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ЛАДА.kz » Общество

Светлана Антонова

Опубликовано: Сегодня, 14:41

Просмотров: 1273

Жителя Актау Ивана Закона обещают наградить за проявленную смелость

За участие в обеспечении общественного порядка мужчине полагается вознаграждение - 10 месячных расчетных показателей (22 690 тенге). Об этом рассказал Аманнилла Абдуатов, начальник отделения по руководству участковыми инспекторами местной полицейской службы УВД Актау.

Фото из архива Lada.kz
Ходатайство о поощрении Ивана Закона, не побоявшегося вступить в схватку с вооруженным грабителем, передано на рассмотрение в комиссию при акимате Мангистауской области.

- За участие в обеспечении общественного порядка гражданину полагается поощрение в сумме 10 МРП (22 690 тенге). Со своей стороны руководство правоохранительных органов готовит для Ивана Закона благодарность. Также планируем поощрить жительницу дома, в котором произошло ограбление. Это она, увидев драку Закона с грабителем, сообщила на телефон службы, работающей по программе «Соседский присмотр», о происшествии, благодаря чему грабителя удалось задержать по горячим следам, - рассказал Аманнилла Абдуатов.

Благодаря программе «Соседский присмотр», которая действует в Актау с 1 марта текущего года, полицейские раскрыли семь преступлений по горячим следам.

- Иногда, когда происходит правонарушение, участковые не успевают подоспеть вовремя, потому что заняты на других происшествиях. Поэтому разработана программа «Соседский присмотр». Работают три отдельные мобильные группы полицейских, которые приезжают на вызов в течение пяти минут и проводят необходимые оперативные мероприятия до приезда участковых, - рассказал Аманнилла Абдуатов.

С начала работы программы на телефон службы поступило 162 вызова, из них девять - по факту преступлений, семь из которых раскрыли по горячим следам, и 81 звонок - по факту административных нарушений.

- Граждан, проявляющих социальную ответственность и сообщающих о серьезных правонарушениях, которые подтверждаются, также награждают, - отметил Аманнилла Абдуатов.

Сообщить о правонарушениях, свидетелем которых вы являетесь, можно по телефону 47-40-33

Напомним, 16 июня неизвестный напал на аптеку в 151 доме 3 микрорайона Актау. Задержать грабителя помог Иван Закон, житель 61-го дома того же микрорайона. Мужчину ранили из травматического пистолета.


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Комментарии ( 10 )

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xerox (Посетители) Сегодня, 17:56
Цитата: strana.kz
xerox,
чуть от темы, но вот это вообще не понимаю. два мужика бью друг другу морду, а мы на наши налоги им дарим машины, квартиры. а те кто мировой за мировой бокс платит, вообще не понимаю.

согласен. Да если бы еще он был бы достойный боксер, как Головкин,например.
 
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  • xerox
 Колдун (Посетители) Сегодня, 17:50
Цитата: Lady_M
10 МРП ))) смех...

Сквозь слёзы.
Цитата: Москит
подарить квартиру в грин парке

Эх куда хватил,что бы ему купили там квартиру,нужно стать одним из них ну и в олимпиаде поучаствовать тоже.
Цитата: xerox
Был бы Я Акимом, Я бы вручил ключи от квартиры именно этому герою, а не Ниязымбетову.

Жалко что не ты акимчик.
Цитата: Voodoo_qoldie
Ценный подарок мистеру Закону в студию!!!!

Квартиру хотя бы в дукате.

Цитата: Джулия
Надеюсь бюджет не разорится от этакого щедрого подарка

Пилу на время остановят и всё.
 
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  • xerox
 strana.kz (Посетители) Сегодня, 17:27
xerox,
что вы, сейчас каждый обездоленный пойдет под пулями спасать соседа))) не положено! а вдруг и замутят ТОО ))) акимат разорится )

Цитата: Voodoo_qoldie
22 690тг. как то прям оскорбительно выглядят.Т

хоть бы округли . еще один ноль...позорники

xerox,
чуть от темы, но вот это вообще не понимаю. два мужика бью друг другу морду, а мы на наши налоги им дарим машины, квартиры. а те кто мировой за мировой бокс платит, вообще не понимаю.
 
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  • botden
  • Колдун
 Lady_M (Посетители) Сегодня, 16:55
10 МРП ))) смех...
понятно что тут личные качества которые родители вложили в этого мужчину, но у нас из 1000 сколько заступится вообще за женщину?)) дай Бог чтобы один нашелся.

И тут не каждый грудь подставит, и жизнью рискнет....могли бы разориться и на кругленькую сумму! не убыло бы от акимата...да и для других мотивация была бы на героические поступки!
 
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  • botden
  • Вован
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 Джулия (Посетители) Сегодня, 16:12
- За участие в обеспечении общественного порядка гражданину полагается поощрение в сумме 10 МРП (22 690 тенге).

Ну нормально так наградили! Шиканет Иван на этакую сумму.Надеюсь бюджет не разорится от этакого щедрого подарка look

В случае невозможности осуществления плана А действуем строго как попало...
 
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 Voodoo_qoldie (Посетители) Сегодня, 16:05
Да,олимпийцам машины ,квартиры дарят Акимы!А в данном случае поступок не менее мужественный и значимый!Может Аким "заметит"нового героя?22 690тг. как то прям оскорбительно выглядят.Такая гражданская сознательность дорогого стоят!Ценный подарок мистеру Закону в студию!!!!
 
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 xerox (Посетители) Сегодня, 16:00
Был бы Я Акимом, Я бы вручил ключи от квартиры именно этому герою, а не Ниязымбетову.
 
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 albatross (Посетители) Сегодня, 15:42
полагается поощрение в сумме 10 МРП (22 690 тенге).

Если бы он был из органов,поощрение было бы гораздо больше,но он же гражданский--ему пойдёт и руководство правоохранительных органов готовит благодарность. Вручите ему лучше годовой абонемент в качалку какую-нибудь или что-то в этом роде,он же где-то занимался говорят!
Молодец парень!
 
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 Xoxma80 (Посетители) Сегодня, 14:58
Надо-надо. Только не бумажной грамотой. Все таки жизнью рисковал человек.
 
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 Москит (Посетители) Сегодня, 14:45
Смелый и самоотверженный. Наградить именным травматическим оружием или подарить квартиру в грин парке как спортсмену достоин.
 
 

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