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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 16:16

Просмотров: 302

Баян Эрниязова: Корм для выращивания осетра сильно подорожал из-за девальвации тенге

Одной из главных проблем предприятия «Kazakh osseter», где выращивают рыб осетровых пород, является корм, который приобретают в Европе. После девальвации тенге его стоимость резко возросла. Об этом главный рыбовод предприятия Баян Эрниязова рассказала заместителю премьер-министра — министру сельского хозяйства РК Аскару Мырзахметову.

Осетровая ферма в Актау. Фото из архива Lada.kz
В 38 бассейнах предприятия содержат около 16 тысяч осетровых рыб пяти видов. За прошлый год, по словам главного рыбовода, ферма продала восемь тонн рыбы, в середине нынешнего — семь тонн и планирует довести эту цифру к концу года до 15 тонн.

- Есть и проблемы. У нас 500 особей готовы метать икру. Но вывести мальков из нее невозможно - у компании нет специального инкубатора. И корм из Европы подорожал из-за девальвации, - рассказала Баян Эрниязова.

Государство обещает поддержку предпринимателям, занимающимся рыбоводством, говорит Нариман Жунусов, заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.

- Ферме не хватает оборотных денежных средств, поэтому частичное возмещение затрат на корма для рыбы, которое предусмотрено в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса, будет для них большим подспорьем. Есть еще и кадровые проблемы: отсутствие ихтиологов-рыбоводов. Таких специалистов планируется готовить по программе «С дипломом - в село», - отметил Нариман Жунусов.

Напомним, завод был открыт в 2014 году. Он рассчитан на производство 60 тонн рыбы в год.


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Комментарии ( 2 )

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Имярек (Посетители) Сегодня, 17:13
Ферма есть... Мальков метать есть кому... А инкубатора НЕТ! Значит ферма не до конца укомплектована оборудованием, зачем надо было ее открывать? Корм подорожал...кто виноват в девальвации тенге мы знаем....
Рыба тухнЕт с головы !!!

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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Лесник (Посетители) Сегодня, 17:11
Дорожает корм- дорожает осетрина. Если нет инкубаторов, икру можно просто съесть. mmmm
 
 

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