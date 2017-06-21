Болатбай Абдуллаев: В Актау из 977 гидрантов работают 725

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Во время планового мероприятия «Гидрант» сотрудники ДЧС проверили исправность пожарных водозаборных устройств на территории ТРК «Актау», жилого комплекса «Тамшалы» и университета имени Ш.Есенова.
- На территории ТРК «Актау» находится 19 гидрантов. Все рабочие. На балансе университета имени Ш.Есенова состоит 10 гидрантов, из которых пять неисправны. Возле жилого комплекса «Тамшалы» находится четыре гидранта. Все они не работают. Это длится два года. Никак не исправят ситуацию. А если пожар? В этом случае мы потеряем драгоценное время. Ближайший гидрант находится в 13 микрорайоне на расстоянии около 600-700 метров. Пока мы его подключим. Это же время. Время, за которое мы успели бы спасти жизни людей, их имущество и устранить пожар, - сказал Болатбай Абдуллаев.
Служба пожаротушения, как рассказал Болатбай Абдуллаев, проверяет исправность пожарных гидрантов, находящихся на территории Мангистауской области, два раза в год.
- В весенне-летний и осенне-зимний период ежегодно проводим проверки. Выявляем неисправные гидранты и отправляем письма в учреждения, на чьем балансе они состоят, с просьбой устранить неполадки до следующей проверки, - сказал Болтабай Абдуллаев.
В Мангистауской области установлено 3099 гидрантов. В Актау их количество составляет 977, но 252 из них неисправны. Также, по словам Болатбая Абдуллаева, в городе есть 58 пожарных водоёмов, из которых 10 не действуют. На балансе предприятия «Каспий жылы, су арнасы» находится 490 гидрантов, 112 - сломаны.
- На балансе частных лиц состоит 478 гидрантов. Из них 140 неисправны. За состояние и безопасность гидрантов отвечают предприятия, на чьём балансе они находятся. Если на уведомления от нашей службы о необходимости устранить неполадки предприниматели не прореагируют, то ими уже займётся непосредственно вышестоящее руководство ДЧС Мангистауской области, - рассказал Болатбай Абдуллаев.
По данным, предоставленным службой пожаротушения, в 2016 году в Актау имелось 919 гидрантов, из которых 158 не действовали.
- Нам не удалось вовремя потушить пожар на рынке «Масат» только из-за неработающих гидрантов, - отметил Болатбай Абдуллаев.
Напомним, возгорание рынка «Масат» произошло вечером 1 января. В ДЧС сообщили, что сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки после пожара. По их словам, у пожарных не было воды, гидранты не работали.
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара.
Фото автора
- На территории ТРК «Актау» находится 19 гидрантов. Все рабочие. На балансе университета имени Ш.Есенова состоит 10 гидрантов, из которых пять неисправны. Возле жилого комплекса «Тамшалы» находится четыре гидранта. Все они не работают. Это длится два года. Никак не исправят ситуацию. А если пожар? В этом случае мы потеряем драгоценное время. Ближайший гидрант находится в 13 микрорайоне на расстоянии около 600-700 метров. Пока мы его подключим. Это же время. Время, за которое мы успели бы спасти жизни людей, их имущество и устранить пожар, - сказал Болатбай Абдуллаев.
Служба пожаротушения, как рассказал Болатбай Абдуллаев, проверяет исправность пожарных гидрантов, находящихся на территории Мангистауской области, два раза в год.
- В весенне-летний и осенне-зимний период ежегодно проводим проверки. Выявляем неисправные гидранты и отправляем письма в учреждения, на чьем балансе они состоят, с просьбой устранить неполадки до следующей проверки, - сказал Болтабай Абдуллаев.
В Мангистауской области установлено 3099 гидрантов. В Актау их количество составляет 977, но 252 из них неисправны. Также, по словам Болатбая Абдуллаева, в городе есть 58 пожарных водоёмов, из которых 10 не действуют. На балансе предприятия «Каспий жылы, су арнасы» находится 490 гидрантов, 112 - сломаны.
- На балансе частных лиц состоит 478 гидрантов. Из них 140 неисправны. За состояние и безопасность гидрантов отвечают предприятия, на чьём балансе они находятся. Если на уведомления от нашей службы о необходимости устранить неполадки предприниматели не прореагируют, то ими уже займётся непосредственно вышестоящее руководство ДЧС Мангистауской области, - рассказал Болатбай Абдуллаев.
По данным, предоставленным службой пожаротушения, в 2016 году в Актау имелось 919 гидрантов, из которых 158 не действовали.
- Нам не удалось вовремя потушить пожар на рынке «Масат» только из-за неработающих гидрантов, - отметил Болатбай Абдуллаев.
Напомним, возгорание рынка «Масат» произошло вечером 1 января. В ДЧС сообщили, что сгорели 16 контейнеров и 120 торговых павильонов. Более 100 предпринимателей лишились товара и понесли убытки после пожара. По их словам, у пожарных не было воды, гидранты не работали.
В пресс-службе ДЧС Мангистауской области заявили, что из-за неработающего гидранта на рынке «Масат» спасатели набирали воду в 250 метрах от места пожара.
Фото автора