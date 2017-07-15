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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 10:37

Просмотров: 1497

Экс-руководителю Мангистауского управления здравоохранения Марал Кадыр изменили приговор

С семи до пяти лет лишения свободы сократили срок для бывшего руководителя управления здравоохранения. Об этом сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

Марал Кадыр
В судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрено дело бывшего главного медика региона Марал Кадыр. Напомним, в мае 2017 года Марал Кадыр была приговорена к семи годам лишения свободы. Тогда обвинение настаивало на четырех фактах получения взяток Марал Кадыр у своих подчиненных путем вымогательства.

- Марал Кадыр была осуждена по пунктам 1, 4 части 3 статьи 366 УК РК «Неоднократное получение взятки путем вымогательства». Постановлением суда приговор Актауского городского суда от 5 мая 2017 года был изменен. С применением части 4 статьи 55 Уголовного кодекса РК, ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Остальная часть приговора осталась без изменений. Апелляционная жалоба подсудимого и его защитника, а также апелляционный протест прокурора оставлены без удовлетворения, - сообщила представитель пресс-службы Мангистауского областного суда Гаухар Нурханова.

Напомним, по версии следствия, Марал Кадыр требовала у своей подчиненной взятку в размере 30 тысяч тенге, а также 15 тысяч тенге от жительницы Актау за содействие в лечении ее внука. Сумму в размере 100 тысяч тенге Кадыр запросила с главного врача Актауской городской поликлиники №1, угрожая увольнением в случае отказа платить названную сумму. Четвертый эпизод был связан с главным врачом противотуберкулезного диспансера Т. По материалам дела, с него первый руководитель потребовала 200 долларов за желание сохранить свою должность.

Суд вынес бывшему руководителю управления здравоохранения обвинительный приговор с отбыванием срока в колонии общего режима и с конфискацией имущества. Приговор, как отмечал ранее председатель городского суда Малик Кенжалиев, был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств. Женщина воспитывает несовершеннолетнюю дочь.

Фото из архива "Лады"


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Комментарии ( 8 )

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  • nadiuna
  • мунайши73
 Erlan84 (Дизайнер) Сегодня, 12:49
Пока закон так мягок, воровать будут и дальше!!!
 
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Zolotoy (Посетители) Сегодня, 12:32
Вполне справедливый и разумный приговор. Без перегибов.
 
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Түлкі (Посетители) Сегодня, 12:31
как-то, не удивительно
 
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  • Mestnyi
  • KARATAU
  • nadiuna
  • Ну Ну
 Шым-Актау (Посетители) Сегодня, 12:01
На таких мелочах погорела. Вон на Хоргосе начальник таможни лям долларов вымогал - и условно получил.
Фраза Антибиотика из фильма все еще работает.
 
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  • Mestnyi
  • nadiuna
  • мунайши73
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:59
Mestnyi,
Более того, думаю, через годик-два на воле гулять будет. Система не жрет своих.
 
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 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:51
Цитата: Лесник
Даст Бог- исправится.

Такие не исправляются.
Горботого могила исправит.
 
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  • Mestnyi
  • Лесник
  • Mona
 salamander (Посетители) Сегодня, 11:45
Да ладно, выпускайте уже. А то мы не знаем, что у нас взяточники на особом положении
 
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  • Mestnyi
  • мунайши73
 Лесник (Посетители) Сегодня, 11:24
Даст Бог- исправится.
 
 

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