Сейчас на сайте
2681
объявления
  • Продам 1-комнатную квартиру за 13 000 000 тенге
  • Продам 2-комнатную квартиру за 9 200 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 6 000 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 17 000 000 тенге
  • Сдам 2-комнатную квартиру за 9 000 тенге
  • Продам 1-комнатную квартиру за 8 200 000 тенге
  • Продам 3-комнатную квартиру за 10 800 000 тенге
 

«Лада» в формате .pdf
 
Суббота, 29 Июля
+36...+32
Температура воды
в море онлайн 		Курсы валют
в банках Актау
  • $1 = 326.74 KZT
  • €1 = 382.81 KZT
  • 1 RUB = 5.5 KZT
  • Телефон редакции:
  • +7 (7292) 505 085
  • site@lada.kz
  • Дежурный журналист:
  • +7 (707) 9 505 085
 

ЛАДА.kz » Общество

Опубликовано: Сегодня, 05:07

Просмотров: 1677

Воспоминания о Шевченко

Город строился с чистого листа в тяжелейших условиях. Летом - жара, зимой - студёный ветер. Сюда семьями и поодиночке приезжали молодые специалисты из разных уголков Советского Союза. На время и навсегда.

Фото из социальных сетей
На каменистом мысе под палящим солнцем построили город, который спроектировали ленинградские архитекторы. Дома, улицы и их расположение продуманы так, чтобы город продувался свежим ветром с моря. Строители сделали всё, чтобы жители не чувствовали знойного дыхания пустыни. В квартирах предусмотрели сквозное проветривание.

Решение ленинградских архитекторов было простым. Город строили вдоль линии морского прибоя. Эта небольшая полоска земли между морем и пустыней имеет свой микроклимат. В жару здесь прохладнее, а в мороз теплее. В 1969 году в Шевченко проживало более 40 тысяч человек.

В 1960-х годах ученые вынесли вердикт: без полива здесь ничего расти не будет. Но уже через десять лет люди превратили Шевченко в настоящий оазис. Вся растительность, посаженная на каменистой почве, поливалась с помощью искусственного орошения.

В 1977 году группе архитекторов, проектировщиков и строителей Шевченко за создание архитектурного ансамбля города присуждена Государственная премия СССР.

В 1978 году город получил золотую медаль Международной ассоциации архитекторов имени Патрика Аберкромби за гуманизацию среды, не пригодной для обитания человека. За эту медаль боролись еще 52 города.



Комментарий из социальной сети «Одноклассники»:

- Строили зэки город Шевченко. Вокруг забор с вышками и ВВ-шниками с автоматами, по периметру несколько рядов колючей проволоки. Знойное солнце, убийственная жара, отсутствие как таковой растительности (тени) и питьевой воды. Утром на стройку, вечером в зону. Отсидев свое (освободившись), многие, женившись и образовав семью, детей, оставались жить в Шевченко. Зарплаты платили хорошие (коэффициент как у районов Дальнего Севера). Тратить в степи особо негде. Зато в очередном отпуске, на большой земле...свобода...король (не жмешься в финансах). Меня воспитал этот город (с трех до 27 лет) и теперь я понимаю, что шевченковец - это человек все-таки чем-то отличающийся от основной массы (в лучшую сторону). Это как звание и звучит как пароль - Мангышлак, Шевченко! И мы находим друг друга..., - комментирует Сергей Замиралов.

Lada.kz запускает серию материалов о Шевченко. Уважаемые пользователи! Если у Вас есть фотографии Шевченко, присылайте их на адрес site@lada.kz.

Ольга Ярославская


Поделись с другими:

Воспоминания о Шевченко


Открыть
 
Нашли ошибку? Сообщите об этом нам.
 



Новости по теме:

Комментарии ( 10 )

Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.
Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Скрыть комментарии
  • сортируем комментарии:
  • лучшие |
  • По дате: возрастание | По дате на убывание
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 37090
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:06
"Я знаю город будет!
Я знаю саду цвесть!
Когда такие люди в стране советской есть!"
Тогда люди жили идеей о светлом будущем.
Мы жили в мире равенстве и братстве!!!
А сейчас ??только деньги на уме

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
37090 (Посетители) Сегодня, 12:06
Ефим Павлович Славский, министр , Рубен Арамаисович Григорян,директор комбината, это люди решившие что быть городу, а не вахтенному поселку, и своей энергией давшие начало Прикаспийскому горно-металлургическом комбинату, МАЭК, морскому порту, аэропорту, телестанции, железной дороги Макат-Меловое (Шевченко) и т.д.
Рубен головой и руками Алисы Пневой, и поныне живущей в нашем городе, создал оазис вместо награмождения бетонных коробок. Сотни женщин цеха озеленения превратили город в сад.
Дай Бог силы живущему поколению преумножить то что ТЕ ЛЮДИ из ПГМК сделали, работая день и ночь.
Всем советую прочитать книгу Тамары Павленко "Золотые россыпи памяти" о становлении города и комбината, единственная книга , дающее полное представление каких трудов это стоило шестидесятникам, сколько ресурсов страна вложила в Мангышлак.
В книге показан ДУХ строителей города: самоотверженность, долг перед страной, ответственность, Любовь к городу.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Valentina Poneyad (Посетители) Сегодня, 12:05
О! Тут оказывается и подписи к фоткам есть! Лада, вы чего их так запрятали?!
Шевченко! Милый Шевченко! Как мы тебя любили и гордились тобой. Жили с уверенностью в завтрашнем дне. Зарплаты были хорошие. Молодежь быстро получала квартиры. Ключи от хаты клали под коврик или вообще дверь не закрывали. Таксистам платили рубь не зависимо от расстояния. В парке танцы и летний кинотеатр. А еще в Трёх Богатырях кафе было. Называлось "Бригантина". Попасть в него было целой проблемой. Счастливое было в время. Жаль, что все загубили.

