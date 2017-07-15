Экс-руководителю Мангистауского управления здравоохранения Марал Кадыр изменили приговор

Марал Кадыр
В судебной коллегии по уголовным делам Мангистауского областного суда рассмотрено дело бывшего главного медика региона Марал Кадыр. Напомним, в мае 2017 года Марал Кадыр была приговорена к семи годам лишения свободы. Тогда обвинение настаивало на четырех фактах получения взяток Марал Кадыр у своих подчиненных путем вымогательства.
- Марал Кадыр была осуждена по пунктам 1, 4 части 3 статьи 366 УК РК «Неоднократное получение взятки путем вымогательства». Постановлением суда приговор Актауского городского суда от 5 мая 2017 года был изменен. С применением части 4 статьи 55 Уголовного кодекса РК, ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Остальная часть приговора осталась без изменений. Апелляционная жалоба подсудимого и его защитника, а также апелляционный протест прокурора оставлены без удовлетворения, - сообщила представитель пресс-службы Мангистауского областного суда Гаухар Нурханова.
Напомним, по версии следствия, Марал Кадыр требовала у своей подчиненной взятку в размере 30 тысяч тенге, а также 15 тысяч тенге от жительницы Актау за содействие в лечении ее внука. Сумму в размере 100 тысяч тенге Кадыр запросила с главного врача Актауской городской поликлиники №1, угрожая увольнением в случае отказа платить названную сумму. Четвертый эпизод был связан с главным врачом противотуберкулезного диспансера Т. По материалам дела, с него первый руководитель потребовала 200 долларов за желание сохранить свою должность.
Суд вынес бывшему руководителю управления здравоохранения обвинительный приговор с отбыванием срока в колонии общего режима и с конфискацией имущества. Приговор, как отмечал ранее председатель городского суда Малик Кенжалиев, был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств. Женщина воспитывает несовершеннолетнюю дочь.
Фото из архива "Лады"
- Марал Кадыр была осуждена по пунктам 1, 4 части 3 статьи 366 УК РК «Неоднократное получение взятки путем вымогательства». Постановлением суда приговор Актауского городского суда от 5 мая 2017 года был изменен. С применением части 4 статьи 55 Уголовного кодекса РК, ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Остальная часть приговора осталась без изменений. Апелляционная жалоба подсудимого и его защитника, а также апелляционный протест прокурора оставлены без удовлетворения, - сообщила представитель пресс-службы Мангистауского областного суда Гаухар Нурханова.
Напомним, по версии следствия, Марал Кадыр требовала у своей подчиненной взятку в размере 30 тысяч тенге, а также 15 тысяч тенге от жительницы Актау за содействие в лечении ее внука. Сумму в размере 100 тысяч тенге Кадыр запросила с главного врача Актауской городской поликлиники №1, угрожая увольнением в случае отказа платить названную сумму. Четвертый эпизод был связан с главным врачом противотуберкулезного диспансера Т. По материалам дела, с него первый руководитель потребовала 200 долларов за желание сохранить свою должность.
Суд вынес бывшему руководителю управления здравоохранения обвинительный приговор с отбыванием срока в колонии общего режима и с конфискацией имущества. Приговор, как отмечал ранее председатель городского суда Малик Кенжалиев, был вынесен с учетом смягчающих обстоятельств. Женщина воспитывает несовершеннолетнюю дочь.
Фото из архива "Лады"