Жителя Актау Ивана Закона обещают наградить за проявленную смелость

Фото из архива Lada.kz
Ходатайство о поощрении Ивана Закона, не побоявшегося вступить в схватку с вооруженным грабителем, передано на рассмотрение в комиссию при акимате Мангистауской области.
- За участие в обеспечении общественного порядка гражданину полагается поощрение в сумме 10 МРП (22 690 тенге). Со своей стороны руководство правоохранительных органов готовит для Ивана Закона благодарность. Также планируем поощрить жительницу дома, в котором произошло ограбление. Это она, увидев драку Закона с грабителем, сообщила на телефон службы, работающей по программе «Соседский присмотр», о происшествии, благодаря чему грабителя удалось задержать по горячим следам, - рассказал Аманнилла Абдуатов.
Благодаря программе «Соседский присмотр», которая действует в Актау с 1 марта текущего года, полицейские раскрыли семь преступлений по горячим следам.
- Иногда, когда происходит правонарушение, участковые не успевают подоспеть вовремя, потому что заняты на других происшествиях. Поэтому разработана программа «Соседский присмотр». Работают три отдельные мобильные группы полицейских, которые приезжают на вызов в течение пяти минут и проводят необходимые оперативные мероприятия до приезда участковых, - рассказал Аманнилла Абдуатов.
С начала работы программы на телефон службы поступило 162 вызова, из них девять - по факту преступлений, семь из которых раскрыли по горячим следам, и 81 звонок - по факту административных нарушений.
- Граждан, проявляющих социальную ответственность и сообщающих о серьезных правонарушениях, которые подтверждаются, также награждают, - отметил Аманнилла Абдуатов.
Сообщить о правонарушениях, свидетелем которых вы являетесь, можно по телефону 47-40-33
Напомним, 16 июня неизвестный напал на аптеку в 151 доме 3 микрорайона Актау. Задержать грабителя помог Иван Закон, житель 61-го дома того же микрорайона. Мужчину ранили из травматического пистолета.
- За участие в обеспечении общественного порядка гражданину полагается поощрение в сумме 10 МРП (22 690 тенге). Со своей стороны руководство правоохранительных органов готовит для Ивана Закона благодарность. Также планируем поощрить жительницу дома, в котором произошло ограбление. Это она, увидев драку Закона с грабителем, сообщила на телефон службы, работающей по программе «Соседский присмотр», о происшествии, благодаря чему грабителя удалось задержать по горячим следам, - рассказал Аманнилла Абдуатов.
Благодаря программе «Соседский присмотр», которая действует в Актау с 1 марта текущего года, полицейские раскрыли семь преступлений по горячим следам.
- Иногда, когда происходит правонарушение, участковые не успевают подоспеть вовремя, потому что заняты на других происшествиях. Поэтому разработана программа «Соседский присмотр». Работают три отдельные мобильные группы полицейских, которые приезжают на вызов в течение пяти минут и проводят необходимые оперативные мероприятия до приезда участковых, - рассказал Аманнилла Абдуатов.
С начала работы программы на телефон службы поступило 162 вызова, из них девять - по факту преступлений, семь из которых раскрыли по горячим следам, и 81 звонок - по факту административных нарушений.
- Граждан, проявляющих социальную ответственность и сообщающих о серьезных правонарушениях, которые подтверждаются, также награждают, - отметил Аманнилла Абдуатов.
Сообщить о правонарушениях, свидетелем которых вы являетесь, можно по телефону 47-40-33
Напомним, 16 июня неизвестный напал на аптеку в 151 доме 3 микрорайона Актау. Задержать грабителя помог Иван Закон, житель 61-го дома того же микрорайона. Мужчину ранили из травматического пистолета.