Баян Эрниязова: Корм для выращивания осетра сильно подорожал из-за девальвации тенге

Осетровая ферма в Актау. Фото из архива Lada.kz
В 38 бассейнах предприятия содержат около 16 тысяч осетровых рыб пяти видов. За прошлый год, по словам главного рыбовода, ферма продала восемь тонн рыбы, в середине нынешнего — семь тонн и планирует довести эту цифру к концу года до 15 тонн.
- Есть и проблемы. У нас 500 особей готовы метать икру. Но вывести мальков из нее невозможно - у компании нет специального инкубатора. И корм из Европы подорожал из-за девальвации, - рассказала Баян Эрниязова.
Государство обещает поддержку предпринимателям, занимающимся рыбоводством, говорит Нариман Жунусов, заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.
- Ферме не хватает оборотных денежных средств, поэтому частичное возмещение затрат на корма для рыбы, которое предусмотрено в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса, будет для них большим подспорьем. Есть еще и кадровые проблемы: отсутствие ихтиологов-рыбоводов. Таких специалистов планируется готовить по программе «С дипломом - в село», - отметил Нариман Жунусов.
Напомним, завод был открыт в 2014 году. Он рассчитан на производство 60 тонн рыбы в год.
- Есть и проблемы. У нас 500 особей готовы метать икру. Но вывести мальков из нее невозможно - у компании нет специального инкубатора. И корм из Европы подорожал из-за девальвации, - рассказала Баян Эрниязова.
Государство обещает поддержку предпринимателям, занимающимся рыбоводством, говорит Нариман Жунусов, заместитель председателя комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК.
- Ферме не хватает оборотных денежных средств, поэтому частичное возмещение затрат на корма для рыбы, которое предусмотрено в рамках государственной программы развития агропромышленного комплекса, будет для них большим подспорьем. Есть еще и кадровые проблемы: отсутствие ихтиологов-рыбоводов. Таких специалистов планируется готовить по программе «С дипломом - в село», - отметил Нариман Жунусов.
Напомним, завод был открыт в 2014 году. Он рассчитан на производство 60 тонн рыбы в год.