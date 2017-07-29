Воспоминания о Шевченко

Фото из социальных сетей
На каменистом мысе под палящим солнцем построили город, который спроектировали ленинградские архитекторы. Дома, улицы и их расположение продуманы так, чтобы город продувался свежим ветром с моря. Строители сделали всё, чтобы жители не чувствовали знойного дыхания пустыни. В квартирах предусмотрели сквозное проветривание.
Решение ленинградских архитекторов было простым. Город строили вдоль линии морского прибоя. Эта небольшая полоска земли между морем и пустыней имеет свой микроклимат. В жару здесь прохладнее, а в мороз теплее. В 1969 году в Шевченко проживало более 40 тысяч человек.
В 1960-х годах ученые вынесли вердикт: без полива здесь ничего расти не будет. Но уже через десять лет люди превратили Шевченко в настоящий оазис. Вся растительность, посаженная на каменистой почве, поливалась с помощью искусственного орошения.
В 1977 году группе архитекторов, проектировщиков и строителей Шевченко за создание архитектурного ансамбля города присуждена Государственная премия СССР.
В 1978 году город получил золотую медаль Международной ассоциации архитекторов имени Патрика Аберкромби за гуманизацию среды, не пригодной для обитания человека. За эту медаль боролись еще 52 города.
Комментарий из социальной сети «Одноклассники»:
- Строили зэки город Шевченко. Вокруг забор с вышками и ВВ-шниками с автоматами, по периметру несколько рядов колючей проволоки. Знойное солнце, убийственная жара, отсутствие как таковой растительности (тени) и питьевой воды. Утром на стройку, вечером в зону. Отсидев свое (освободившись), многие, женившись и образовав семью, детей, оставались жить в Шевченко. Зарплаты платили хорошие (коэффициент как у районов Дальнего Севера). Тратить в степи особо негде. Зато в очередном отпуске, на большой земле...свобода...король (не жмешься в финансах). Меня воспитал этот город (с трех до 27 лет) и теперь я понимаю, что шевченковец - это человек все-таки чем-то отличающийся от основной массы (в лучшую сторону). Это как звание и звучит как пароль - Мангышлак, Шевченко! И мы находим друг друга..., - комментирует Сергей Замиралов.
Lada.kz запускает серию материалов о Шевченко. Уважаемые пользователи! Если у Вас есть фотографии Шевченко, присылайте их на адрес site@lada.kz.
Ольга Ярославская
Решение ленинградских архитекторов было простым. Город строили вдоль линии морского прибоя. Эта небольшая полоска земли между морем и пустыней имеет свой микроклимат. В жару здесь прохладнее, а в мороз теплее. В 1969 году в Шевченко проживало более 40 тысяч человек.
В 1960-х годах ученые вынесли вердикт: без полива здесь ничего расти не будет. Но уже через десять лет люди превратили Шевченко в настоящий оазис. Вся растительность, посаженная на каменистой почве, поливалась с помощью искусственного орошения.
В 1977 году группе архитекторов, проектировщиков и строителей Шевченко за создание архитектурного ансамбля города присуждена Государственная премия СССР.
В 1978 году город получил золотую медаль Международной ассоциации архитекторов имени Патрика Аберкромби за гуманизацию среды, не пригодной для обитания человека. За эту медаль боролись еще 52 города.
Комментарий из социальной сети «Одноклассники»:
- Строили зэки город Шевченко. Вокруг забор с вышками и ВВ-шниками с автоматами, по периметру несколько рядов колючей проволоки. Знойное солнце, убийственная жара, отсутствие как таковой растительности (тени) и питьевой воды. Утром на стройку, вечером в зону. Отсидев свое (освободившись), многие, женившись и образовав семью, детей, оставались жить в Шевченко. Зарплаты платили хорошие (коэффициент как у районов Дальнего Севера). Тратить в степи особо негде. Зато в очередном отпуске, на большой земле...свобода...король (не жмешься в финансах). Меня воспитал этот город (с трех до 27 лет) и теперь я понимаю, что шевченковец - это человек все-таки чем-то отличающийся от основной массы (в лучшую сторону). Это как звание и звучит как пароль - Мангышлак, Шевченко! И мы находим друг друга..., - комментирует Сергей Замиралов.
Lada.kz запускает серию материалов о Шевченко. Уважаемые пользователи! Если у Вас есть фотографии Шевченко, присылайте их на адрес site@lada.kz.
Ольга Ярославская