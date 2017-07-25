К 2020 году транзитную мощность паромного комплекса в порту Курык планируют вывести на максимальные показатели

Порт Курык. Фото с сайта acsc.az
Железнодорожный паром, как отметил Роман Скляр, - первый пусковой комплекс порта Курык. Его мощность составляет четыре миллиона тонн. Ввод второй фазы, который завершится в декабре этого года, добавит еще два миллиона тонн пропускной мощности.
- Пропускная способность паромного комплекса в порту Курык составляет шесть миллионов тонн. Данный паромный комплекс выгодно отличается своим местоположением, потому что там имеется возможность перевалки, в том числе и опасных грузов. Железнодорожная линия Боржакты - Ерсай, которая подходит к паромному комплексу, также дает большую пропускную способность. Поэтому мы рассчитываем, что вся паромная мощность уже к 2020 году будет практически на 90% использована, - отметил Роман Скляр.
На первой фазе, по словам вице-министра по инвестициям и развитию РК, организовано порядка 70 рабочих мест. После ввода второй фазы ожидается, что на объекте будут работать 250 человек. Привлекать к работе планируют местные кадры.
Напомним, строительство паромного комплекса в порту Курык началось в апреле 2015 года. В июне 2015 года было открыто движение для доставки строительных грузов по железнодорожной линии Боржакты - Ерсай. Открыли паромный комплекс в декабре 2016 года.
Счетный комитет выявил нарушения при строительстве паромного комплекса в порту Курык.
В марте из порта Курык отправили первый груз в Азербайджан.
- Пропускная способность паромного комплекса в порту Курык составляет шесть миллионов тонн. Данный паромный комплекс выгодно отличается своим местоположением, потому что там имеется возможность перевалки, в том числе и опасных грузов. Железнодорожная линия Боржакты - Ерсай, которая подходит к паромному комплексу, также дает большую пропускную способность. Поэтому мы рассчитываем, что вся паромная мощность уже к 2020 году будет практически на 90% использована, - отметил Роман Скляр.
На первой фазе, по словам вице-министра по инвестициям и развитию РК, организовано порядка 70 рабочих мест. После ввода второй фазы ожидается, что на объекте будут работать 250 человек. Привлекать к работе планируют местные кадры.
Напомним, строительство паромного комплекса в порту Курык началось в апреле 2015 года. В июне 2015 года было открыто движение для доставки строительных грузов по железнодорожной линии Боржакты - Ерсай. Открыли паромный комплекс в декабре 2016 года.
Счетный комитет выявил нарушения при строительстве паромного комплекса в порту Курык.
В марте из порта Курык отправили первый груз в Азербайджан.