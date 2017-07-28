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ЛАДА.kz » Общество

Станислава Куцай

Опубликовано: Сегодня, 11:26

Просмотров: 1448

Экс-руководителя управления здравоохранения Мангистау Марал Кадыр освободили из-под стражи

Осужденная на пять лет Марал Кадыр попросила об отсрочке отбывания наказания в связи с наличием несовершеннолетнего ребенка. По решению суда ее освободили из-под стражи 27 июля. Об этом сообщила пресс-служба Мангистауского областного суда.

Марал Кадыр. Фото из архива Lada.kz
В Актауском городском суде рассмотрели прошение Марал Кадыр об отсрочке отбывания наказания в связи с воспитанием несовершеннолетней дочери.

- Согласно пункту 1 статьи 74 Уголовного Кодекса Республики Казахстан (Отсрочка отбывания наказания беременным женщинам и женщинам, имеющим малолетних детей), осужденным женщинам, имеющим малолетних детей, суд может отсрочить исполнение наказания до пяти лет, но не более чем до достижения ребенком 14-летнего возраста. В связи с чем суд удовлетворил апелляцию Марал Кадыр и принял решение отсрочить ей приговор до тех пор, пока ее ребенку не исполнится 14 лет, - отметила Гаухар Нурханова, представитель пресс-службы Мангистауского областного суда.

Напомним, по версии следствия, Марал Кадыр требовала у своей подчиненной взятку в размере 30 тысяч тенге, а также 15 тысяч тенге от жительницы Актау за содействие в лечении ее внука. Сумму в размере 100 тысяч тенге Кадыр запросила с главного врача Актауской городской поликлиники №1, угрожая увольнением в случае отказа платить названную сумму. Четвертый эпизод был связан с главным врачом противотуберкулезного диспансера Т. По материалам дела, с него первый руководитель потребовала 200 долларов за сохранение должности. 

В мае этого года суд вынес бывшему руководителю управления здравоохранения обвинительный приговор с отбыванием срока в колонии общего режима и с конфискацией имущества. В июле постановлением суда приговор Актауского городского суда от 5 мая 2017 года был изменен. С применением части 4 статьи 55 Уголовного кодекса РК ей было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. Остальная часть приговора осталась без изменений.


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Комментарии ( 13 )

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  • Mestnyi
 Маривана (Посетители) Сегодня, 13:09
Цитата: Сардор Алиев
за деяния одного человека

Одногоооо???? вы в своем уме? в Казахстане коррупцию можно разве что сравнить со сталью и коррозией. знакомые процессы? вот и Казахстану с таким уровнем коррозии осталось не долго.

legalize it...
 
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  • Mestnyi
 Союз (Посетители) Сегодня, 13:07
Сардор Алиев, извиняюсь, а в какой отрасли в нашей "развитой" стране не так? Оглянуться - и ужаснуться.
 
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  • Маривана
  • Mestnyi
  • PoZitron
 Ёж (Посетители) Сегодня, 13:02
Цитата: Сергей Владимиров
Она наверняка огорчилась,что мало брала,

Всё ушло на откуп. Если бы брала много и делилась с нужными людьми, то и статей о ее задержании не было бы.

Цитата: Сардор Алиев
за деяния одного человека всю страну включили то?

Не смеши мои копыта! rofl Вся страна погрязла в коррупции. До самого верха.
 
-4
  • Ёж
  • Союз
  • Маривана
  • Mestnyi
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Сардор Алиев (Посетители) Сегодня, 12:57
Маривана, почему так писать то, за деяния одного человека всю страну включили то?
 
 Не поддерживаю Поддерживаю +2
  • Ёж
  • Маривана
 Сергей Владимиров (Посетители) Сегодня, 12:53
Система своих не сдаёт...Она наверняка огорчилась,что мало брала, а надо было о детях думать... beer2
 
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  • Mestnyi
  • Сергей Владимиров
  • Ёж
  • Маривана
 lokamoka (Посетители) Сегодня, 12:37
Покрывательство и откупы вершат свое правосудие...Сначала отсрочка, потом глядишь имущество вернут, а дальше все так и забудут что она должна срок по закону. Еще одна махинация, браво вершителям правосудия.
Ребенка видимо усыновила как попала...
и не конца всему этому, не края.
 
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  • Сергей Владимиров
  • Маривана
 Имярек (Посетители) Сегодня, 12:33
Мало того что в медицине не "шарят" грубо говоря.. Эти ****** в белых халатах, так еще взяточники!!! На рудники таких гнать... На самую тяжелую работу

Жизнь всегда достаточно плоха, что бы желание жить лучше никогда не покидало человечество. Сенека
 
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  • Ну Ну
  • Ёж
 Ирон (Посетители) Сегодня, 12:08
мало вериться 15 потом 30,вот не ее уровень,а там где со 100 тыс,начался разговор это да еше можно поверить,паходу она козел отпушения ,кому то через нее дали понять что может хорошо встрять
 
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  • lokamoka
  • Джулия
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  • Маривана
 Mestnyi (Посетители) Сегодня, 11:58
Да ни кто не сомневался в том, что она выйдет скоропостижно.
Система своих не сажает.
Просто уже тошно читать такие новости.
 
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 VeraVera (Посетители) Сегодня, 11:54
С поборами перебрала, раз ее сдали, достала видно,прям рекитирша, занимают кресло и все считают в их руках
 
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