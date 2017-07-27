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ЛАДА.kz » Общество

Сергей Кораблев

Опубликовано: Сегодня, 13:37

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Аскар Абильдаев назначен директором футбольного клуба «Каспий»

Нового директора на встрече с футбольным клубом представил Бекболат Байжанов, руководитель управления физкультуры и спорта Мангистауской области. Об этом сообщили в пресс-службе футбольного клуба «Каспий».

Аскар Абильдаев. Фото пресс-службы ФК «Каспий».
До назначения на должность директора футбольного клуба «Каспий» Аскар Абильдаев работал исполнительным директором футбольного клуба «Шахтер» (Караганда). Ранее выступал за «Шахтер» и алматинский «Кайрат». Является чемпионом Казахстана, обладателем Кубка Казахстана 1992 года, серебряным призером чемпионата Казахстана 1994 года, бронзовым призером чемпионата Казахстана 1995 года.

- Для меня работа в клубе - это новый, большой вызов. Предварительно я беседовал с акимом области, и озвучил цели и задачи на будущее. В этом году первоочередная задача - закрепиться в Первой лиге. В 2018 году - выйти на новый уровень, ориентироваться на выход в Премьер-лигу. Кроме этого, мы не будем забывать о продвижении и развитии детско-юношеского футбола, это однозначно. Кроме того, пересмотрим функциональные обязанности наших сотрудников, - отметил Аскар Абильдаев.


Напомним, бывшему директору футбольного клуба «Каспий» Мэлсу Кушанову ограничили свободу на пять лет. Суд признал бывшего директора футбольного клуба виновным в присвоении государственных средств на общую сумму 3 133 000 тенге и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.


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