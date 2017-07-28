Экс-руководителя управления здравоохранения Мангистау Марал Кадыр освободили из-под стражи

Марал Кадыр. Фото из архива Lada.kz
В Актауском городском суде рассмотрели прошение Марал Кадыр об отсрочке отбывания наказания в связи с воспитанием несовершеннолетней дочери.
- Согласно пункту 1 статьи 74 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей), осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, суд может отсрочить исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком 14-летнего возраста. В связи с чем суд удовлетворил апелляцию Марал Кадыр и принял решение отсрочить ей приговор до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, - отметила Гаухар Нурханова, представитель пресс-службы Мангистауского областного суда.
Напомним, по версии следствия, Марал Кадыр требовала у своей подчиненной взятку в размере 30 тысяч тенге, а также 15 тысяч тенге от жительницы Актау за содействие в лечении ее внука. Сумму в размере 100 тысяч тенге Кадыр запросила с главного врача Актауской городской поликлиники №1, угрожая увольнением в случае отказа платить названную сумму. Четвертый эпизод был связан с главным врачом противотуберкулезного диспансера Т. По материалам дела, с него первый руководитель потребовала 200 долларов за сохранение должности.
В мае этого года суд вынес бывшему руководителю управления здравоохранения обвинительный приговор с отбыванием срока в колонии общего режима и с конфискацией имущества. В июле постановлением суда приговор Актауского городского суда от 5 мая 2017 года был изменен. С применением части 4 статьи 55 Уголовного кодекса РК ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Остальная часть приговора осталась без изменений.
- Согласно пункту 1 статьи 74 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей), осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, суд может отсрочить исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком 14-летнего возраста. В связи с чем суд удовлетворил апелляцию Марал Кадыр и принял решение отсрочить ей приговор до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, - отметила Гаухар Нурханова, представитель пресс-службы Мангистауского областного суда.
Напомним, по версии следствия, Марал Кадыр требовала у своей подчиненной взятку в размере 30 тысяч тенге, а также 15 тысяч тенге от жительницы Актау за содействие в лечении ее внука. Сумму в размере 100 тысяч тенге Кадыр запросила с главного врача Актауской городской поликлиники №1, угрожая увольнением в случае отказа платить названную сумму. Четвертый эпизод был связан с главным врачом противотуберкулезного диспансера Т. По материалам дела, с него первый руководитель потребовала 200 долларов за сохранение должности.
В мае этого года суд вынес бывшему руководителю управления здравоохранения обвинительный приговор с отбыванием срока в колонии общего режима и с конфискацией имущества. В июле постановлением суда приговор Актауского городского суда от 5 мая 2017 года был изменен. С применением части 4 статьи 55 Уголовного кодекса РК ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Остальная часть приговора осталась без изменений.