Не бери на понт мусор!
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +1
  • 37090
 Quwanysh Atshybaiuly (Посетители) Сегодня, 10:46
Шевченко қаласы тiрi. Дүние-жүӡiнiң кеӡ келген қаласы секiлдi, бiӡдiң қаламыӡда өӡгерiп отырады және өӡгерiпте жатыр. Онсыӡ болмайды.
Ескi суреттерге қарап отырып, бiӡдiң қала қатты өӡгермегенiн айта аламын. Дәл сол шағын-аудандар, дәл сол үйлер (29-дан жоғары ш.а. және 3-шi аудандағы жаңа салынған үйлердi есептемегенде). Тек түрлi-түстi түстерге сырланғаны болмаса. Шевченко - ерлiк қаласы, қаншама еңбек терi төгiлген қала.
Егер, уақыт көлiгi болғанда, Шевченконың 70-шi жылдарына барып, белгiлi-бiр уақыт өмiр сүрiп қайтатын. Арман-ай ...
Мақаладағы суреттер керемет, бұрын соңды көрмеген суреттер бар екен ...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю
Zolotoy (Посетители) Сегодня, 10:36
Такой город загубили...

Коммерсанты убили благородный вид, а те чужие люди, которые вдруг стали чиновниками и управленцами убили надежду на восстановление.

Когда нибудь они все должны быть изгнаны с позором. Должны получить своё.

Спи спокойно, Великий Шевченко.
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +6
  • Sollo
  • тишка
  • auga
  • kolu411
  • axel070
  • master_kz
 mer (Посетители) Сегодня, 10:06
дорожник,С 1969 здесь,но мне кажется ,что город этот уже не ваш,не мой,и не их приезжих,а ни чей. Тут правят большие деньги и связи,вот тут кто хозяин. Печально ,но это факт,наше время ушло на всегда....
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +9
  • Raiders
  • auga
  • Sollo
  • тишка
  • kolu411
  • axel070
  • watlow
  • FBI
  • master_kz
 Бендэр (Посетители) Сегодня, 09:31
Цитата: дорожник
Живу в нашем городе с 1972 года по сей день. Всегда с теплотой вспоминаю наш Шевченко

Солидарен!..А!, я с 1977 года, и с ужасом смотрю как город превратился в коррумпированный коммерческий аул, с приезжими правителями не знающими историю города, и не пытающимися в - это вникать. И другими приезжими поселениями... unsmile..Не приносящее ни чего полезного для города.

Продолжаем дело О.Бендэра,ударим по бюрократам и барыгам..
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +5
  • Бендэр
  • тишка
  • kolu411
  • watlow
  • FBI
 Papirosso (Посетители) Сегодня, 08:55
Цитата: Disco
Disco (Посетители)
Сегодня, 07:40
мне показалось или у людей счастливые лица и улыбаются как искренне.
В бассейне возле мелодии купался пару раз пока не засыпали, по какой причине не помню. Nostalgie!


Если бы они знали какое опг будет этот город унижтожать , то не было бы таких счастливых лиц и искренних улыбок prostite

Сталина на них нету...
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • Швейк
  • Mestnyi
  • KARATAU
  • Papirosso
  • Бендэр
  • auga
  • mer
  • тишка
  • kolu411
  • FBI
 дорожник (Посетители) Сегодня, 07:59
Живу в нашем городе с 1972 года по сей день. Всегда с теплотой вспоминаю наш Шевченко

Жить нужно непременно хорошо
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +10
  • Швейк
  • Mestnyi
  • ЁмоЁ
  • KARATAU
  • Papirosso
  • Raiders
  • auga
  • тишка
  • kolu411
  • axel070
 Disco (Посетители) Сегодня, 07:40
мне показалось или у людей счастливые лица и улыбаются как искренне.
В бассейне возле мелодии купался пару раз пока не засыпали, по какой причине не помню. Nostalgie!

Танцуют все...
 
 

Оставить свое мнение

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Зарегистрируйтесь либо авторизируйтесь.
Отправить новость
Добавить объявление


Блог редакции
Все записи
Самое читаемое
Новости Актау
  • Facebook
  • ВКонтакте
  • Twitter
 

Новые объявления
сайта «ВесьАктау»

Услуги

Вакансии в Актау

Квартиры в Актау

Легковые автомобили
2002-2017 год. Все права защищены. Использование материалов нашего сайта в любых целях без письменного согласования и разрешения запрещено, за исключением случаев, прямо предусмотренных Законом Республики Казахстан «Об авторском праве и смежных правах» от 10.06.1996 года № 6-1 с изменениями, внесенными Законом РК от 09.07.2004 года № 586-11. Авторские права.
Адрес: г.Актау, 8 мкр., зд. 39А (бывш. зд. КВЦ. Вход с обратной стороны). Почтовый адрес: 130000, г.Актау, а/я 115. Телефоны: приемная - 50-50-85, отдел рекламы - 60-13-04, +7 707 960 13 04, бесплатные объявления - 50-02-02, отдел цветной рекламы добавочный 106, отдел черно-белой рекламы добавочный 107.
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика