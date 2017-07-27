Аскар Абильдаев назначен директором футбольного клуба «Каспий»

- Для меня работа в клубе - это новый, большой вызов. Предварительно я беседовал с акимом области, и озвучил цели и задачи на будущее. В этом году первоочередная задача - закрепиться в Первой лиге. В 2018 году - выйти на новый уровень, ориентироваться на выход в Премьер-лигу. Кроме этого, мы не будем забывать о продвижении и развитии детско-юношеского футбола, это однозначно. Кроме того, пересмотрим функциональные обязанности наших сотрудников, - отметил Аскар Абильдаев.

До назначения на должность директора футбольного клуба «Каспий» Аскар Абильдаев работал исполнительным директором футбольного клуба «Шахтер» (Караганда). Ранее выступал за «Шахтер» и алматинский «Кайрат». Является чемпионом Казахстана, обладателем Кубка Казахстана 1992 года, серебряным призером чемпионата Казахстана 1994 года, бронзовым призером чемпионата Казахстана 1995 года.Напомним, бывшему директору футбольного клуба «Каспий» Мэлсу Кушанову ограничили свободу на пять лет. Суд признал бывшего директора футбольного клуба виновным в присвоении государственных средств на общую сумму 3 133 000 тенге и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.