно. Для исследования местные власти оставили пять тушек млекопитающих, остальные сожгли. Затем экологи опровергли версию о массовом отравлении и возможных инфекционных заболеваниях тюленей на Каспии.