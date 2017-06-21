Сейчас на сайте
3026
объявлений
  • Продам Магазин за 28 500 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 18 000 000 тенге
  • Продам Гараж за 1 100 000 тенге
  • Продам Сайын, зем. участок за 1 700 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 10 000 000 тенге
  • Сдам Приморский, комнаты за 800 тенге
  • Продам Тельман, зем. участок за 4 000 000 тенге
 

 
Среда, 21 Июня
+31...+27
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 321.72 KZT
  • €1 = 358.98 KZT
  • 1 RUB = 5.46 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
«Лада» в формате .pdf
 
 

ЛАДА.kz » Общество

Тимур Ниталиев

Опубликовано: Сегодня, 18:14

Просмотров: 175

Болатбай Абдуллаев: В Актау из 977 гидрантов работают 725

В Актау установлено 977 пожарных гидрантов, из которых 252 не работают, говорит Болатбай Абдуллаев, капитан гражданской защиты ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ» департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Мангистауской области. Во время мероприятия «Гидрант» сегодня, 21 июня, выяснилось, что из 10 пожарных водозаборных устройств университета имени Ш.Есенова исправны только пять, а возле жилого комплекса «Тамшалы» не работает ни один.

Фото автора
Во время планового мероприятия «Гидрант» сотрудники ДЧС проверили исправность пожарных водозаборных устройств на территории ТРК «Актау», жилого комплекса «Тамшалы» и университета имени Ш.Есенова.

- На территории ТРК «Актау» находится 19 гидрантов. Все рабочие. На балансе университета имени Ш.Есенова состоит 10 гидрантов, из которых пять неисправны. Возле жилого комплекса «Тамшалы» находится четыре гидранта. Все они не работают. Это длится два года. Никак не исправят ситуацию. А если пожар? В этом случае мы потеряем драгоценное время. Ближайший гидрант находится в 13 микрорайоне на расстоянии около 600-700 метров. Пока мы его подключим. Это же время. Время, за которое мы успели бы спасти жизни людей, их имущество и устранить пожар, - сказал Болатбай Абдуллаев.

Служба пожаротушения, как рассказал Болатбай Абдуллаев, проверяет исправность пожарных гидрантов, находящихся на территории Мангистауской области, два раза в год.

- В весенне-летний и осенне-зимний период ежегодно проводим проверки. Выявляем неисправные гидранты и отправляем письма в учреждения, на чьем балансе они состоят, с просьбой устранить неполадки до следующей проверки, - сказал Болтабай Абдуллаев.

В Мангистауской области установлено 3099 гидрантов. В Актау их количество составляет 977, но 252 из них неисправны. Также, по словам Болатбая Абдуллаева, в городе есть 58 пожарных водоёмов, из которых 10 не действуют. На балансе предприятия «Каспий жылы, су арнасы» находится 490 гидрантов, 112 - сломаны.

- На балансе частных лиц состоит 478 гидрантов. Из них 140 неисправны. За состояние и безопасность гидрантов отвечают предприятия, на чьём балансе они находятся. Если на уведомления от нашей службы о необходимости устранить неполадки предприниматели не прореагируют, то ими уже займётся непосредственно вышестоящее руководство ДЧС Мангистауской области, - рассказал Болатбай Абдуллаев.

Болатбай Абдуллаев: В Актау из 977 гидрантов работают 725


По данным, предоставленным службой пожаротушения, в 2016 году в Актау имелось 919 гидрантов, из которых 158 не действовали.

- Нам не удалось вовремя потушить пожар на рынке «Масат» только из-за неработающих гидрантов, - отметил Болатбай Абдуллаев.

Напомним, возгорание рынка «Масат» произошло вечером 1 января. В ДЧС сообщили, что сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки после пожара. По их словам, у пожарных не было воды, гидранты не работали.

В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара.



Фото автора


Поделись с другими:

Проверка пожарных гидрантов


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 0 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика